Amerikāņi, japāņi... Spānijā identificēti visi 69 vilcienu avārijas upuri

Spānijas varas iestādes pirmdien paziņoja, ka ir identificējušas visus 69 bojāgājušos pagājušonedēļ notikušajā vilcienu avārijā.
Avārija notika 28. oktobra rītā netālu no Urdas pilsētas uz dienvidiem no Madrides, kad valsts dzelzceļa uzņēmuma "Renfe" ātrgaitas vilciens ietriecās privātā operatora "Iryo" stāvošā vilciena aizmugurē.
Juridiskā institūcija, kas izveidota identifikācijas veikšanai un kurā ir policijas un tiesu medicīnas eksperti, pirmdienas vakarā paziņoja par pēdējiem trim apstiprinātajiem upuriem - diviem austrāliešiem un vienu Japānas pilsoni.
Starp upuriem ir 54 Spānijas pilsoņi un 15 ārzemnieki - četri ASV pilsoņi, divi Austrālijas pilsoņi, divi Japānas pilsoņi un pa vienam Argentīnas, Čehijas, Francijas, Kanādas, Meksikas, Portugāles un Tunisijas pilsonim.
Spānijas dzelzceļa dispečeru un vilcienu mašīnistu radiosakaru ieraksti liecina, ka avārijas cēlonis bija Madrides dzelzceļa vadības centra pieļautās kļūdas.
Šī bija otrā ātrgaitas vilcienu sadursme Spānijā šogad, un tā rada jaunus jautājumus par šīs valsts dzelzceļa satiksmes drošību. Janvārī vilcienu sadursmē Andalūzijas reģionā gāja bojā 46 cilvēki.
Traģēdija notika mēnesi pirms parlamenta vēlēšanām 29. novembrī, kurās premjerministrs sociālists Pedro Sančess mēģinās pagarināt savu astoņus gadus ilgo atrašanos pie varas.
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Spānijas varas iestādes pirmdien paziņoja, ka ir identificējušas visus 69 bojāgājušos pagājušonedēļ notikušajā vilcienu avārijā.
Avārija notika 28. oktobra rītā netālu no Urdas pilsētas uz dienvidiem no Madrides, kad valsts dzelzceļa uzņēmuma "Renfe" ātrgaitas vilciens ietriecās privātā operatora "Iryo" stāvošā vilciena aizmugurē.
Juridiskā institūcija, kas izveidota identifikācijas veikšanai un kurā ir policijas un tiesu medicīnas eksperti, pirmdienas vakarā paziņoja par pēdējiem trim apstiprinātajiem upuriem - diviem austrāliešiem un vienu Japānas pilsoni.
Starp upuriem ir 54 Spānijas pilsoņi un 15 ārzemnieki - četri ASV pilsoņi, divi Austrālijas pilsoņi, divi Japānas pilsoņi un pa vienam Argentīnas, Čehijas, Francijas, Kanādas, Meksikas, Portugāles un Tunisijas pilsonim.
Spānijas dzelzceļa dispečeru un vilcienu mašīnistu radiosakaru ieraksti liecina, ka avārijas cēlonis bija Madrides dzelzceļa vadības centra pieļautās kļūdas.
Šī bija otrā ātrgaitas vilcienu sadursme Spānijā šogad, un tā rada jaunus jautājumus par šīs valsts dzelzceļa satiksmes drošību. Janvārī vilcienu sadursmē Andalūzijas reģionā gāja bojā 46 cilvēki.
Traģēdija notika mēnesi pirms parlamenta vēlēšanām 29. novembrī, kurās premjerministrs sociālists Pedro Sančess mēģinās pagarināt savu astoņus gadus ilgo atrašanos pie varas.
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