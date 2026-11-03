Divu dienu policijas reids Rīgas reģionā: uzsākti 14 kriminālprocesi

Aizvadītās nedēļas izskaņā Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju un Ceļu satiksmes drošības direkciju Rīgas reģionā veica plānotās profilaktiskās ceļu satiksmes drošības pārbaudes. To laikā tika pārbaudīti 18 854 transportlīdzekļi, uzsākts 171 administratīvā pārkāpuma process un 14 kriminālprocesi. Pārbaužu laikā konstatēti dažādi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, tostarp 35 gadījumi, kad transportlīdzeklis vadīts alkohola reibumā, informē Valsts policijā.
Divu dienu laikā, no piektdienas līdz sestdienai, plānotas profilaktiskās ceļu satiksmes drošības pārbaudes tika veiktas Rīgā, Ogrē, Ķeguma apkārtnē, Jūrmalā, Olainē, Ķekavā, Piņķos un Ulbrokā.
Pārbaužu laikā likumsargi konstatēja dažādus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus — transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā līdz 1,5 promilēm, braukšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, agresīvu braukšanu, neatbilstošu riepu protektora dziļumu, neatļautu transportlīdzekļu stiklu tonējumu, kā arī braukšanu ar nereģistrētu transportlīdzekli.
Par šiem un citiem konstatētajiem pārkāpumiem kopumā uzsākts 171 administratīvā pārkāpuma process, tostarp 21 process par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā. Tāpat deviņiem transportlīdzekļiem tika anulēta tehniskā apskate, bet sešām automašīnām noņemtas valsts reģistrācijas numura zīmes.
Tāpat pārbaužu laikā tika uzsākti arī 14 kriminālprocesi par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, tostarp gadījumos, kad autovadītāji pie transportlīdzekļa stūres sēdušies, būdami vairāk nekā 1,5 promiļu reibumā, vadījuši transportlīdzekli alkohola reibumā bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām vai atteikušies no alkohola koncentrācijas pārbaudes.
Papildus plānotajām profilaktiskajām pārbaudēm Valsts policijas amatpersonas, veicot ikdienas satiksmes uzraudzību Rīgas reģionā, konstatēja vēl septiņus gadījumus, kad transportlīdzekļi vadīti alkohola reibumā. Trijos gadījumos uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi, bet četros gadījumos kriminālprocesi.
Valsts policija atgādina, ka ceļu satiksmes noteikumu ievērošana ir būtiska ikviena satiksmes dalībnieka drošībai. Pie stūres nedrīkst sēsties alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Tāpat jāievēro atļautais braukšanas ātrums un jāizvēlas laikapstākļiem atbilstošs braukšanas ātrums.
Policija arī turpmāk veiks pastiprinātas ceļu satiksmes kontroles un izmantos tās rīcībā esošos tehniskos līdzekļus, lai savlaicīgi konstatētu pārkāpumus un novērstu bīstamu ceļu satiksmē.
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Aizvadītās nedēļas izskaņā Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju un Ceļu satiksmes drošības direkciju Rīgas reģionā veica plānotās profilaktiskās ceļu satiksmes drošības pārbaudes. To laikā tika pārbaudīti 18 854 transportlīdzekļi, uzsākts 171 administratīvā pārkāpuma process un 14 kriminālprocesi. Pārbaužu laikā konstatēti dažādi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, tostarp 35 gadījumi, kad transportlīdzeklis vadīts alkohola reibumā, informē Valsts policijā.
Divu dienu laikā, no piektdienas līdz sestdienai, plānotas profilaktiskās ceļu satiksmes drošības pārbaudes tika veiktas Rīgā, Ogrē, Ķeguma apkārtnē, Jūrmalā, Olainē, Ķekavā, Piņķos un Ulbrokā.
Pārbaužu laikā likumsargi konstatēja dažādus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus — transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā līdz 1,5 promilēm, braukšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, agresīvu braukšanu, neatbilstošu riepu protektora dziļumu, neatļautu transportlīdzekļu stiklu tonējumu, kā arī braukšanu ar nereģistrētu transportlīdzekli.
Par šiem un citiem konstatētajiem pārkāpumiem kopumā uzsākts 171 administratīvā pārkāpuma process, tostarp 21 process par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā. Tāpat deviņiem transportlīdzekļiem tika anulēta tehniskā apskate, bet sešām automašīnām noņemtas valsts reģistrācijas numura zīmes.
Tāpat pārbaužu laikā tika uzsākti arī 14 kriminālprocesi par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, tostarp gadījumos, kad autovadītāji pie transportlīdzekļa stūres sēdušies, būdami vairāk nekā 1,5 promiļu reibumā, vadījuši transportlīdzekli alkohola reibumā bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām vai atteikušies no alkohola koncentrācijas pārbaudes.
Papildus plānotajām profilaktiskajām pārbaudēm Valsts policijas amatpersonas, veicot ikdienas satiksmes uzraudzību Rīgas reģionā, konstatēja vēl septiņus gadījumus, kad transportlīdzekļi vadīti alkohola reibumā. Trijos gadījumos uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi, bet četros gadījumos kriminālprocesi.
Valsts policija atgādina, ka ceļu satiksmes noteikumu ievērošana ir būtiska ikviena satiksmes dalībnieka drošībai. Pie stūres nedrīkst sēsties alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Tāpat jāievēro atļautais braukšanas ātrums un jāizvēlas laikapstākļiem atbilstošs braukšanas ātrums.
Policija arī turpmāk veiks pastiprinātas ceļu satiksmes kontroles un izmantos tās rīcībā esošos tehniskos līdzekļus, lai savlaicīgi konstatētu pārkāpumus un novērstu bīstamu ceļu satiksmē.
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