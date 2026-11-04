Papildināts: Bezvēsts pazudušais Reinis Spiridovskis atrasts miris

Bezvēsts prombūtnē esošais 2007. gadā dzimušais Reinis Spiridovskis atrasts miris, informē Valsts policijā.
Šobrīd nav aizdomas, ka pret jaunieti būtu vērsts noziedzīgs nodarījums, taču Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess, lai noteiktu jaunieša nāves iemeslu.
Jaunietis šā gada 2. novembrī ap pulksten 15.00 izgāja no savas dzīvesvietas Tukumā, Slocenes ielā, un viņa atrašanās vieta līdz šim brīdim nav zināma.
Pazīmes: augums apmēram 180 cm, īsi gaiši brūni mati, kalsnas miesas būves. Bija ģērbies gaiši zilā džinsa virsjakā ar gaišu oderi, gaišās biksēs, gaišos apavos un melnā cepurē ar nagu. Līdzi bija melna mugursoma.
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Bezvēsts prombūtnē esošais 2007. gadā dzimušais Reinis Spiridovskis atrasts miris, informē Valsts policijā.
Šobrīd nav aizdomas, ka pret jaunieti būtu vērsts noziedzīgs nodarījums, taču Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess, lai noteiktu jaunieša nāves iemeslu.
Jaunietis šā gada 2. novembrī ap pulksten 15.00 izgāja no savas dzīvesvietas Tukumā, Slocenes ielā, un viņa atrašanās vieta līdz šim brīdim nav zināma.
Pazīmes: augums apmēram 180 cm, īsi gaiši brūni mati, kalsnas miesas būves. Bija ģērbies gaiši zilā džinsa virsjakā ar gaišu oderi, gaišās biksēs, gaišos apavos un melnā cepurē ar nagu. Līdzi bija melna mugursoma.
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