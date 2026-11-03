Vairākiem 15. Saeimas deputātiem nācies atkārtot zvērestu

Vairākiem 15. Saeimas deputātiem pirmajā Saeimas sēdē nācās atkārtot deputāta zvērestu jeb svinīgo solījumu, jo viņi to deva neprecīzi.
Kā pirmajai šodien nācies atkārtot deputāta zvērestu jeb svinīgo solījumu partiju apvienības "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) deputātei Natālijai Ābolai. Pēc Ābolas svinīgā solījuma došanas 14. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) Ābolu aicināja vēlreiz dot svinīgo solījumu, norādot, ka solījumā bija jāpasaka "Latvijas tautas priekšā".
Savukārt deputāte Baiba Braže (JV) vārda "apziņas" vietā pateica "sirdsapziņas", tāpēc arī viņai nācās solījumu atkārtot. Šādu pašu kļūdu pieļāva arī Guntars Vītols (AS).
Atkārtot deputāta solījumu nācās arī 15. Saeimas deputātam Rūdolfam Brēmanim (SV/AJ), jo viņš izlaida vārdu "un".
Savukārt Jānim Dombravam (NA) nācās atkārtot zvērestu, jo viņš, tāpat kā Ābola, nepateica "Latvijas tautas priekšā". Deputātes zvērests bija jāatkārto arī Jekaterinai Ivanovai (LPV), jo viņa izlaida vārdu "Latvijas".
Svīnīgais solījums divreiz bija jāatkārto Līgai Meņģelsonei (AS). Zvērestu atkārtot aicināja arī Mārtiņu Prīsi (AS) un Edgaru Štelmaheru (AS).
Deputāta amata kandidāti, kas ievēlēti 15. Saeimā, dod svinīgu solījumu: "Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus." Katrs jaunievēlētais deputāts solījumu apliecina ar savu parakstu.
Pēc svinīgā solījuma došanas Saeima balso par lēmuma projektu par 15. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu.
15. Saeimas vēlēšanās "Apvienotais saraksts" (AS) Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība (NA) — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.
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Vairākiem 15. Saeimas deputātiem pirmajā Saeimas sēdē nācās atkārtot deputāta zvērestu jeb svinīgo solījumu, jo viņi to deva neprecīzi.
Kā pirmajai šodien nācies atkārtot deputāta zvērestu jeb svinīgo solījumu partiju apvienības "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) deputātei Natālijai Ābolai. Pēc Ābolas svinīgā solījuma došanas 14. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) Ābolu aicināja vēlreiz dot svinīgo solījumu, norādot, ka solījumā bija jāpasaka "Latvijas tautas priekšā".
Savukārt deputāte Baiba Braže (JV) vārda "apziņas" vietā pateica "sirdsapziņas", tāpēc arī viņai nācās solījumu atkārtot. Šādu pašu kļūdu pieļāva arī Guntars Vītols (AS).
Atkārtot deputāta solījumu nācās arī 15. Saeimas deputātam Rūdolfam Brēmanim (SV/AJ), jo viņš izlaida vārdu "un".
Savukārt Jānim Dombravam (NA) nācās atkārtot zvērestu, jo viņš, tāpat kā Ābola, nepateica "Latvijas tautas priekšā". Deputātes zvērests bija jāatkārto arī Jekaterinai Ivanovai (LPV), jo viņa izlaida vārdu "Latvijas".
Svīnīgais solījums divreiz bija jāatkārto Līgai Meņģelsonei (AS). Zvērestu atkārtot aicināja arī Mārtiņu Prīsi (AS) un Edgaru Štelmaheru (AS).
Deputāta amata kandidāti, kas ievēlēti 15. Saeimā, dod svinīgu solījumu: "Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus." Katrs jaunievēlētais deputāts solījumu apliecina ar savu parakstu.
Pēc svinīgā solījuma došanas Saeima balso par lēmuma projektu par 15. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu.
15. Saeimas vēlēšanās "Apvienotais saraksts" (AS) Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība (NA) — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.
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