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#demogrāfija #nauda #pašvaldības #rīga

Pēc piedzimšanas pabalsta palielināšanas Rīgā pieaudzis tā saņēmēju skaits

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 05. novembris, 09:02
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2026. gada 05. novembris, 09:02
Bērnu ratiņi. Ilustratīvs attēls.
Bērnu ratiņi. Ilustratīvs attēls.
Foto: Zane Bitere/LETA

Rīgas pašvaldības apkopotie dati liecina, ka 2026. gadā vienlaikus pieaudzis gan bērna piedzimšanas pabalsta apmērs, gan pabalsta saņēmēju skaits. Statistika rāda pozitīvu tendenci — pēc ilgāka laika audzis jaundzimušo rīdzinieku skaits, informē Rīgas domē.

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Bērna piedzimšanas pabalstam izlietotā finansējuma pieaugums skaidrojams ar pabalsta apmēra palielināšanu no 150 eiro līdz 450 eiro, kas stājās spēkā 2026. gada 1. janvārī.

Vienlaikus pēc ilgāka laika palielinājies arī pabalsta saņēmēju skaits.

Ja 2025. gada pirmajos deviņos mēnešos pabalsts tika izmaksāts par 2679 jaundzimušajiem rīdziniekiem, tad šā gada attiecīgajā periodā — par 2886 jaundzimušajiem rīdziniekiem, kas ir par 8 % vairāk.

No pabalsta saņēmējiem 45 ģimenēs piedzima dvīņi. No tām 17 ģimenēs dvīņi bija pirmie bērni, bet 28 ģimenēs jau auga vismaz viens bērns.

Viena ģimene saņēma pabalstu saistībā ar trīņu piedzimšanu, savukārt 16 ģimenes saņēma papildu atbalstu par priekšlaikus, līdz 32. grūtniecības nedēļai, dzimušu bērnu.

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#demogrāfija #nauda #pašvaldības #rīga
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Rīgas pašvaldības apkopotie dati liecina, ka 2026. gadā vienlaikus pieaudzis gan bērna piedzimšanas pabalsta apmērs, gan pabalsta saņēmēju skaits. Statistika rāda pozitīvu tendenci — pēc ilgāka laika audzis jaundzimušo rīdzinieku skaits, informē Rīgas domē.

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Bērna piedzimšanas pabalstam izlietotā finansējuma pieaugums skaidrojams ar pabalsta apmēra palielināšanu no 150 eiro līdz 450 eiro, kas stājās spēkā 2026. gada 1. janvārī.

Vienlaikus pēc ilgāka laika palielinājies arī pabalsta saņēmēju skaits.

Ja 2025. gada pirmajos deviņos mēnešos pabalsts tika izmaksāts par 2679 jaundzimušajiem rīdziniekiem, tad šā gada attiecīgajā periodā — par 2886 jaundzimušajiem rīdziniekiem, kas ir par 8 % vairāk.

No pabalsta saņēmējiem 45 ģimenēs piedzima dvīņi. No tām 17 ģimenēs dvīņi bija pirmie bērni, bet 28 ģimenēs jau auga vismaz viens bērns.

Viena ģimene saņēma pabalstu saistībā ar trīņu piedzimšanu, savukārt 16 ģimenes saņēma papildu atbalstu par priekšlaikus, līdz 32. grūtniecības nedēļai, dzimušu bērnu.

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#demogrāfija #nauda #pašvaldības #rīga
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