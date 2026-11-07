Laikraksts "Diena" no nākamā gada iznāks vienu reizi nedēļā un 48 lapaspušu biezumā, apliecināja "Dienas" galvenais redaktors Gatis Madžiņš.
Redakcijas paziņojumā, kas šodien publiskots "Dienas" pielikumā, žurnālā "SestDiena", teikts, ka 2027. gads tuvojas ar jauniem izaicinājumiem - enerģētikas un degvielas cenu svārstības rada papildu finansiālo slogu gan ģimenēm, gan uzņēmumiem. Apzinoties kopējo ekonomisko situāciju un vēloties arī turpmāk saglabāt laikraksta pieejamību, redakcija nolēmusi mainīt izdošanas kārtību.
No nākamā gada laikraksts "Diena" iznāks vairs tikai reizi nedēļā, trešdienās, 48 lappušu apjomā. Redakcija sola, ka lasītājiem paredzētais kopējais satura apjoms nemainīsies - mainīsies tikai laikraksta piegādes biežums.
Arī "SestDienas" un pielikumam "Kultūras Diena" gaidāmas pārmaiņas. Turpmāk šo izdevumu saturs tiks apvienots vienā kultūras izdevumā, kas pie lasītājiem nonāks piektdienās.
Madžiņš uzsver, ka tiks saglabāts gan satura apjoms, gan kvalitāte un daudzpusība, bet tiek samazinātas drukātās preses piegādes izmaksas, pārejot uz iknedēļas formātu.
"Lai nebūtu jāsamazina drukātās preses satura apjoms un kvalitāte, lēmām par labu jaunam formātam reizi nedēļa," skaidro redakcijas galvenais redaktors.
Lai arī izdevniecība gadiem nav kvalificējusies Sabiedrības integrācijas fonda programmām mediju atbalstam, kas, pēc Madžiņa paustā, "plaši sponsorē klikšķus un troksni, nevis žurnālistiku", izdevniecība par prioritāri joprojām izvirzot saturu, kvalitatīvu žurnālistiku un drukātas preses pieejamību.
"Tas jau tagad skaidri atspoguļojas arī mūsu produktos un abonēšanas piedāvājumā," uzsver Madžiņš.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, laikrakstu "Diena" izdodošā izdevniecība "Dienas bizness" reģistrēta 1993. gadā, un tās pamatkapitāls ir 821 344 eiro. "Dienas biznesa" īpašnieki ir Madžiņš (24,5%) un igauņu uzņēmējam Maita Laidvē uzņēmumam "Walburg" (75,5%).
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Laikraksts "Diena" no nākamā gada iznāks vienu reizi nedēļā un 48 lapaspušu biezumā, apliecināja "Dienas" galvenais redaktors Gatis Madžiņš.
Redakcijas paziņojumā, kas šodien publiskots "Dienas" pielikumā, žurnālā "SestDiena", teikts, ka 2027. gads tuvojas ar jauniem izaicinājumiem - enerģētikas un degvielas cenu svārstības rada papildu finansiālo slogu gan ģimenēm, gan uzņēmumiem. Apzinoties kopējo ekonomisko situāciju un vēloties arī turpmāk saglabāt laikraksta pieejamību, redakcija nolēmusi mainīt izdošanas kārtību.
No nākamā gada laikraksts "Diena" iznāks vairs tikai reizi nedēļā, trešdienās, 48 lappušu apjomā. Redakcija sola, ka lasītājiem paredzētais kopējais satura apjoms nemainīsies - mainīsies tikai laikraksta piegādes biežums.
Arī "SestDienas" un pielikumam "Kultūras Diena" gaidāmas pārmaiņas. Turpmāk šo izdevumu saturs tiks apvienots vienā kultūras izdevumā, kas pie lasītājiem nonāks piektdienās.
Madžiņš uzsver, ka tiks saglabāts gan satura apjoms, gan kvalitāte un daudzpusība, bet tiek samazinātas drukātās preses piegādes izmaksas, pārejot uz iknedēļas formātu.
"Lai nebūtu jāsamazina drukātās preses satura apjoms un kvalitāte, lēmām par labu jaunam formātam reizi nedēļa," skaidro redakcijas galvenais redaktors.
Lai arī izdevniecība gadiem nav kvalificējusies Sabiedrības integrācijas fonda programmām mediju atbalstam, kas, pēc Madžiņa paustā, "plaši sponsorē klikšķus un troksni, nevis žurnālistiku", izdevniecība par prioritāri joprojām izvirzot saturu, kvalitatīvu žurnālistiku un drukātas preses pieejamību.
"Tas jau tagad skaidri atspoguļojas arī mūsu produktos un abonēšanas piedāvājumā," uzsver Madžiņš.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, laikrakstu "Diena" izdodošā izdevniecība "Dienas bizness" reģistrēta 1993. gadā, un tās pamatkapitāls ir 821 344 eiro. "Dienas biznesa" īpašnieki ir Madžiņš (24,5%) un igauņu uzņēmējam Maita Laidvē uzņēmumam "Walburg" (75,5%).
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