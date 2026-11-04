Latvijā fiksēti kiberuzbrukumu mēģinājumi veikalu saldēšanas sistēmām, liecina Aizsardzības ministrijas (AM) publicētā informācija tviterī.
Ministrija norāda, ka vairākās Eiropas valstīs konstatēti kiberdrošības incidenti, kuros uzbrucēji nesankcionēti piekļuvuši veikalu saldēšanas sistēmām, un šādi kiberuzbrukumu mēģinājumi ir fiksēti arī Latvijā.
Kiberincidenti veikalu saldēšanas sistēmās rada darbības traucējumus un būtiskus finansiālus zaudējumus.
Ņemot vērā, ka uzbrucēju mērķis var būt ne tikai saldēšanas sistēmas, bet arī citas operacionālo tehnoloģiju (OT) sistēmas, piemēram, apkures katli, ūdens sūkņi vai saules enerģijas sistēmu vadības paneļi, Nacionālais kiberdrošības centrs aicina organizācijas pārliecināties, vai to izmantotās OT sistēmas nav eksponētas un tieši pieejamas internetā.
Tāpat attālinātajai piekļuvei ieteicams izmantot drošus risinājumus un daudzfaktoru autentifikāciju, kā arī nodalīt OT sistēmas no organizācijas vai uzņēmuma kopējā informācijas tehnoloģiju (IT) tīkla.
AM aicina kiberdrošības incidentu gadījumā nekavējoties ziņot kiberincidentu novēršanas institūcijai "Cert.lv".
"Cert.lv" raidījumam "TV3 Ziņas" norādījis, ka kiberuzbrukumā cietusi kāda noliktava Latvijā, taču zaudējumi bijuši nelieli, jo uzbrukums laikus pamanīts un novērsts. Lielveikalu ķēdes incidentā nav skartas.
Vienlaikus "Cert.lv" kiberdrošības speciālists Gints Mālkalnietis atzīmēja, ka institūcija vairākkārt preventīvi informējusi līdzīgu iekārtu uzturētājus, tostarp pēc pirmajiem incidentiem Francijā nosūtījusi papildu brīdinājumus. Otrdien joprojām konstatētas vairākas desmitu iekārtu, kas ir pieejamas internetā. Ar to uzturētājiem "Cert.lv" plāno sazināties individuāli, lai pārrunātu nepieciešamos drošības pasākumus.
Viņš uzsvēra, ka ievainojamības nav tirgotājiem. Tās skar dažādus uzņēmumus, kas izmanto specifiskas saldēšanas vai klimata kontroles sistēmas, un šādu iekārtu izmantošana ne vienmēr ir saistīta ar pārtikas nozari. Uzbrucēji pašlaik nav identificēti.
Vairāki Francijas lielveikalu tīkli cietuši no kiberuzbrukuma, kura dēļ atkusuši simtiem saldētavu un ledusskapju, kā rezultātā nācās izmest bojātos pārtikas produktus un radušās bažas par pārtikas drošību.
Uzbrukuma mērķis bija vismaz 300 "Intermarché" vai tā zīmola "Netto" veikali, kā arī vairāk nekā 100 "Cooperative U" tirdzniecības vietas un vairāki "E. Leclerc" veikali.
Tāpat hakeri 2. novembrī paaugstinājuši temperatūru Igaunijas, Zviedrijas, Beļģijas un Nīderlandes pārtikas veikalu saldēšanas sistēmās.
Kiberuzbrukumā 2. novembra rītā cietusi liela Igaunijas pārtikas veikalu ķēde, kad noziedznieki ieguva piekļuvi veikala saldēšanas sistēmas attālinātai vadībai izmantotam datoram un paaugstināja temperatūru ledusskapja vitrīnā līdz 50 grādiem pēc Celsija, paziņoja saldēšanas sistēmu ražotāja un izplatītāja "Kitman Coldtech" vadītājs Jans Mutso.
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Latvijā fiksēti kiberuzbrukumu mēģinājumi veikalu saldēšanas sistēmām, liecina Aizsardzības ministrijas (AM) publicētā informācija tviterī.
Ministrija norāda, ka vairākās Eiropas valstīs konstatēti kiberdrošības incidenti, kuros uzbrucēji nesankcionēti piekļuvuši veikalu saldēšanas sistēmām, un šādi kiberuzbrukumu mēģinājumi ir fiksēti arī Latvijā.
Kiberincidenti veikalu saldēšanas sistēmās rada darbības traucējumus un būtiskus finansiālus zaudējumus.
Ņemot vērā, ka uzbrucēju mērķis var būt ne tikai saldēšanas sistēmas, bet arī citas operacionālo tehnoloģiju (OT) sistēmas, piemēram, apkures katli, ūdens sūkņi vai saules enerģijas sistēmu vadības paneļi, Nacionālais kiberdrošības centrs aicina organizācijas pārliecināties, vai to izmantotās OT sistēmas nav eksponētas un tieši pieejamas internetā.
Tāpat attālinātajai piekļuvei ieteicams izmantot drošus risinājumus un daudzfaktoru autentifikāciju, kā arī nodalīt OT sistēmas no organizācijas vai uzņēmuma kopējā informācijas tehnoloģiju (IT) tīkla.
AM aicina kiberdrošības incidentu gadījumā nekavējoties ziņot kiberincidentu novēršanas institūcijai "Cert.lv".
"Cert.lv" raidījumam "TV3 Ziņas" norādījis, ka kiberuzbrukumā cietusi kāda noliktava Latvijā, taču zaudējumi bijuši nelieli, jo uzbrukums laikus pamanīts un novērsts. Lielveikalu ķēdes incidentā nav skartas.
Vienlaikus "Cert.lv" kiberdrošības speciālists Gints Mālkalnietis atzīmēja, ka institūcija vairākkārt preventīvi informējusi līdzīgu iekārtu uzturētājus, tostarp pēc pirmajiem incidentiem Francijā nosūtījusi papildu brīdinājumus. Otrdien joprojām konstatētas vairākas desmitu iekārtu, kas ir pieejamas internetā. Ar to uzturētājiem "Cert.lv" plāno sazināties individuāli, lai pārrunātu nepieciešamos drošības pasākumus.
Viņš uzsvēra, ka ievainojamības nav tirgotājiem. Tās skar dažādus uzņēmumus, kas izmanto specifiskas saldēšanas vai klimata kontroles sistēmas, un šādu iekārtu izmantošana ne vienmēr ir saistīta ar pārtikas nozari. Uzbrucēji pašlaik nav identificēti.
Vairāki Francijas lielveikalu tīkli cietuši no kiberuzbrukuma, kura dēļ atkusuši simtiem saldētavu un ledusskapju, kā rezultātā nācās izmest bojātos pārtikas produktus un radušās bažas par pārtikas drošību.
Uzbrukuma mērķis bija vismaz 300 "Intermarché" vai tā zīmola "Netto" veikali, kā arī vairāk nekā 100 "Cooperative U" tirdzniecības vietas un vairāki "E. Leclerc" veikali.
Tāpat hakeri 2. novembrī paaugstinājuši temperatūru Igaunijas, Zviedrijas, Beļģijas un Nīderlandes pārtikas veikalu saldēšanas sistēmās.
Kiberuzbrukumā 2. novembra rītā cietusi liela Igaunijas pārtikas veikalu ķēde, kad noziedznieki ieguva piekļuvi veikala saldēšanas sistēmas attālinātai vadībai izmantotam datoram un paaugstināja temperatūru ledusskapja vitrīnā līdz 50 grādiem pēc Celsija, paziņoja saldēšanas sistēmu ražotāja un izplatītāja "Kitman Coldtech" vadītājs Jans Mutso.
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