Liepājas pludmalē aiztur vīrieti par 15 gadus veca jaunieša pavedināšanu

Sociālie tīkli, sarakste un tikšanās Liepājas pludmalē — šādi kāds vīrietis mēģināja īstenot savas seksuālās tieksmes pret 15 gadus vecu pusaudzi. Lai gan jaunietis jau iepriekš bija skaidri norādījis savu vecumu un to, ka vēl mācās skolā, vīrietis tikšanos tomēr sarunāja. Tajā pašā dienā viņu aizturēja policija, taču prokuratūras paziņotais soda mērs raisa jautājumus, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Nacionālā psihiskās veselības centra tiesu psiholoģijas eksperts Raitis Eglītis norāda, ka interneta vide var būt pateicīga šādu noziegumu īstenošanai, tomēr skaļie gadījumi ar svešiniekiem nav raksturīgākie. Daudz biežāk bērni cieš no cilvēkiem, kurus jau pazīst — ģimenes locekļiem, radiem, draugiem vai paziņām.
Aizturētā vīrieša pārmeklēšanas laikā policisti atrada arī pulverveida vielu, kuras sastāvā bija amfetamīns. Savukārt prokuratūra paziņojusi, ka vīrietim piemērota probācijas uzraudzība, kā arī valsts labā piedzīti procesuālie izdevumi 591 eiro apmērā.
Vēl viena lieta par meiteņu iesaistīšanu seksuālās darbībās
Tikmēr Valsts policija rosinājusi prokuratūrai saukt pie kriminālatbildības 28 gadus vecu Uzbekistānas pilsoni. Viņš, kā liecina izmeklēšana, uzrunājis mazgadīgas meitenes un par naudas atlīdzību piedāvājis iesaistīties seksuāla rakstura darbībās.
Saskaņā ar Krimināllikuma 162. panta otro daļu šāds noziegums tiek klasificēts kā smags, un par to var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem. Vīrietim anulēta vīza, kas līdz ar to liedz viņam tiesības strādāt Latvijā.
Ja bērnam vai pusaudzim nepieciešama palīdzība vai konsultācija, iespējams zvanīt uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111. Tas ir bezmaksas, anonīms un pieejams visu diennakti.
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Sociālie tīkli, sarakste un tikšanās Liepājas pludmalē — šādi kāds vīrietis mēģināja īstenot savas seksuālās tieksmes pret 15 gadus vecu pusaudzi. Lai gan jaunietis jau iepriekš bija skaidri norādījis savu vecumu un to, ka vēl mācās skolā, vīrietis tikšanos tomēr sarunāja. Tajā pašā dienā viņu aizturēja policija, taču prokuratūras paziņotais soda mērs raisa jautājumus, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Nacionālā psihiskās veselības centra tiesu psiholoģijas eksperts Raitis Eglītis norāda, ka interneta vide var būt pateicīga šādu noziegumu īstenošanai, tomēr skaļie gadījumi ar svešiniekiem nav raksturīgākie. Daudz biežāk bērni cieš no cilvēkiem, kurus jau pazīst — ģimenes locekļiem, radiem, draugiem vai paziņām.
Aizturētā vīrieša pārmeklēšanas laikā policisti atrada arī pulverveida vielu, kuras sastāvā bija amfetamīns. Savukārt prokuratūra paziņojusi, ka vīrietim piemērota probācijas uzraudzība, kā arī valsts labā piedzīti procesuālie izdevumi 591 eiro apmērā.
Vēl viena lieta par meiteņu iesaistīšanu seksuālās darbībās
Tikmēr Valsts policija rosinājusi prokuratūrai saukt pie kriminālatbildības 28 gadus vecu Uzbekistānas pilsoni. Viņš, kā liecina izmeklēšana, uzrunājis mazgadīgas meitenes un par naudas atlīdzību piedāvājis iesaistīties seksuāla rakstura darbībās.
Saskaņā ar Krimināllikuma 162. panta otro daļu šāds noziegums tiek klasificēts kā smags, un par to var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem. Vīrietim anulēta vīza, kas līdz ar to liedz viņam tiesības strādāt Latvijā.
Ja bērnam vai pusaudzim nepieciešama palīdzība vai konsultācija, iespējams zvanīt uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111. Tas ir bezmaksas, anonīms un pieejams visu diennakti.
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