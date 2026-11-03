Policija identificējusi personu, kura uz Vanšu tilta piestiprināja ārvalstu karogus

Rīgas pašvaldības policija sadarbībā ar Valsts policiju un Valsts drošības dienestu (VDD) identificējusi jaunieti, kurš oktobrī divas reizes patvaļīgi uzrāpās Vanšu tilta vantīs un piestiprināja tajās ārvalstu karogus, informēja pašvaldības policijas komunikācijas speciāliste Ērika Verze.
Izanalizējot videonovērošanas materiālus un notikumos pārbaudītās personas, izdevies noskaidrot iespējamā pārkāpēja identitāti.
Nepilngadīgā persona minētās darbības veikusi huligānisku motīvu vadīta, informēja pašvaldības policijas pārstāve.
Aizvadītās trešdienas rītā no Vanšu tilta vantīm noņemts Saūda Arābijas karogs. Savukārt pāris nedēļas pirms tam tilta vantīm policisti noņēma bijušās Afganistānas Islāma Republikas karogu.
Par notikušo pašvaldības policijā sākts administratīvā pārkāpuma process par sabiedriskās kārtības traucēšanu, par ko var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 500 eiro, bet juridiskajai personai — līdz 5000 eiro.
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) iepriekš pauda viedojlu, ka tik īsā laika posmā otrais uzvilktais islāma valstu karogs Vanšu tiltā ir vērtējams kā provokācija un aicināja VDD un citas atbildīgās iestādes ar izmeklēt šos gadījumus, paužot, ka tas, iespējams, ir tests reaģēšanas spējām un var būt sākums plašākām provokācijām pret Latviju un tās drošību.
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Kā, jūsuprāt, islāma klātbūtne ietekmē Rietumu sabiedrību?
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Rīgas pašvaldības policija sadarbībā ar Valsts policiju un Valsts drošības dienestu (VDD) identificējusi jaunieti, kurš oktobrī divas reizes patvaļīgi uzrāpās Vanšu tilta vantīs un piestiprināja tajās ārvalstu karogus, informēja pašvaldības policijas komunikācijas speciāliste Ērika Verze.
Izanalizējot videonovērošanas materiālus un notikumos pārbaudītās personas, izdevies noskaidrot iespējamā pārkāpēja identitāti.
Nepilngadīgā persona minētās darbības veikusi huligānisku motīvu vadīta, informēja pašvaldības policijas pārstāve.
Aizvadītās trešdienas rītā no Vanšu tilta vantīm noņemts Saūda Arābijas karogs. Savukārt pāris nedēļas pirms tam tilta vantīm policisti noņēma bijušās Afganistānas Islāma Republikas karogu.
Par notikušo pašvaldības policijā sākts administratīvā pārkāpuma process par sabiedriskās kārtības traucēšanu, par ko var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 500 eiro, bet juridiskajai personai — līdz 5000 eiro.
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) iepriekš pauda viedojlu, ka tik īsā laika posmā otrais uzvilktais islāma valstu karogs Vanšu tiltā ir vērtējams kā provokācija un aicināja VDD un citas atbildīgās iestādes ar izmeklēt šos gadījumus, paužot, ka tas, iespējams, ir tests reaģēšanas spējām un var būt sākums plašākām provokācijām pret Latviju un tās drošību.
Aptauja
Kā, jūsuprāt, islāma klātbūtne ietekmē Rietumu sabiedrību?
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