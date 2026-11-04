Par parlamenta priekšsēdētāju pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal ievēlēts Smiltēns, "Jaunā Vienotība" paliek bez amatiem prezidijā.
Ar Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča uzrunu un deputātu pilnvaru apstiprināšanu pēc tam, kad jaunie parlamentārieši bija nodevuši svinīgo solījumu vai zvērestu, otrdien darbu sāka 15. Saeima. Valsts prezidents E. Rinkēvičs jauno Saeimu raksturoja kā īpašu, jo kopš Latvijas Satversmes sapulces sasaukšanas laikiem parlamentā nav bijis ievēlēts viens politiskais spēks ar tik lielu mandātu skaitu. "Apvienotais saraksts" ("AS") ieguva 41 vietu Saeimā. "Tas norāda, ka vēlētāji vēlas pārmaiņas. Šāds mandātu skaits dod iespēju paveikt daudzas lietas valsts labā gan drošības, gan labklājības, gan demogrāfijas jomā," sacīja E. Rinkēvičs.