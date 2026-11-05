Kopš dzīvo atsevišķi, Una Ulme ar vīru vairs nestrīdas

Pusotru gadu pēc pārcelšanās no Rīgas influencere un bijusī žurnāliste Una Ulme žurnālam "Ieva" pastāstījusi par pārmaiņām savā dzīvē un laulībā. Ar vīru Gaiti viņi dzīvo atsevišķi, un šāda kārtība abiem izrādījusies piemērota.
Par iemeslu aiziešanai no galvaspilsētas kalpoja vēlme piedzīvot ko jaunu. Una skaidro, ka ierastā Rīgas vide ar nemainīgu paziņu loku un vienām un tām pašām kompānijām viņu vairs nav saistījusi. Tad radīja sajūtu, ka nepieciešamas pārmaiņas.
Sākumā iespēju pārcelties pie sievas uz laukiem apsvēris arī Gaitis. Tomēr praktiski šādu soli īstenot nebūtu bijis vienkārši. Vienlaikus Una atzīst, ka patlaban nevēlētos pastāvīgi atrasties ar vīru vienā telpā — iespēja būt savā personīgajā telpā viņai šajā dzīves posmā ir ārkārtīgi svarīga.
Viņa tagad labi saprot arī tos pārus, kuri izvēlas gulēt katrs savā guļamistabā vai ierīkot katrs savu vietu. Pašreizējo dzīves kārtību Una uzskata par ļoti ērtu, augstu vērtē tās sniegtās iespējas un atzīst, ka citādu ikdienu sev pat vairs nespēj iztēloties.
Arī abu attiecībās dzīvošana atsevišķi neesot radījusi atsvešināšanos. Gluži pretēji — strīdu vairs neesot, un viņi priecājoties viens otru satikt. Una uzsver, ka šāds attiecību modelis viņai ļoti patīk. Viņai šķiet, ka arī Gaitis ar to ir visai apmierināts, jo nekādas pretenzijas viņš nav izteicis.
Plašāk uzziniet žurnālā "Ieva".
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Pusotru gadu pēc pārcelšanās no Rīgas influencere un bijusī žurnāliste Una Ulme žurnālam "Ieva" pastāstījusi par pārmaiņām savā dzīvē un laulībā. Ar vīru Gaiti viņi dzīvo atsevišķi, un šāda kārtība abiem izrādījusies piemērota.
Par iemeslu aiziešanai no galvaspilsētas kalpoja vēlme piedzīvot ko jaunu. Una skaidro, ka ierastā Rīgas vide ar nemainīgu paziņu loku un vienām un tām pašām kompānijām viņu vairs nav saistījusi. Tad radīja sajūtu, ka nepieciešamas pārmaiņas.
Sākumā iespēju pārcelties pie sievas uz laukiem apsvēris arī Gaitis. Tomēr praktiski šādu soli īstenot nebūtu bijis vienkārši. Vienlaikus Una atzīst, ka patlaban nevēlētos pastāvīgi atrasties ar vīru vienā telpā — iespēja būt savā personīgajā telpā viņai šajā dzīves posmā ir ārkārtīgi svarīga.
Viņa tagad labi saprot arī tos pārus, kuri izvēlas gulēt katrs savā guļamistabā vai ierīkot katrs savu vietu. Pašreizējo dzīves kārtību Una uzskata par ļoti ērtu, augstu vērtē tās sniegtās iespējas un atzīst, ka citādu ikdienu sev pat vairs nespēj iztēloties.
Arī abu attiecībās dzīvošana atsevišķi neesot radījusi atsvešināšanos. Gluži pretēji — strīdu vairs neesot, un viņi priecājoties viens otru satikt. Una uzsver, ka šāds attiecību modelis viņai ļoti patīk. Viņai šķiet, ka arī Gaitis ar to ir visai apmierināts, jo nekādas pretenzijas viņš nav izteicis.
Plašāk uzziniet žurnālā "Ieva".
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