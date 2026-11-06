VUGD priekšnieks: Iedzīvotāji brīdinājuma paziņojumos bieži neizlasa svarīgāko

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks ģenerālis Mārtiņš Baltmanis TV24 raidījumā “Uz līnijas” vērsa uzmanību uz nozīmīgu problēmu sabiedrības informēšanā krīzes situācijās – saņemot steidzamus paziņojumus par dabas stihijām vai apdraudējumiem, cilvēki nereti izlasa tikai pirmo paziņojuma rindiņu ar brīdinājuma statusu, bet ignorē tālāko informāciju par nepieciešamo rīcību.
“Tā tiešām ir problēma, jo cilvēki izlasa pirmo rindiņu: “Oranžais brīdinājums!” “Gaisa trauksme!” un viss, bet jālasa jau arī tālāk.” Baltmanis arī uzsver, ka ir atšķirība starp operatīvo agrīno brīdināšanu un plānotām aktivitātēm, piemēram, militārajām mācībām. Viņš noraidīja publiski izskanējušos pārmetumus par informācijas trūkumu militāro mācību laikā, norādot, ka ziņas par tām vienmēr laicīgi tiek publicētas medijos un sociālajos tīklos. “Arī cilvēks pats var interneta meklētājā atrast informāciju, ja redz, piemēram, militāro tehniku, bet nesaprot, kas notiek.”
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks ģenerālis Mārtiņš Baltmanis TV24 raidījumā “Uz līnijas” vērsa uzmanību uz nozīmīgu problēmu sabiedrības informēšanā krīzes situācijās – saņemot steidzamus paziņojumus par dabas stihijām vai apdraudējumiem, cilvēki nereti izlasa tikai pirmo paziņojuma rindiņu ar brīdinājuma statusu, bet ignorē tālāko informāciju par nepieciešamo rīcību.
“Tā tiešām ir problēma, jo cilvēki izlasa pirmo rindiņu: “Oranžais brīdinājums!” “Gaisa trauksme!” un viss, bet jālasa jau arī tālāk.” Baltmanis arī uzsver, ka ir atšķirība starp operatīvo agrīno brīdināšanu un plānotām aktivitātēm, piemēram, militārajām mācībām. Viņš noraidīja publiski izskanējušos pārmetumus par informācijas trūkumu militāro mācību laikā, norādot, ka ziņas par tām vienmēr laicīgi tiek publicētas medijos un sociālajos tīklos. “Arī cilvēks pats var interneta meklētājā atrast informāciju, ja redz, piemēram, militāro tehniku, bet nesaprot, kas notiek.”
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