Jaunieceltie uzraugi saredz neskaitāmus šķēršļus importa aizlieguma ievērošanai.
Drīz būs pagājis mēnesis, kopš ieviests aizliegums no Krievijas un Baltkrievijas ievest plašu klāstu pārtikas produktu. Tikmēr Ekonomikas ministrijas ierēdņi tikai tagad izdomājuši, kurš un kā turpmāk Latvijā uzraudzītu Krievijā un Baltkrievijā ražoto pārtikas un rūpniecības preču importa aizlieguma ievērošanu.
"Latvijas Avīze" novēroja, ka tirdzniecība ar Krievijas un Baltkrievijas precēm atsevišķos pārtikas veikalos joprojām norit pilnā sparā. Te gan jāpiebilst, ka likums neliedz mazumtirgotājam Latvijas veikalos izpārdot, piemēram, iepriekš ievestos Krievijas un Baltkrievijas preču krājumus.
Būs vairāki uzraugi