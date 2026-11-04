Ogrē valsts svētku noformējumu papildina uzlecošās saules simbols

Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem, Ogrē Rīgas ielas un Kalna prospekta rotācijas aplī izvietots jauns vides objekts — uzlecošā saule, informē Ogres novada pašvaldības Komunikācijas nodaļa.
Pašvaldībā informēja, ka vairāk nekā desmit metrus platais, izgaismotais objekts simbolizē latviešu tautas brīvības alkas, valstiskuma veidošanos un ticību Latvijas nākotnei.
Uzlecošās saules simbolam ir īpaša vieta Latvijas vēsturē. Jau Pirmā pasaules kara laikā to savos karogos un zīmotnēs izmantoja latviešu strēlnieki, kuriem saule simbolizēja gaismu, cerību un apņēmību cīnīties par savu zemi, skaidro pašvaldībā.
Vēlāk uzlecošā zelta pussaule kļuva par vienu no Latvijas valsts ģerboņa centrālajiem elementiem, simbolizējot jaunas valsts dzimšanu un tautas ceļu uz brīvību.
Jaunais vides objekts veidots kā divpusēja, izgaismota desmit metrus plata konstrukcija. Tās izgatavošanā izmantots metāla karkass un triecienizturīgs polikarbonāts ar dzeltenu, daļēji caurspīdīgu vitrāžas pārklājumu.
Saules kontūras un stari izgaismoti ar LED apgaismojumu, kas ļauj simbolu labi saskatīt arī diennakts tumšajā laikā.
Objekta izgatavošanā uzmanība pievērsta konstrukcijas izturībai un piemērotībai Latvijas laikapstākļiem. Tas paredzēts atkārtotai uzstādīšanai, lai uzlecošās saules simbols Ogres novada pilsētvidē varētu atgriezties arī turpmākajos gados.
Vides objekts izvietots valsts svētku mēnesī, kad 11. novembrī, Lāčplēša dienā, tiek pieminēti Latvijas brīvības cīnītāji un 18. novembrī tiek svinēta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena.
Pēc svētkiem to paredzēts demontēt un uzglabāt līdz nākamajiem svētkiem.
Vides objekta izgatavošanai, montāžai un demontāžai tikai veikta cenu aptauja, kurā savus piedāvājumus iesniedza trīs pretendenti.
Cenu aptaujā uzvarēja SIA "First Service" ar piedāvāto cenu 9950 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija Elīnai Štobei piederošā SIA "First Service" reģistrēta 2017. gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2800 eiro.
Uzņēmums pērn strādāja ar 549 240 eiro apgrozījumu un 36 310 eiro peļņu.
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Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem, Ogrē Rīgas ielas un Kalna prospekta rotācijas aplī izvietots jauns vides objekts — uzlecošā saule, informē Ogres novada pašvaldības Komunikācijas nodaļa.
Pašvaldībā informēja, ka vairāk nekā desmit metrus platais, izgaismotais objekts simbolizē latviešu tautas brīvības alkas, valstiskuma veidošanos un ticību Latvijas nākotnei.
Uzlecošās saules simbolam ir īpaša vieta Latvijas vēsturē. Jau Pirmā pasaules kara laikā to savos karogos un zīmotnēs izmantoja latviešu strēlnieki, kuriem saule simbolizēja gaismu, cerību un apņēmību cīnīties par savu zemi, skaidro pašvaldībā.
Vēlāk uzlecošā zelta pussaule kļuva par vienu no Latvijas valsts ģerboņa centrālajiem elementiem, simbolizējot jaunas valsts dzimšanu un tautas ceļu uz brīvību.
Jaunais vides objekts veidots kā divpusēja, izgaismota desmit metrus plata konstrukcija. Tās izgatavošanā izmantots metāla karkass un triecienizturīgs polikarbonāts ar dzeltenu, daļēji caurspīdīgu vitrāžas pārklājumu.
Saules kontūras un stari izgaismoti ar LED apgaismojumu, kas ļauj simbolu labi saskatīt arī diennakts tumšajā laikā.
Objekta izgatavošanā uzmanība pievērsta konstrukcijas izturībai un piemērotībai Latvijas laikapstākļiem. Tas paredzēts atkārtotai uzstādīšanai, lai uzlecošās saules simbols Ogres novada pilsētvidē varētu atgriezties arī turpmākajos gados.
Vides objekts izvietots valsts svētku mēnesī, kad 11. novembrī, Lāčplēša dienā, tiek pieminēti Latvijas brīvības cīnītāji un 18. novembrī tiek svinēta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena.
Pēc svētkiem to paredzēts demontēt un uzglabāt līdz nākamajiem svētkiem.
Vides objekta izgatavošanai, montāžai un demontāžai tikai veikta cenu aptauja, kurā savus piedāvājumus iesniedza trīs pretendenti.
Cenu aptaujā uzvarēja SIA "First Service" ar piedāvāto cenu 9950 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija Elīnai Štobei piederošā SIA "First Service" reģistrēta 2017. gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2800 eiro.
Uzņēmums pērn strādāja ar 549 240 eiro apgrozījumu un 36 310 eiro peļņu.
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