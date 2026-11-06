Lai gan Latvijā ziemas riepu lietošana ir obligāta no 1. decembra, tuvojoties aukstākam laikam, pāreja uz ziemas riepām jau sākusies. Taču tiem autovadītājiem, kas plāno savai automašīnai iegādāties jaunu riepu komplektu, jārēķinās ar lielākām izmaksām. Tas saistīts ar ES antidempinga nodokli Ķīnā ražotajām riepām, kas stājās spēkā šovasar. Tarifi piemēroti, jo ķīniešu uzņēmumi ilgstoši un mākslīgi uzturējuši zemākas cenas Eiropā, tādējādi kaitējot Eiropas riepu ražošanas nozarei. Tomēr ar to cenu spiediens uz ķīniešu riepām nebūt vēl nebeigsies – šī gada 9. decembrī ES plāno ieviest vēl arī antisubsīdiju maksājumu.
Pagaidām daudz neskaidrību
"Riepu cenas jau ir mainījušās gan ražošanas pārcelšanas un piegādes izmaksu dēļ, gan antidempinga maksājuma ietekmē. Priekšā vēl antisubsīdiju maksājums, un, lai gan tā precīzu likmi vēl nezinām, tā būs papildu summa, kas būs jāsamaksā par Ķīnā ražotajām riepām," skaidro uzņēmuma "Inter Cars Latvija" riepu segmenta vecākais tirdzniecības pārstāvis Gundars Liekne, norādot, ka riepu cenu pieaugums ir atkarīgs no tā, kad tās ir importētas. "Ja riepas "iebraukušas" Latvijā pēc 8. jūlija, kad ieviesa antidempinga maksājumu, tām nāk klāt antidempinga tarifs. Uzņēmumiem, kas sadarbojās ar Eiropas Komisiju, tiek piemērots 24,4% tarifs, bet tiem, kas nesadarbojās, tarifs ir 45,3%, taču