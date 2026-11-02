Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas vadībai plāno virzīt Artūru Butānu

Nacionālā apvienība (NA) Saeimas frakcijas vadītāja amatam plāno virzīt līdzšinējo Saeimas frakcijas vadītāja vietnieku Artūru Butānu, pauda NA sabiedrisko attiecību speciāliste Laima Melkina.
Frakcijas priekšsēdētāja vietnieka amatam plānots virzīt Uģi Mitrevicu, bet darbam Saeimas Prezidijā — Ināru Mūrnieci.
Kā uzsvēra Melkina, oficiāla apstiprināšana varēs notikt tikai tad, kad jaunā Saeima būs sākusi darbu.
"Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakcijas vadību varētu uzticēt Mārim Kučinskim, "Jaunās vienotības" (JV) — Inesei Lībiņai-Egnerei, bet "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — Aināram Šleseram. Savukārt "Progresīvo" Saeimas frakciju varētu turpināt vadīt Andris Šuvajevs.
Otrdien uz pirmo sēdi pulcēsies 15. Saeimas deputāti.
Pēc 15. Saeimas vēlēšanām Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs valdības veidošanu uzticējis AS pārstāvim Andrim Kulbergam. AS vēlēšanās ieguva 41 deputāta mandātu un kļuva par lielāko politisko spēku jaunajā parlamentā.
Vēl parlamentā būs pārstāvēta LPV ar 17 mandātiem, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) ar 15 mandātiem, "Progresīvie" ar desmit mandātiem, NA ar desmit mandātiem un JV ar septiņiem mandātiem.
Paralēli valdības veidošanas sarunām notiek arī konsultācijas par 15. Saeimas Prezidija sastāvu. Saeimas priekšsēdētāja amatam tiek virzīts Edvards Smiltēns (AS), bet vietas Prezidijā varētu ieņemt arī Raimonds Vējonis (AS), Linda Liepiņa (LPV), Mūrniece un Antoņina Ņenaševa (P). JV vieta Saeimas Prezidijā pagaidām netiek plānota.
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Nacionālā apvienība (NA) Saeimas frakcijas vadītāja amatam plāno virzīt līdzšinējo Saeimas frakcijas vadītāja vietnieku Artūru Butānu, pauda NA sabiedrisko attiecību speciāliste Laima Melkina.
Frakcijas priekšsēdētāja vietnieka amatam plānots virzīt Uģi Mitrevicu, bet darbam Saeimas Prezidijā — Ināru Mūrnieci.
Kā uzsvēra Melkina, oficiāla apstiprināšana varēs notikt tikai tad, kad jaunā Saeima būs sākusi darbu.
"Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakcijas vadību varētu uzticēt Mārim Kučinskim, "Jaunās vienotības" (JV) — Inesei Lībiņai-Egnerei, bet "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — Aināram Šleseram. Savukārt "Progresīvo" Saeimas frakciju varētu turpināt vadīt Andris Šuvajevs.
Otrdien uz pirmo sēdi pulcēsies 15. Saeimas deputāti.
Pēc 15. Saeimas vēlēšanām Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs valdības veidošanu uzticējis AS pārstāvim Andrim Kulbergam. AS vēlēšanās ieguva 41 deputāta mandātu un kļuva par lielāko politisko spēku jaunajā parlamentā.
Vēl parlamentā būs pārstāvēta LPV ar 17 mandātiem, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) ar 15 mandātiem, "Progresīvie" ar desmit mandātiem, NA ar desmit mandātiem un JV ar septiņiem mandātiem.
Paralēli valdības veidošanas sarunām notiek arī konsultācijas par 15. Saeimas Prezidija sastāvu. Saeimas priekšsēdētāja amatam tiek virzīts Edvards Smiltēns (AS), bet vietas Prezidijā varētu ieņemt arī Raimonds Vējonis (AS), Linda Liepiņa (LPV), Mūrniece un Antoņina Ņenaševa (P). JV vieta Saeimas Prezidijā pagaidām netiek plānota.
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