No braucoša vilciena Daugavpilī izmesti iepakojumi ar 140 000 nelegālo cigarešu

Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas turpina mērķtiecīgu darbu saistībā ar nelegālo cigarešu apriti. Tā 2026. gada 4. novembrī Daugavpilī aizdomās par kontrabandu lielā apmērā amatpersonas aizturēja divus Baltkrievijas pilsoņus — vilciena mašīnistu un viņa palīgu. No braucoša vilciena vīrieši izmeta vairākus iepakojumus ar nelegālām cigaretēm. Kopumā likumsargi izņēma 140 000 cigarešu "NZ Gold" ar Baltkrievijas Republikas akcīzes nodokļa markām. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana, informē VP.
2026. gada 4. novembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas, realizējot operatīvo informāciju saistībā ar nelikumīgu akcīzes preču apriti, Daugavpilī aizturēja divus Baltkrievijas pilsoņus — vilciena mašīnistu un viņa palīgu.
Likumsargi noskaidroja, ka iepakojumi ar nelegālajām cigaretēm izmesti no braucoša vilciena. Amatpersonas kopumā izņēma 140 000 gabalu nelegālo cigarešu "NZ Gold" ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām. Vilciens Daugavpilī bija iebraucis no Baltkrievijas Republikas.
Šā gada 6. novembrī Valsts policijas amatpersonas lūgs tiesu abām aizturētajām personām piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli.
Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta trešās daļas, proti, par kontrabandu, ja to izdarījusi organizēta grupa, vai par kontrabandu, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par noziedzīgo nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas turpina mērķtiecīgu darbu saistībā ar nelegālo cigarešu apriti. Tā 2026. gada 4. novembrī Daugavpilī aizdomās par kontrabandu lielā apmērā amatpersonas aizturēja divus Baltkrievijas pilsoņus — vilciena mašīnistu un viņa palīgu. No braucoša vilciena vīrieši izmeta vairākus iepakojumus ar nelegālām cigaretēm. Kopumā likumsargi izņēma 140 000 cigarešu "NZ Gold" ar Baltkrievijas Republikas akcīzes nodokļa markām. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana, informē VP.
2026. gada 4. novembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas, realizējot operatīvo informāciju saistībā ar nelikumīgu akcīzes preču apriti, Daugavpilī aizturēja divus Baltkrievijas pilsoņus — vilciena mašīnistu un viņa palīgu.
Likumsargi noskaidroja, ka iepakojumi ar nelegālajām cigaretēm izmesti no braucoša vilciena. Amatpersonas kopumā izņēma 140 000 gabalu nelegālo cigarešu "NZ Gold" ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām. Vilciens Daugavpilī bija iebraucis no Baltkrievijas Republikas.
Šā gada 6. novembrī Valsts policijas amatpersonas lūgs tiesu abām aizturētajām personām piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli.
Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta trešās daļas, proti, par kontrabandu, ja to izdarījusi organizēta grupa, vai par kontrabandu, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par noziedzīgo nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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