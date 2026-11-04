Anglijas karalis Čārlzs III negatavojas valsts vārdā atvainoties bijušajām kolonijām Karību jūras, Āfrikas un Āzijas reģionā par postu, ko tām gadsimtiem ilgi nesa transatlantiskā vergu tirdzniecība, un nav runas arī par materiālo kompensāciju, atsaucoties uz avotiem britu karaļnamā, ziņo BBC.
Daļa no agrākajām kolonijām ietilpst Britu sadraudzībā, un diskusijas par atvainošanos atsākās pēc tam, kad par valsts līdzdalību vergu tirdzniecībā bijušajās kolonijās 2023. gadā atvainojās Nīderlandes monarhs Vilems Aleksandrs, bet vēl agrāk Nīderlandes tā laika premjers Marks Rite. Nav izslēgts, ka atvainoties par pagātnes nodarījumiem varētu tagadējais Lielbritānijas valdības galva Endijs Bērnems. Čārlzs III šonedēļ atrodas braucienā pa Karību jūras salām, apmeklējot arī agrāko koloniju Antigvu (attēlā).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Anglijas karalis Čārlzs III negatavojas valsts vārdā atvainoties bijušajām kolonijām Karību jūras, Āfrikas un Āzijas reģionā par postu, ko tām gadsimtiem ilgi nesa transatlantiskā vergu tirdzniecība, un nav runas arī par materiālo kompensāciju, atsaucoties uz avotiem britu karaļnamā, ziņo BBC.
Daļa no agrākajām kolonijām ietilpst Britu sadraudzībā, un diskusijas par atvainošanos atsākās pēc tam, kad par valsts līdzdalību vergu tirdzniecībā bijušajās kolonijās 2023. gadā atvainojās Nīderlandes monarhs Vilems Aleksandrs, bet vēl agrāk Nīderlandes tā laika premjers Marks Rite. Nav izslēgts, ka atvainoties par pagātnes nodarījumiem varētu tagadējais Lielbritānijas valdības galva Endijs Bērnems. Čārlzs III šonedēļ atrodas braucienā pa Karību jūras salām, apmeklējot arī agrāko koloniju Antigvu (attēlā).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu