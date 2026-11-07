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#protesti

Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu noslēdzies bez starpgadījumiem

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 07. novembris, 16:57
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2026. gada 07. novembris, 16:57
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Foto: Ivars Soikāns/LETA

Protests pret Krievijas graudu tranzītu caur Latviju sestdien Jēkabpilī noslēdzies bez starpgadījumiem, pavēstīja Valsts policijā.

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Jēkabpilī pulcējās protestētāji akcijā "Asins graudiem - nē!". Tās mērķis ir panākt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzīta aizliegšanu caur Latviju.

Jau rakstīts, ka pasākumā klātesošos uzrunāja arī Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS), kurš stāstīja par ieceri Saeimā iesniegt likumprojektu, ar kuru Latvija varētu apturēt Krievijas graudu tranzītu, liedzot slēgt jaunus līgumus.

+34 foto
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!"
Jēkabpilī notikusi protesta akcija "Asins graudiem - Nē!", kuras mērķis ir panākt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzīta aizliegšanu caur Latviju.
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
1 / 34
Foto: Ivars Soikāns/LETA

Premjers norādīja, ka nākamnedēļ paredzēta saskaņošana starp ministrijām. Viņš skaidroja, ka likumprojekta mērķis ir apturēt graudu tranzītu, nepieļaujot jaunu līgumu noslēgšanu.

"Tranzīts ir jāaptur, mums nav jābaro Krievijas kara mašīna un jādod nauda ukraiņu iznīcināšanai," uzsvēra Kulbergs, gan atzīstot, ka ātru risinājumu nav izdevies panākt.

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Ieteiktie raksti

Premjera ieskatā aizliegums tikai Latvijas līmenī nav risinājums, un tas jāpanāk kopā ar Eiropas Savienību (ES). Viņš uzsvēra, ka tranzīta ierobežojumu noteikšana ir ES kompetencē un Latvijai jāievēro kopīgie noteikumi.

Kulbergs apgalvoja, ka, ja Latvija aizliegtu graudu tranzītu, būtu jārēķinās ar tiesvedībām un izdevumiem.

Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Foto: Ivars Soikāns/LETA

Kā vēstīts, graudaugu tranzīts no Krievijas caur Latviju šogad desmit mēnešos pieaudzis 3,1 reizi salīdzinājumā ar 2025. gada desmit mēnešiem, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācija.

Šogad desmit mēnešos tranzītā no Krievijas caur Latviju izvesti 1,115 miljoni tonnu graudaugu, kamēr pērn desmit mēnešos izveda 357 645 tonnas.

Savukārt tranzītā no Baltkrievijas vesto graudaugu daudzums pieaudzis vairākkārt, liecina VID dati. Šogad desmit mēnešos tranzītā no Baltkrievijas caur Latviju vestas 185 756 tonnas graudaugu, bet pērn tās bija 60,8 tonnas.

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#protesti
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Protests pret Krievijas graudu tranzītu caur Latviju sestdien Jēkabpilī noslēdzies bez starpgadījumiem, pavēstīja Valsts policijā.

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Jēkabpilī pulcējās protestētāji akcijā "Asins graudiem - nē!". Tās mērķis ir panākt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzīta aizliegšanu caur Latviju.

Jau rakstīts, ka pasākumā klātesošos uzrunāja arī Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS), kurš stāstīja par ieceri Saeimā iesniegt likumprojektu, ar kuru Latvija varētu apturēt Krievijas graudu tranzītu, liedzot slēgt jaunus līgumus.

+34 foto
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!"
Jēkabpilī notikusi protesta akcija "Asins graudiem - Nē!", kuras mērķis ir panākt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzīta aizliegšanu caur Latviju.
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
1 / 34
Foto: Ivars Soikāns/LETA

Premjers norādīja, ka nākamnedēļ paredzēta saskaņošana starp ministrijām. Viņš skaidroja, ka likumprojekta mērķis ir apturēt graudu tranzītu, nepieļaujot jaunu līgumu noslēgšanu.

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Ieteiktie raksti

"Tranzīts ir jāaptur, mums nav jābaro Krievijas kara mašīna un jādod nauda ukraiņu iznīcināšanai," uzsvēra Kulbergs, gan atzīstot, ka ātru risinājumu nav izdevies panākt.

Premjera ieskatā aizliegums tikai Latvijas līmenī nav risinājums, un tas jāpanāk kopā ar Eiropas Savienību (ES). Viņš uzsvēra, ka tranzīta ierobežojumu noteikšana ir ES kompetencē un Latvijai jāievēro kopīgie noteikumi.

Kulbergs apgalvoja, ka, ja Latvija aizliegtu graudu tranzītu, būtu jārēķinās ar tiesvedībām un izdevumiem.

Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Foto: Ivars Soikāns/LETA

Kā vēstīts, graudaugu tranzīts no Krievijas caur Latviju šogad desmit mēnešos pieaudzis 3,1 reizi salīdzinājumā ar 2025. gada desmit mēnešiem, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācija.

Šogad desmit mēnešos tranzītā no Krievijas caur Latviju izvesti 1,115 miljoni tonnu graudaugu, kamēr pērn desmit mēnešos izveda 357 645 tonnas.

Savukārt tranzītā no Baltkrievijas vesto graudaugu daudzums pieaudzis vairākkārt, liecina VID dati. Šogad desmit mēnešos tranzītā no Baltkrievijas caur Latviju vestas 185 756 tonnas graudaugu, bet pērn tās bija 60,8 tonnas.

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