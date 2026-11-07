Apšaudē Krakovas centrā nogalināti seši un ievainoti 15 cilvēki

Uzbrucējam sestdien atklājot uguni Polijas dienvidu pilsētas Krakovas vēsturiskajā centrā, nogalināti seši un ievainoti 15 cilvēki, pavēstīja policija un amatpersonas.
Kā pavēstīja reģionālā policija, ap plkst. 15 vīrietis iebraucis pilsētas galvenajā tirgus laukumā un no automašīnas sācis šaut uz nejaušiem garāmgājējiem.
Nogalinātas četras sievietes un divi vīrieši, 12 ievainoto stāvoklis ir kritisks vai dzīvībai bīstams.
Policija paziņoja, ka šāvējs rīkojies viens un viņš ir 24 gadus vecs Polijas pilsonis.
Policija paziņoja, ka vainīgais tika sašauts un ievainots apšaudē ar policistiem nelielā attālumā no sākotnējās vardarbības vietas. Ievainoti arī divi policisti, viena ievainotā policista stāvoklis ir nopietns.
Krakovas policijas pārstāve Katažina Cislo televīzijas kanālam TVN24 pastāstīja, ka uzbrucējs bija tērpies militāra stila apģērbā, uzvilcis bruņuvesti un uzbrukumā izmantoja militāra tipa garu ieroci, iespējams, automātu AR-15. Uzbrucējam bija maska, viņa seja nebija redzama. Policija viņa automašīnā atrada daudzus citus šaujamieročus, kā arī lielu daudzumu munīcijas.
Uzbrucējs turpinājis šaut uz policistiem arī pēc tam, kad pats tika sašauts, sacīja Cislo.
Cislo teica, ka uzbrucējs veica "traku braucienu" ap galveno laukumu, tāpēc cilvēki ievainoti vairākās atsevišķās vietās. Liecinieku sociālajos tīklos publicētie video rāda, kā cilvēki bēg no laukuma, lai paslēptos blakus esošajās šaurajās ieliņās.
Viņa piebilda, ka uzbrucējs rīkojās viens pats un ka sabiedrība ir drošībā.
Krakovas pašvaldības transporta uzņēmums paziņoja, ka apmēram plkst. 15 tramvaja vadītājs ziņoja, ka, braucot gar galveno laukumu, uz viņa transportlīdzekli no braucošas automašīnas šāvis kāds vīrietis. Tramvaja vadītāja kabīnes logs bija izsists.
Videoierakstos un fotogrāfijās redzams, kā mediķi strādā pie pilsētas slavenās Svētās Marijas bazilikas, kamēr laukumā nolaidās gaisa ātrās palīdzības helikopters.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņoja, ka pēc "traģiskās apšaudes" viņš regulāri saņem jaunāko informāciju no iekšlietu ministra, piebilstot, ka policija izmeklē uzbrukuma motīvu un apstākļus.
Prezidents Karols Navrockis platformā "X" pavēstīja, ka "manas domas ir kopā ar upuriem, ievainotajiem un viņu ģimenēm."
"Es uzturu saziņu ar attiecīgajām iestādēm un gaidu pilnīgu izskaidrojumu par apstākļiem, kas saistīti ar šiem dramatiskajiem notikumiem," pavēstīja Navrockis. "Poļu drošība ir absolūta prioritāte!"
Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nosodīja šaušanu, raksturojot to kā "šokējošu noziegumu".
"Ukrainas tautas vārdā un personīgi es izsaku visdziļāko līdzjūtību upuru ģimenēm un tuviniekiem," viņš rakstīja "X". "Ukraina pauž solidaritāti ar Poliju un poļu tautu."
Publiskas apšaudes Polijā, kur ieroču glabāšana tiek stingri regulēta, ir salīdzinoši retas.
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Uzbrucējam sestdien atklājot uguni Polijas dienvidu pilsētas Krakovas vēsturiskajā centrā, nogalināti seši un ievainoti 15 cilvēki, pavēstīja policija un amatpersonas.
Kā pavēstīja reģionālā policija, ap plkst. 15 vīrietis iebraucis pilsētas galvenajā tirgus laukumā un no automašīnas sācis šaut uz nejaušiem garāmgājējiem.
Nogalinātas četras sievietes un divi vīrieši, 12 ievainoto stāvoklis ir kritisks vai dzīvībai bīstams.
Policija paziņoja, ka šāvējs rīkojies viens un viņš ir 24 gadus vecs Polijas pilsonis.
Policija paziņoja, ka vainīgais tika sašauts un ievainots apšaudē ar policistiem nelielā attālumā no sākotnējās vardarbības vietas. Ievainoti arī divi policisti, viena ievainotā policista stāvoklis ir nopietns.
Krakovas policijas pārstāve Katažina Cislo televīzijas kanālam TVN24 pastāstīja, ka uzbrucējs bija tērpies militāra stila apģērbā, uzvilcis bruņuvesti un uzbrukumā izmantoja militāra tipa garu ieroci, iespējams, automātu AR-15. Uzbrucējam bija maska, viņa seja nebija redzama. Policija viņa automašīnā atrada daudzus citus šaujamieročus, kā arī lielu daudzumu munīcijas.
Uzbrucējs turpinājis šaut uz policistiem arī pēc tam, kad pats tika sašauts, sacīja Cislo.
Cislo teica, ka uzbrucējs veica "traku braucienu" ap galveno laukumu, tāpēc cilvēki ievainoti vairākās atsevišķās vietās. Liecinieku sociālajos tīklos publicētie video rāda, kā cilvēki bēg no laukuma, lai paslēptos blakus esošajās šaurajās ieliņās.
Viņa piebilda, ka uzbrucējs rīkojās viens pats un ka sabiedrība ir drošībā.
Krakovas pašvaldības transporta uzņēmums paziņoja, ka apmēram plkst. 15 tramvaja vadītājs ziņoja, ka, braucot gar galveno laukumu, uz viņa transportlīdzekli no braucošas automašīnas šāvis kāds vīrietis. Tramvaja vadītāja kabīnes logs bija izsists.
Videoierakstos un fotogrāfijās redzams, kā mediķi strādā pie pilsētas slavenās Svētās Marijas bazilikas, kamēr laukumā nolaidās gaisa ātrās palīdzības helikopters.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņoja, ka pēc "traģiskās apšaudes" viņš regulāri saņem jaunāko informāciju no iekšlietu ministra, piebilstot, ka policija izmeklē uzbrukuma motīvu un apstākļus.
Prezidents Karols Navrockis platformā "X" pavēstīja, ka "manas domas ir kopā ar upuriem, ievainotajiem un viņu ģimenēm."
"Es uzturu saziņu ar attiecīgajām iestādēm un gaidu pilnīgu izskaidrojumu par apstākļiem, kas saistīti ar šiem dramatiskajiem notikumiem," pavēstīja Navrockis. "Poļu drošība ir absolūta prioritāte!"
Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nosodīja šaušanu, raksturojot to kā "šokējošu noziegumu".
"Ukrainas tautas vārdā un personīgi es izsaku visdziļāko līdzjūtību upuru ģimenēm un tuviniekiem," viņš rakstīja "X". "Ukraina pauž solidaritāti ar Poliju un poļu tautu."
Publiskas apšaudes Polijā, kur ieroču glabāšana tiek stingri regulēta, ir salīdzinoši retas.
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