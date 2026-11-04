Bijušā "Liepājas metalurga" teritorijā motosacensību vietā konstatēta augsta sārmainība

Pēc sporta pasākuma norises bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorijā Valsts vides dienests (VVD) veica augsnes paraugu ņemšanu, ar mērķi laboratoriski pārbaudīt kaļķa klātbūtni un tā koncentrāciju augsnē. Saņemtie testēšanas pārskati apstiprina, ka atsevišķās sacensību norises vietās bija izveidojusies izteikti sārmaina vide. Konstatētās vērtības apliecina ievērojamu kalcija savienojumu klātbūtni un augstu sārmainības pakāpi, kas būtiski atšķiras no dabiskajiem vides apstākļiem, informē VVD.
Augsnes paraugā noteiktais kalcija saturs ir 297 g/kg un pH vērtība — 12,7, savukārt virszemes ūdens paraugā konstatētais kalcija saturs ir 309 mg/l un pH vērtība — 12,2. Salīdzinājumam VVD norāda, ka dabiskos apstākļos virszemes ūdeņu pH parasti ir robežās no 6,5 līdz 8,5.
Bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorija ir iekļauta Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā. Vēsturiski tajā atradies kaļķu atkritumu laukums, kuru šķērsoja enduro jeb bezceļu motosporta trase. Normatīvie akti neparedz VVD saskaņot publisku pasākumu, tostarp sporta sacensību, norisi.
VVD uzsver, ka publisku pasākumu plānošanā drošības izvērtējumam jābūt neatņemamai organizatoriskā procesa sastāvdaļai. Izvēloties sacensību vai citu aktivitāšu norises vietu degradētā, potenciāli piesārņotā vai piesārņotā teritorijā, organizatoriem savlaicīgi jānoskaidro tās izmantošanas vēsture, jāizvērtē iespējamā ietekme uz vidi un cilvēku veselību un atbilstoši jāplāno preventīvi drošības pasākumi.
Vienlaikus būtiski ņemt vērā, ka jebkādām darbībām piesārņotajā vietā jābūt rūpīgi izvērtētām, atbildīgām un balstītām uz piesardzības principu. Dienests veiks padziļinātu un vispusīgu testēšanas pārskata rezultātu izvērtēšanu, lai gūtu pilnīgu priekšstatu par faktisko situāciju piesārņotajā vietā un identificētu iespējamos vides apdraudējumus. Līdz pilnīgai situācijas izvērtēšanai teritorijas īpašnieka atbildība ir nepieļaut tādu rīcību, kas varētu radīt papildu vides riskus vai pasliktināt esošo situāciju.
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Pēc sporta pasākuma norises bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorijā Valsts vides dienests (VVD) veica augsnes paraugu ņemšanu, ar mērķi laboratoriski pārbaudīt kaļķa klātbūtni un tā koncentrāciju augsnē. Saņemtie testēšanas pārskati apstiprina, ka atsevišķās sacensību norises vietās bija izveidojusies izteikti sārmaina vide. Konstatētās vērtības apliecina ievērojamu kalcija savienojumu klātbūtni un augstu sārmainības pakāpi, kas būtiski atšķiras no dabiskajiem vides apstākļiem, informē VVD.
Augsnes paraugā noteiktais kalcija saturs ir 297 g/kg un pH vērtība — 12,7, savukārt virszemes ūdens paraugā konstatētais kalcija saturs ir 309 mg/l un pH vērtība — 12,2. Salīdzinājumam VVD norāda, ka dabiskos apstākļos virszemes ūdeņu pH parasti ir robežās no 6,5 līdz 8,5.
Bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorija ir iekļauta Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā. Vēsturiski tajā atradies kaļķu atkritumu laukums, kuru šķērsoja enduro jeb bezceļu motosporta trase. Normatīvie akti neparedz VVD saskaņot publisku pasākumu, tostarp sporta sacensību, norisi.
VVD uzsver, ka publisku pasākumu plānošanā drošības izvērtējumam jābūt neatņemamai organizatoriskā procesa sastāvdaļai. Izvēloties sacensību vai citu aktivitāšu norises vietu degradētā, potenciāli piesārņotā vai piesārņotā teritorijā, organizatoriem savlaicīgi jānoskaidro tās izmantošanas vēsture, jāizvērtē iespējamā ietekme uz vidi un cilvēku veselību un atbilstoši jāplāno preventīvi drošības pasākumi.
Vienlaikus būtiski ņemt vērā, ka jebkādām darbībām piesārņotajā vietā jābūt rūpīgi izvērtētām, atbildīgām un balstītām uz piesardzības principu. Dienests veiks padziļinātu un vispusīgu testēšanas pārskata rezultātu izvērtēšanu, lai gūtu pilnīgu priekšstatu par faktisko situāciju piesārņotajā vietā un identificētu iespējamos vides apdraudējumus. Līdz pilnīgai situācijas izvērtēšanai teritorijas īpašnieka atbildība ir nepieļaut tādu rīcību, kas varētu radīt papildu vides riskus vai pasliktināt esošo situāciju.
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