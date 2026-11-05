Pēc piedzimšanas pabalsta palielināšanas Rīgā pieaudzis tā saņēmēju skaits

Rīgas pašvaldības apkopotie dati liecina, ka 2026. gadā vienlaikus pieaudzis gan bērna piedzimšanas pabalsta apmērs, gan pabalsta saņēmēju skaits. Statistika rāda pozitīvu tendenci — pēc ilgāka laika audzis jaundzimušo rīdzinieku skaits, informē Rīgas domē.
Bērna piedzimšanas pabalstam izlietotā finansējuma pieaugums skaidrojams ar pabalsta apmēra palielināšanu no 150 eiro līdz 450 eiro, kas stājās spēkā 2026. gada 1. janvārī.
Vienlaikus pēc ilgāka laika palielinājies arī pabalsta saņēmēju skaits.
Ja 2025. gada pirmajos deviņos mēnešos pabalsts tika izmaksāts par 2679 jaundzimušajiem rīdziniekiem, tad šā gada attiecīgajā periodā — par 2886 jaundzimušajiem rīdziniekiem, kas ir par 8 % vairāk.
No pabalsta saņēmējiem 45 ģimenēs piedzima dvīņi. No tām 17 ģimenēs dvīņi bija pirmie bērni, bet 28 ģimenēs jau auga vismaz viens bērns.
Viena ģimene saņēma pabalstu saistībā ar trīņu piedzimšanu, savukārt 16 ģimenes saņēma papildu atbalstu par priekšlaikus, līdz 32. grūtniecības nedēļai, dzimušu bērnu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Rīgas pašvaldības apkopotie dati liecina, ka 2026. gadā vienlaikus pieaudzis gan bērna piedzimšanas pabalsta apmērs, gan pabalsta saņēmēju skaits. Statistika rāda pozitīvu tendenci — pēc ilgāka laika audzis jaundzimušo rīdzinieku skaits, informē Rīgas domē.
Bērna piedzimšanas pabalstam izlietotā finansējuma pieaugums skaidrojams ar pabalsta apmēra palielināšanu no 150 eiro līdz 450 eiro, kas stājās spēkā 2026. gada 1. janvārī.
Vienlaikus pēc ilgāka laika palielinājies arī pabalsta saņēmēju skaits.
Ja 2025. gada pirmajos deviņos mēnešos pabalsts tika izmaksāts par 2679 jaundzimušajiem rīdziniekiem, tad šā gada attiecīgajā periodā — par 2886 jaundzimušajiem rīdziniekiem, kas ir par 8 % vairāk.
No pabalsta saņēmējiem 45 ģimenēs piedzima dvīņi. No tām 17 ģimenēs dvīņi bija pirmie bērni, bet 28 ģimenēs jau auga vismaz viens bērns.
Viena ģimene saņēma pabalstu saistībā ar trīņu piedzimšanu, savukārt 16 ģimenes saņēma papildu atbalstu par priekšlaikus, līdz 32. grūtniecības nedēļai, dzimušu bērnu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu