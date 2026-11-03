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#partijas #saeima

Vairākiem 15. Saeimas deputātiem nācies atkārtot zvērestu

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 03. novembris, 14:20
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2026. gada 03. novembris, 14:20
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rūdolfs Brēmanis.
Foto: Kaspars Krafts/LETA

Vairākiem 15. Saeimas deputātiem pirmajā Saeimas sēdē nācās atkārtot deputāta zvērestu jeb svinīgo solījumu, jo viņi to deva neprecīzi.

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Kā pirmajai šodien nācies atkārtot deputāta zvērestu jeb svinīgo solījumu partiju apvienības "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) deputātei Natālijai Ābolai. Pēc Ābolas svinīgā solījuma došanas 14. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) Ābolu aicināja vēlreiz dot svinīgo solījumu, norādot, ka solījumā bija jāpasaka "Latvijas tautas priekšā".

Savukārt deputāte Baiba Braže (JV) vārda "apziņas" vietā pateica "sirdsapziņas", tāpēc arī viņai nācās solījumu atkārtot. Šādu pašu kļūdu pieļāva arī Guntars Vītols (AS).

Atkārtot deputāta solījumu nācās arī 15. Saeimas deputātam Rūdolfam Brēmanim (SV/AJ), jo viņš izlaida vārdu "un".

Savukārt Jānim Dombravam (NA) nācās atkārtot zvērestu, jo viņš, tāpat kā Ābola, nepateica "Latvijas tautas priekšā". Deputātes zvērests bija jāatkārto arī Jekaterinai Ivanovai (LPV), jo viņa izlaida vārdu "Latvijas".

Svīnīgais solījums divreiz bija jāatkārto Līgai Meņģelsonei (AS). Zvērestu atkārtot aicināja arī Mārtiņu Prīsi (AS) un Edgaru Štelmaheru (AS).

Deputāta amata kandidāti, kas ievēlēti 15. Saeimā, dod svinīgu solījumu: "Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus." Katrs jaunievēlētais deputāts solījumu apliecina ar savu parakstu.

Pēc svinīgā solījuma došanas Saeima balso par lēmuma projektu par 15. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu.

+25 foto
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
15. Saeimas pirmā sēde
Otrdien, 3. novembrī, uz pirmo Saeimas sēdi sanāca visi 100 15. Saeimā ievēlētie deputāti.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Bergmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks, Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Agnese Lāce.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Jūlija Stepaņenko.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Liene Apine.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Vējonis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Andrejs Pagors.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Rinkēvičs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Atmane.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rolands Keišs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Braže.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ilze Indriksone.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ivars Āboliņš.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
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Foto: Kaspars Krafts/LETA

15. Saeimas vēlēšanās "Apvienotais saraksts" (AS) Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība (NA) — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.

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Saeima Deputāti
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#partijas #saeima
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Vairākiem 15. Saeimas deputātiem pirmajā Saeimas sēdē nācās atkārtot deputāta zvērestu jeb svinīgo solījumu, jo viņi to deva neprecīzi.

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Kā pirmajai šodien nācies atkārtot deputāta zvērestu jeb svinīgo solījumu partiju apvienības "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) deputātei Natālijai Ābolai. Pēc Ābolas svinīgā solījuma došanas 14. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) Ābolu aicināja vēlreiz dot svinīgo solījumu, norādot, ka solījumā bija jāpasaka "Latvijas tautas priekšā".

Savukārt deputāte Baiba Braže (JV) vārda "apziņas" vietā pateica "sirdsapziņas", tāpēc arī viņai nācās solījumu atkārtot. Šādu pašu kļūdu pieļāva arī Guntars Vītols (AS).

Atkārtot deputāta solījumu nācās arī 15. Saeimas deputātam Rūdolfam Brēmanim (SV/AJ), jo viņš izlaida vārdu "un".

Savukārt Jānim Dombravam (NA) nācās atkārtot zvērestu, jo viņš, tāpat kā Ābola, nepateica "Latvijas tautas priekšā". Deputātes zvērests bija jāatkārto arī Jekaterinai Ivanovai (LPV), jo viņa izlaida vārdu "Latvijas".

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Ieteiktie raksti

Svīnīgais solījums divreiz bija jāatkārto Līgai Meņģelsonei (AS). Zvērestu atkārtot aicināja arī Mārtiņu Prīsi (AS) un Edgaru Štelmaheru (AS).

Deputāta amata kandidāti, kas ievēlēti 15. Saeimā, dod svinīgu solījumu: "Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus." Katrs jaunievēlētais deputāts solījumu apliecina ar savu parakstu.

Pēc svinīgā solījuma došanas Saeima balso par lēmuma projektu par 15. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu.

+25 foto
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
15. Saeimas pirmā sēde
Otrdien, 3. novembrī, uz pirmo Saeimas sēdi sanāca visi 100 15. Saeimā ievēlētie deputāti.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Bergmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks, Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Agnese Lāce.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Jūlija Stepaņenko.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Liene Apine.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Vējonis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Andrejs Pagors.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Rinkēvičs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Atmane.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rolands Keišs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Braže.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ilze Indriksone.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ivars Āboliņš.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
1 / 25
Foto: Kaspars Krafts/LETA

15. Saeimas vēlēšanās "Apvienotais saraksts" (AS) Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība (NA) — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.

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Saeima Deputāti
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#partijas #saeima
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