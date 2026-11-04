Tabletes vilka ārā no apakšbiksēm: Vērmanes dārzā kameras fiksē nekaunīgu darījumu pašā dienas vidū

Dienas gaišajā laikā Rīgas centrā, pašvaldības policijas videonovērošanas kameru redzeslokā nonākusi epizode, kas atgādina kadrus no kriminālfilmām. Vērmanes dārzā pieķerts vīrietis, kurš aizdomīgas vielas pārdošanai bija paslēpis tieši savās apakšbiksēs, bet pēc aizturēšanas likumsargiem centās iestāstīt, ka tirgo zāles pret saaukstēšanos, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Videonovērošanas centra darbinieku uzmanību piesaistīja personu grupa, kas parkā bija sapulcējusies uz dedzīgām sarunām. Dažus mirkļus vēlāk viens no vīriešiem bez lieka mulsuma ielika roku savā apakšveļā, izvelkot caurspīdīgu maisiņu ar tabletēm, kamēr potenciālais pircējs jau bija sagatavojis skaidru naudu darījumam.
Darījumu pusratā pārtrauca pašvaldības policijas ekipāža, kas operatīvi piesteidzās pie kompānijas un iespējamo tirgoni aizturēja turpat parka celiņā. Pārmeklēšanas laikā vīrieša mantās — jakā un somā — tika uzieta ievērojama skaidras naudas summa, kā arī atsevišķas tabletes.
Aizturētais gan likumsargiem taisnojās, ka nekādas aizliegtas vielas viņam neesot bijušas un atrastie medikamenti esot domāti parastas saaukstēšanās ārstēšanai.
Lietas materiālus un aizturēto pārņēma Valsts policija, kas par iespējamo narkotisko vielu nelikumīgu iegādāšanos, glabāšanu un realizāciju uzsākusi kriminālprocesu. Ekspertīzē tiks noteikts konkrētais vielu sastāvs un tas, vai "saaukstēšanās zāles" patiesībā nav bīstamas psihotropās vielas.
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Dienas gaišajā laikā Rīgas centrā, pašvaldības policijas videonovērošanas kameru redzeslokā nonākusi epizode, kas atgādina kadrus no kriminālfilmām. Vērmanes dārzā pieķerts vīrietis, kurš aizdomīgas vielas pārdošanai bija paslēpis tieši savās apakšbiksēs, bet pēc aizturēšanas likumsargiem centās iestāstīt, ka tirgo zāles pret saaukstēšanos, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Videonovērošanas centra darbinieku uzmanību piesaistīja personu grupa, kas parkā bija sapulcējusies uz dedzīgām sarunām. Dažus mirkļus vēlāk viens no vīriešiem bez lieka mulsuma ielika roku savā apakšveļā, izvelkot caurspīdīgu maisiņu ar tabletēm, kamēr potenciālais pircējs jau bija sagatavojis skaidru naudu darījumam.
Darījumu pusratā pārtrauca pašvaldības policijas ekipāža, kas operatīvi piesteidzās pie kompānijas un iespējamo tirgoni aizturēja turpat parka celiņā. Pārmeklēšanas laikā vīrieša mantās — jakā un somā — tika uzieta ievērojama skaidras naudas summa, kā arī atsevišķas tabletes.
Aizturētais gan likumsargiem taisnojās, ka nekādas aizliegtas vielas viņam neesot bijušas un atrastie medikamenti esot domāti parastas saaukstēšanās ārstēšanai.
Lietas materiālus un aizturēto pārņēma Valsts policija, kas par iespējamo narkotisko vielu nelikumīgu iegādāšanos, glabāšanu un realizāciju uzsākusi kriminālprocesu. Ekspertīzē tiks noteikts konkrētais vielu sastāvs un tas, vai "saaukstēšanās zāles" patiesībā nav bīstamas psihotropās vielas.
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