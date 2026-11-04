No Londonas un Hamburgas aizgūta iedvesma Rīgas veloceļu norādēm

Oktobra izskaņā veloceļā "Centrs—Ziepniekkalns" uzstādītas jaunas, vienota dizaina maršruta norāžu zīmes. Zīmju dizainu, iedvesmojoties no citu pilsētu piemēriem, izstrādājis Pilsētas attīstības departamenta Pilsētas arhitekta dienests. Maršruta norāžu zīmes uzstādītas projekta "Cycle4Climate" ietvaros un kalpo kā prototips vienotai zīmju sistēmai, kuru nākotnē varētu ieviest visos Rīgas veloceļos, vēsta Rīgas domē.
Veloceļā "Centrs—Ziepniekkalns" uzstādītas pirmās vienotā dizaina maršruta norāžu zīmes, kurās atspoguļoti būtiskākie pieturas punkti un attālums līdz tiem no konkrētās vietas. Visa veloceļa maršrutā ir izvietotas četras maršruta norāžu zīmes: Akmeņu ielā — pretī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Jelgavas ielā — pretī Latvijas Universitātes Akadēmiskajam centram, Torņakalnā — pie Olīvu ielas, Ziepniekkalnā — aiz Spulgas ielas; divas virziena izvēles zīmes un divas virziena apstiprinājuma zīmes.
Zīmju dizainu izstrādājis Pilsētas attīstības departamenta Pilsētas arhitekta dienests, iedvesmojoties no citām pasaules pilsētām, piemēram, Adelaides, Londonas un Hamburgas.
Līdz šīm Rīgas veloceļi nav tikuši aprīkoti ar vienota dizaina maršrutu norāžu zīmēm, tomēr, attīstoties pilsētas veloinfrastruktūras tīklam, ir nepieciešams sakārtot arī šo aspektu. Projekta ietvaros uzstādītās maršruta norāžu zīmes kalpo kā prototips, tādēļ arī iedzīvotāji ir aicināti izteikt savu viedokli par jaunajām zīmēm, skenējot uz tām izvietotos QR kodus un aizpildot īsu aptauju. Aptaujas anketu iespējams aizpildīt arī te: Iedzīvotāju aptauja. Saņemtie ierosinājumi un vērtējums tiks ņemts vērā, izstrādājot turpmākās zīmes.
Tāpat projekta "Cycle4Climate" ietvaros Valdeķu ielā pie Graudu ielas tika uzstādīts satiksmes plūsmas skaitītājs. Atbilstoši iegūtajiem datiem, laika periodā no 2025. gada 12. marta līdz 2026. gada 30. septembrim, pa veloceļu ir pārvietojušies 174 012 velobraucēju un visvairāk velobraucēju ir fiksēti laika periodā no pulksten 16.00 līdz 20.00. Rezumējot iegūtos datus, var secināt, ka projekta laikā velobraucēju skaits šajā maršrutā ir palielinājies par 3,7%.
Kopš 2024. gada rudens Rīgas pašvaldība piedalās projektā "Risinājumi ilgtspējīgu riteņbraukšanas paradumu veicināšanai un CO2 emisiju samazināšanai Centrālbaltijas reģionā" (Cycle4Climate). Projekta mērķis ir rosināt iedzīvotāju paradumu maiņu, popularizējot velosipēdu kā ilgtspējīgu pārvietošanās līdzekli, tādējādi samazinātu CO2 emisijas un uzlabojot gaisa kvalitāti pilsētā. Starptautiskajā projektā kopumā piedalās četras Centrālās Baltijas jūras pilsētās — Espo, Jēvle, Pērnava un Rīga.
Projekta kopējais realizācijas laiks ir 42 mēneši (no 2024. gada 1. jūnija līdz 2027. gada 30. novembrim). Cycle4Climate projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds "Interreg" Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2021.—2027. gadam ietvaros.
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Oktobra izskaņā veloceļā "Centrs—Ziepniekkalns" uzstādītas jaunas, vienota dizaina maršruta norāžu zīmes. Zīmju dizainu, iedvesmojoties no citu pilsētu piemēriem, izstrādājis Pilsētas attīstības departamenta Pilsētas arhitekta dienests. Maršruta norāžu zīmes uzstādītas projekta "Cycle4Climate" ietvaros un kalpo kā prototips vienotai zīmju sistēmai, kuru nākotnē varētu ieviest visos Rīgas veloceļos, vēsta Rīgas domē.
Veloceļā "Centrs—Ziepniekkalns" uzstādītas pirmās vienotā dizaina maršruta norāžu zīmes, kurās atspoguļoti būtiskākie pieturas punkti un attālums līdz tiem no konkrētās vietas. Visa veloceļa maršrutā ir izvietotas četras maršruta norāžu zīmes: Akmeņu ielā — pretī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Jelgavas ielā — pretī Latvijas Universitātes Akadēmiskajam centram, Torņakalnā — pie Olīvu ielas, Ziepniekkalnā — aiz Spulgas ielas; divas virziena izvēles zīmes un divas virziena apstiprinājuma zīmes.
Zīmju dizainu izstrādājis Pilsētas attīstības departamenta Pilsētas arhitekta dienests, iedvesmojoties no citām pasaules pilsētām, piemēram, Adelaides, Londonas un Hamburgas.
Līdz šīm Rīgas veloceļi nav tikuši aprīkoti ar vienota dizaina maršrutu norāžu zīmēm, tomēr, attīstoties pilsētas veloinfrastruktūras tīklam, ir nepieciešams sakārtot arī šo aspektu. Projekta ietvaros uzstādītās maršruta norāžu zīmes kalpo kā prototips, tādēļ arī iedzīvotāji ir aicināti izteikt savu viedokli par jaunajām zīmēm, skenējot uz tām izvietotos QR kodus un aizpildot īsu aptauju. Aptaujas anketu iespējams aizpildīt arī te: Iedzīvotāju aptauja. Saņemtie ierosinājumi un vērtējums tiks ņemts vērā, izstrādājot turpmākās zīmes.
Tāpat projekta "Cycle4Climate" ietvaros Valdeķu ielā pie Graudu ielas tika uzstādīts satiksmes plūsmas skaitītājs. Atbilstoši iegūtajiem datiem, laika periodā no 2025. gada 12. marta līdz 2026. gada 30. septembrim, pa veloceļu ir pārvietojušies 174 012 velobraucēju un visvairāk velobraucēju ir fiksēti laika periodā no pulksten 16.00 līdz 20.00. Rezumējot iegūtos datus, var secināt, ka projekta laikā velobraucēju skaits šajā maršrutā ir palielinājies par 3,7%.
Kopš 2024. gada rudens Rīgas pašvaldība piedalās projektā "Risinājumi ilgtspējīgu riteņbraukšanas paradumu veicināšanai un CO2 emisiju samazināšanai Centrālbaltijas reģionā" (Cycle4Climate). Projekta mērķis ir rosināt iedzīvotāju paradumu maiņu, popularizējot velosipēdu kā ilgtspējīgu pārvietošanās līdzekli, tādējādi samazinātu CO2 emisijas un uzlabojot gaisa kvalitāti pilsētā. Starptautiskajā projektā kopumā piedalās četras Centrālās Baltijas jūras pilsētās — Espo, Jēvle, Pērnava un Rīga.
Projekta kopējais realizācijas laiks ir 42 mēneši (no 2024. gada 1. jūnija līdz 2027. gada 30. novembrim). Cycle4Climate projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds "Interreg" Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2021.—2027. gadam ietvaros.
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