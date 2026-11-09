Vīrietis Rīgā iesitis policijas inspektorei pa seju un krūškurvi

Valsts policija šā gada 3. novembrī aizturēja 1988. gadā dzimušu vīrieti par uzbrukumu Valsts policijas inspektorei, kura pildīja savus amata pienākumus. Par notikušo uzsākts kriminālprocess un aizturētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums, informē policijā.
Šā gada 3. novembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 5. birojā tika uzsākts kriminālprocess par to, ka kāds vīrietis uzbruka Valsts policijas inspektorei saistībā ar viņas likumīgo dienesta pienākumu izpildi. Likumsargi bija ieradušies uz izsaukumu Latgales priekšpilsētā, Rīgā, kur sastapa 1988. gadā dzimušu vīrieti, kurš ar dūri iesita Valsts policijas inspektorei pa seju un krūškurvi. Vīrietis nekavējoties tika aizturēts.
Aizturētais vīrietis jau iepriekš vairākkārt nonācis policijas redzeslokā. Šā gada 4. novembrī viņam piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 269. panta pirmās daļas, proti, par uzbrukumu varas pārstāvim sakarā ar šīs personas likumisku dienesta darbību, kā arī par uzbrukumu personai sakarā ar tās piedalīšanos noziedzīga vai cita prettiesiska nodarījuma novēršanā vai pārtraukšanā.
Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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Valsts policija šā gada 3. novembrī aizturēja 1988. gadā dzimušu vīrieti par uzbrukumu Valsts policijas inspektorei, kura pildīja savus amata pienākumus. Par notikušo uzsākts kriminālprocess un aizturētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums, informē policijā.
Šā gada 3. novembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 5. birojā tika uzsākts kriminālprocess par to, ka kāds vīrietis uzbruka Valsts policijas inspektorei saistībā ar viņas likumīgo dienesta pienākumu izpildi. Likumsargi bija ieradušies uz izsaukumu Latgales priekšpilsētā, Rīgā, kur sastapa 1988. gadā dzimušu vīrieti, kurš ar dūri iesita Valsts policijas inspektorei pa seju un krūškurvi. Vīrietis nekavējoties tika aizturēts.
Aizturētais vīrietis jau iepriekš vairākkārt nonācis policijas redzeslokā. Šā gada 4. novembrī viņam piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 269. panta pirmās daļas, proti, par uzbrukumu varas pārstāvim sakarā ar šīs personas likumisku dienesta darbību, kā arī par uzbrukumu personai sakarā ar tās piedalīšanos noziedzīga vai cita prettiesiska nodarījuma novēršanā vai pārtraukšanā.
Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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