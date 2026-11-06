Daudzās Latvijas mājās esošie Baltkrievijas ražojuma lifti ir bīstami

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) konstatētās drošības neatbilstības Baltkrievijas rūpnīcā "Mogiļevļiftmaš" ražotajiem liftiem izraisījušas ķēdes reakciju Latvijas daudzdzīvokļu namos. Kamēr uzraugošā iestāde pieļauj to ekspluatāciju ar papildu risku kontroli, apsaimniekotāji izvēlas radikālāku soli — liftus vienkārši atslēdz, atstājot deviņstāvu namu iedzīvotājus bez pārvietošanās iespējām, vēsta 360TV Ziņas.
Precedents aizsācies Iecavā, kur pēc uzraugu brīdinājuma nekavējoties apturēti lifti abās pilsētas deviņstāvu ēkās. Kamēr māju iedzīvotāji — jaunās māmiņas ar bērniem uz rokām un sirmgalvji ar kustību traucējumiem — spiesti ik dienu mērot 162 pakāpienus kājām, iezīmējas pretruna starp atbildīgajiem dienestiem.
"Bauskas novada komunālserviss" lēmumu skaidro ar bailēm par cilvēku dzīvību un drošību. Lai gan konkrētie lifti par iedzīvotāju līdzekļiem tika nomainīti salīdzinoši nesen — 2013. gadā —, tie ir tās pašas Mogiļevas rūpnīcas ražojums.
"Mēs, kā pārvaldnieki, pieņēmām lēmumu, ka šos liftus vajadzētu slēgt, lai neapdraudētu cilvēku dzīvības. Vai neatbilstības tik tiešām ir un cik daudz, mēs pašlaik nevaram komentēt — brauks speciālists un sniegs atzinumu," norāda "Bauskas novada komunālservisa" pārstāve Anita Cehanoviča.
Tikmēr PTAC pārstāve Sanita Gertmane uzsver — valsts uzraugs liftu tūlītēju apturēšanu nemaz nav pieprasījis: "Mēs izvēlējāmies iedzīvotājiem saudzīgāko risinājumu un faktiski atļaujam turpināt liftu darbību. Pārvaldītājs var papildus nodrošināt risku novēršanu."
Šis precedents var skart ievērojamu daļu Latvijas iedzīvotāju. Kopumā valstī drošības prasībām neatbilst aptuveni 70 Mogiļevas rūpnīcas liftu, no kuriem liela daļa atrodas deviņstāvu namos Rīgā un Daugavpilī. Vai arī galvaspilsētas un Latgales apsaimniekotāji sekos Iecavas piemēram un masveidā atslēgs iekārtas, būs atkarīgs no tehniskās ekspertīzes gala slēdziena.
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Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) konstatētās drošības neatbilstības Baltkrievijas rūpnīcā "Mogiļevļiftmaš" ražotajiem liftiem izraisījušas ķēdes reakciju Latvijas daudzdzīvokļu namos. Kamēr uzraugošā iestāde pieļauj to ekspluatāciju ar papildu risku kontroli, apsaimniekotāji izvēlas radikālāku soli — liftus vienkārši atslēdz, atstājot deviņstāvu namu iedzīvotājus bez pārvietošanās iespējām, vēsta 360TV Ziņas.
Precedents aizsācies Iecavā, kur pēc uzraugu brīdinājuma nekavējoties apturēti lifti abās pilsētas deviņstāvu ēkās. Kamēr māju iedzīvotāji — jaunās māmiņas ar bērniem uz rokām un sirmgalvji ar kustību traucējumiem — spiesti ik dienu mērot 162 pakāpienus kājām, iezīmējas pretruna starp atbildīgajiem dienestiem.
"Bauskas novada komunālserviss" lēmumu skaidro ar bailēm par cilvēku dzīvību un drošību. Lai gan konkrētie lifti par iedzīvotāju līdzekļiem tika nomainīti salīdzinoši nesen — 2013. gadā —, tie ir tās pašas Mogiļevas rūpnīcas ražojums.
"Mēs, kā pārvaldnieki, pieņēmām lēmumu, ka šos liftus vajadzētu slēgt, lai neapdraudētu cilvēku dzīvības. Vai neatbilstības tik tiešām ir un cik daudz, mēs pašlaik nevaram komentēt — brauks speciālists un sniegs atzinumu," norāda "Bauskas novada komunālservisa" pārstāve Anita Cehanoviča.
Tikmēr PTAC pārstāve Sanita Gertmane uzsver — valsts uzraugs liftu tūlītēju apturēšanu nemaz nav pieprasījis: "Mēs izvēlējāmies iedzīvotājiem saudzīgāko risinājumu un faktiski atļaujam turpināt liftu darbību. Pārvaldītājs var papildus nodrošināt risku novēršanu."
Šis precedents var skart ievērojamu daļu Latvijas iedzīvotāju. Kopumā valstī drošības prasībām neatbilst aptuveni 70 Mogiļevas rūpnīcas liftu, no kuriem liela daļa atrodas deviņstāvu namos Rīgā un Daugavpilī. Vai arī galvaspilsētas un Latgales apsaimniekotāji sekos Iecavas piemēram un masveidā atslēgs iekārtas, būs atkarīgs no tehniskās ekspertīzes gala slēdziena.
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