Advokāta ziņa maina visu — Bokānei jāmeklē papildu palīdzība

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Sindija Bokāne atklāj, cik smagi pārdzīvojusi Nika Endziņa nonākšanu slimnīcā. Viņa uzzinājusi, ka līgavaiņa veselības stāvoklis bijis tik kritisks, ka situācija varējusi beigties letāli. Tagad Niks atkal atrodas cietumā, un Sindija domā, kā vēl varētu viņam palīdzēt.
Neraugoties uz sarežģīto situāciju, Niks Endziņš arī no ieslodzījuma cenšas palutināt mīļoto.
Telefonsarunā viņš mudina Sindiju izmantot viņa naudu un iegādāties sev kaut ko skaistu. Sieviete neslēpj, ka šāda uzmanība viņai nozīmē ļoti daudz.
Tomēr drīz pienāk ziņa, kas liek aizmirst par ikdienas rūpēm — advokāts pārsūtījis tiesas vēstuli, kurā norādīts, ka sprieduma pārsūdzēšanai atvēlētas tikai desmit dienas. Turklāt termiņš sākās 2. novembrī — Nika dzimšanas dienā. Sindijai nekavējoties jāmeklē papildu advokātu palīdzība, lai paspētu sagatavoties nākamajam tiesvedības posmam.
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Sindija Bokāne atklāj, cik smagi pārdzīvojusi Nika Endziņa nonākšanu slimnīcā. Viņa uzzinājusi, ka līgavaiņa veselības stāvoklis bijis tik kritisks, ka situācija varējusi beigties letāli. Tagad Niks atkal atrodas cietumā, un Sindija domā, kā vēl varētu viņam palīdzēt.
Neraugoties uz sarežģīto situāciju, Niks Endziņš arī no ieslodzījuma cenšas palutināt mīļoto.
Telefonsarunā viņš mudina Sindiju izmantot viņa naudu un iegādāties sev kaut ko skaistu. Sieviete neslēpj, ka šāda uzmanība viņai nozīmē ļoti daudz.
Tomēr drīz pienāk ziņa, kas liek aizmirst par ikdienas rūpēm — advokāts pārsūtījis tiesas vēstuli, kurā norādīts, ka sprieduma pārsūdzēšanai atvēlētas tikai desmit dienas. Turklāt termiņš sākās 2. novembrī — Nika dzimšanas dienā. Sindijai nekavējoties jāmeklē papildu advokātu palīdzība, lai paspētu sagatavoties nākamajam tiesvedības posmam.
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