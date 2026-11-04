Pārbūvētais Dzirnavu ielas posms pilnībā atvērts satiksmei

Rīgā pabeigti Dzirnavu ielas pārbūves darbi posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai. Pārbūves laikā atjaunota brauktuve un ietves, izbūvēta veloinfrastruktūra, labiekārtota un apzaļumota ielas telpa, kā arī veikti satiksmes drošības un vides pieejamības uzlabojumi. Pēc būvdarbu pabeigšanas Dzirnavu iela pārbūvētajā posmā ir pilnībā atvērta satiksmei, informē Rīgas domē.
Pārmaiņas piedzīvojis Dzirnavu ielas posms vienā no aktīvākajām Rīgas vēsturiskā centra daļām, kur intensīvā pilsētvidē rasti risinājumi, lai ielas telpu padarītu ērtāku, drošāku un pieejamāku visiem satiksmes dalībniekiem. Pārbūvē līdzsvarotas gājēju, velobraucēju un autotransporta vajadzības, vienlaikus labiekārtojot un apzaļumojot ielas telpu.
Dzirnavu ielas pārbūve tika sākta 2025. gada pavasarī, darbus organizējot secīgi pa posmiem. Vispirms būvdarbi norisinājās posmā starp Tērbatas un Brīvības ielu, bet pēc tam tie turpinājās posmā no Brīvības ielas līdz Skolas ielai. Vienlaikus pārbūvēts arī Dzirnavu un Tērbatas ielas krustojums.
Pārbūves rezultātā Dzirnavu ielā atjaunots brauktuves segums un ietves, kā arī izbūvēta velojosla, nodalot velosatiksmi no gājēju plūsmas. Līdz ar to gājējiem, velobraucējiem un autotransportam ielas telpā ir skaidrāk nodalīta sava pārvietošanās zona, uzlabojot satiksmes drošību un pārvietošanās ērtumu.
Pārbūves laikā uzlabota arī gājēju infrastruktūra un satiksmes drošība — pie tirdzniecības centra "Galerija Rīga", kā arī Baznīcas un Dzirnavu ielas krustojumā ierīkotas jaunas gājēju pārejas, nodrošinot ērtāku un drošāku ielas šķērsošanu.
Visos pārbūvētajos kvartālos starp Tērbatas un Skolas ielu īstenots vienots ielas telpas risinājums.
Dažādu veidu un krāsu seguma materiāli izmantoti atbilstoši būvprojektam, lai vizuāli un funkcionāli nodalītu brauktuvi, veloinfrastruktūru un gājēju zonas un padarītu satiksmes telpu pārskatāmāku.
Dzirnavu ielā veikti arī apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi. Pie krustojumiem izveidotas zaļās dobes ar zemiem stādījumiem, kas vienlaikus papildina pilsētvides apstādījumus un palīdz saglabāt labu pārredzamību krustojumos. Zaļās salas izvietotas ietvju paplašinājumos un joslā, kur atrodas autostāvvietas un velonovietnes, tādēļ tās neierobežo transportlīdzekļu kustību.
Viens no būtiskākajiem pārbūves ieguvumiem ir velosatiksmes infrastruktūras pilnveidošana Rīgas centrā. Pārbūvētais Dzirnavu ielas posms ir daļa no velosatiksmes savienojuma, kas sasaista Skolas ielas veloinfrastruktūru ar Salu tiltu, Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas apkārtni un Vilhelma Purvīša ielas veloinfrastruktūru. Tādējādi tiek veidots ērtāks un savienotāks veloinfrastruktūras tīkls un uzlabotas velobraucēju pārvietošanās iespējas pilsētas centrā.
Būvdarbi veikti Rīgas vēsturiskajā centrā, kur to izpildi ietekmēja blīvais esošo pazemes inženiertīklu izvietojums un būvniecības laikā konstatētie apstākļi. Pirms ielas infrastruktūras pārbūves bija nepieciešams veikt arī SIA "Rīgas ūdens" komunikāciju darbus.
Dzirnavu ielas pārbūves būvdarbu līguma summa ir 477 941,39 eiro bez PVN.
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Rīgā pabeigti Dzirnavu ielas pārbūves darbi posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai. Pārbūves laikā atjaunota brauktuve un ietves, izbūvēta veloinfrastruktūra, labiekārtota un apzaļumota ielas telpa, kā arī veikti satiksmes drošības un vides pieejamības uzlabojumi. Pēc būvdarbu pabeigšanas Dzirnavu iela pārbūvētajā posmā ir pilnībā atvērta satiksmei, informē Rīgas domē.
Pārmaiņas piedzīvojis Dzirnavu ielas posms vienā no aktīvākajām Rīgas vēsturiskā centra daļām, kur intensīvā pilsētvidē rasti risinājumi, lai ielas telpu padarītu ērtāku, drošāku un pieejamāku visiem satiksmes dalībniekiem. Pārbūvē līdzsvarotas gājēju, velobraucēju un autotransporta vajadzības, vienlaikus labiekārtojot un apzaļumojot ielas telpu.
Dzirnavu ielas pārbūve tika sākta 2025. gada pavasarī, darbus organizējot secīgi pa posmiem. Vispirms būvdarbi norisinājās posmā starp Tērbatas un Brīvības ielu, bet pēc tam tie turpinājās posmā no Brīvības ielas līdz Skolas ielai. Vienlaikus pārbūvēts arī Dzirnavu un Tērbatas ielas krustojums.
Pārbūves rezultātā Dzirnavu ielā atjaunots brauktuves segums un ietves, kā arī izbūvēta velojosla, nodalot velosatiksmi no gājēju plūsmas. Līdz ar to gājējiem, velobraucējiem un autotransportam ielas telpā ir skaidrāk nodalīta sava pārvietošanās zona, uzlabojot satiksmes drošību un pārvietošanās ērtumu.
Pārbūves laikā uzlabota arī gājēju infrastruktūra un satiksmes drošība — pie tirdzniecības centra "Galerija Rīga", kā arī Baznīcas un Dzirnavu ielas krustojumā ierīkotas jaunas gājēju pārejas, nodrošinot ērtāku un drošāku ielas šķērsošanu.
Visos pārbūvētajos kvartālos starp Tērbatas un Skolas ielu īstenots vienots ielas telpas risinājums.
Dažādu veidu un krāsu seguma materiāli izmantoti atbilstoši būvprojektam, lai vizuāli un funkcionāli nodalītu brauktuvi, veloinfrastruktūru un gājēju zonas un padarītu satiksmes telpu pārskatāmāku.
Dzirnavu ielā veikti arī apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi. Pie krustojumiem izveidotas zaļās dobes ar zemiem stādījumiem, kas vienlaikus papildina pilsētvides apstādījumus un palīdz saglabāt labu pārredzamību krustojumos. Zaļās salas izvietotas ietvju paplašinājumos un joslā, kur atrodas autostāvvietas un velonovietnes, tādēļ tās neierobežo transportlīdzekļu kustību.
Viens no būtiskākajiem pārbūves ieguvumiem ir velosatiksmes infrastruktūras pilnveidošana Rīgas centrā. Pārbūvētais Dzirnavu ielas posms ir daļa no velosatiksmes savienojuma, kas sasaista Skolas ielas veloinfrastruktūru ar Salu tiltu, Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas apkārtni un Vilhelma Purvīša ielas veloinfrastruktūru. Tādējādi tiek veidots ērtāks un savienotāks veloinfrastruktūras tīkls un uzlabotas velobraucēju pārvietošanās iespējas pilsētas centrā.
Būvdarbi veikti Rīgas vēsturiskajā centrā, kur to izpildi ietekmēja blīvais esošo pazemes inženiertīklu izvietojums un būvniecības laikā konstatētie apstākļi. Pirms ielas infrastruktūras pārbūves bija nepieciešams veikt arī SIA "Rīgas ūdens" komunikāciju darbus.
Dzirnavu ielas pārbūves būvdarbu līguma summa ir 477 941,39 eiro bez PVN.
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