Latvijas futbola leģenda Māris Verpakovskis kā spēlētājs izcīnījis trīs Latvijas čempionu titulus, bet funkcionāra lomā viņam viens ar "Liepāju" un nu nosvinēts ceturtais ar "RFS". "Liels prieks, jo sezona bija tiešām grūta," viņš saka intervijā "Latvijas Avīzei".
Savstarpējās spēlēs šosezon "Rīga" ieguvusi vairāk punktu par "RFS", tomēr čempioni esat jūs. Ar ko bijāt pārāki?
M. Verpakovskis: Iespējams, ka ar lielāku motivāciju gājām un nezaudējām punktus pret lejasgala komandām. Savā starpā jau vienmēr sadala punktus, viena komanda neuzvar visos mačos, čempionu tituls vairāk izšķiras tajā, kas zaudē mazāk punktu pret pārējiem. Visi čempionu tituli nākuši smagi, bet šī sezona bija tiešām grūta, jo "Rīga" izskatījās ļoti labi. Tāpēc lielāks prieks.
Pirms sezonas daudzi izcēla to, ka jums virknei spēlētāju vairāk par 30 gadiem. Vai tev arī bija bažas par šo aspektu?
Protams, bija, bet nolēmām šo kursu iet. Sezonu iesākām labi, un šķita, ka pieredze arī ļaus uzvarēt. Sākot ar otro apli, redzējām, ka "Rīga" ar jaunpienācējiem trāpījusi, iespēlējusies un ka būs grūti, mums dažbrīd pietrūka ātruma, svaiguma, viņi jau sāka izskatīties labāk, arī "Auda" jauna, ātra komanda. Tomēr pieredze ļāva nezaudēt punktus mazajās spēlēs, ja tā var teikt.