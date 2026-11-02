Ceļu gar degušo ēku Tvaika ielā neatvērs vismaz nedēļu

Rīgā ugunsgrēka izraisītās bīstamās situācijas dēļ satiksme Tvaika ielas 4 posmā būs slēgta vismaz nedēļu, informēja pašvaldībā.
Ierobežojumi attiecas arī uz sabiedriskā transporta kustību.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pieņēmis lēmumu apturēt satiksmi Tvaika ielā 4 līdz bīstamās situācijas novēršanai. Pašlaik paredzams, ka satiksme šajā Tvaika ielas posmā būs slēgta vismaz nedēļu. Satiksmes atjaunošanas laiks būs atkarīgs no būvinženiera tehniskās apsekošanas atzinuma par ēkas ārsienas konstrukciju stabilitāti un nepieciešamajiem risinājumiem bīstamības novēršanai.
Rīgas pašvaldība aicina autovadītājus savlaicīgi plānot maršrutus un iespēju robežās izvēlēties citus apbraukšanas ceļus. Satiksmes ierobežojumu dēļ apkārtējās ielās iespējama palielināta satiksmes intensitāte un sastrēgumi, tādēļ iedzīvotāji aicināti rēķināties ar ilgāku ceļā pavadīto laiku.
Aktuālajai informācijai par sabiedriskā transporta kustības atjaunošanu un satiksmes organizācijas izmaiņām aicinām sekot līdzi "Rīgas satiksmes" un Rīgas pašvaldības mājaslapās.
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Rīgā ugunsgrēka izraisītās bīstamās situācijas dēļ satiksme Tvaika ielas 4 posmā būs slēgta vismaz nedēļu, informēja pašvaldībā.
Ierobežojumi attiecas arī uz sabiedriskā transporta kustību.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pieņēmis lēmumu apturēt satiksmi Tvaika ielā 4 līdz bīstamās situācijas novēršanai. Pašlaik paredzams, ka satiksme šajā Tvaika ielas posmā būs slēgta vismaz nedēļu. Satiksmes atjaunošanas laiks būs atkarīgs no būvinženiera tehniskās apsekošanas atzinuma par ēkas ārsienas konstrukciju stabilitāti un nepieciešamajiem risinājumiem bīstamības novēršanai.
Rīgas pašvaldība aicina autovadītājus savlaicīgi plānot maršrutus un iespēju robežās izvēlēties citus apbraukšanas ceļus. Satiksmes ierobežojumu dēļ apkārtējās ielās iespējama palielināta satiksmes intensitāte un sastrēgumi, tādēļ iedzīvotāji aicināti rēķināties ar ilgāku ceļā pavadīto laiku.
Aktuālajai informācijai par sabiedriskā transporta kustības atjaunošanu un satiksmes organizācijas izmaiņām aicinām sekot līdzi "Rīgas satiksmes" un Rīgas pašvaldības mājaslapās.
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