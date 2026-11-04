Magone pēc kakao ceremonijas jūtas kā reibumā un vēlas tikai vienu

360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” pēc neparastās kakao ceremonijas Magonei rodas vēlme vienkārši atslābināties un ļauties mieram. Taču pašizziņas nodarbībā kopā ar dzīvesstila treneri Vitu Stalīdzāni viņa nonāk pie kādas atziņas par savu ikdienu, kas liek aizdomāties – kad gan pēdējo reizi viņa patiesi atpūtusies?
Izmantojot metaforiskās kārtis, Magone mēģina izprast savu pašreizējo dzīves posmu. Viņas uzmanību piesaista gliemeža attēls un spirāle, kas simbolizē izaugsmi un virzību uz priekšu. Magone ir pārliecināta, ka zina savu mērķi un nekādi šķēršļi nespēs viņu no tā novirzīt.
Tomēr, kad saruna pievēršas atpūtai, Magone atzīst, ka ar to viņai klājas pavisam citādi. Vaicāta, cik bieži izdodas patiesi atslābināties un izbaudīt mieru, viņa atklāj, ka kārtīgi izgulēties nav izdevies gadiem.
“Kad es pēdējo reizi esmu gulējusi tā, ka iekrīt gultā kā klucis un no rīta desmitos ceļos? Nu, zini, kā piedzima pirmais bērns, man liekas, vairs tas nav bijis,” atzīst Magone.
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360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” pēc neparastās kakao ceremonijas Magonei rodas vēlme vienkārši atslābināties un ļauties mieram. Taču pašizziņas nodarbībā kopā ar dzīvesstila treneri Vitu Stalīdzāni viņa nonāk pie kādas atziņas par savu ikdienu, kas liek aizdomāties – kad gan pēdējo reizi viņa patiesi atpūtusies?
Izmantojot metaforiskās kārtis, Magone mēģina izprast savu pašreizējo dzīves posmu. Viņas uzmanību piesaista gliemeža attēls un spirāle, kas simbolizē izaugsmi un virzību uz priekšu. Magone ir pārliecināta, ka zina savu mērķi un nekādi šķēršļi nespēs viņu no tā novirzīt.
Tomēr, kad saruna pievēršas atpūtai, Magone atzīst, ka ar to viņai klājas pavisam citādi. Vaicāta, cik bieži izdodas patiesi atslābināties un izbaudīt mieru, viņa atklāj, ka kārtīgi izgulēties nav izdevies gadiem.
“Kad es pēdējo reizi esmu gulējusi tā, ka iekrīt gultā kā klucis un no rīta desmitos ceļos? Nu, zini, kā piedzima pirmais bērns, man liekas, vairs tas nav bijis,” atzīst Magone.
VIDEO:
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