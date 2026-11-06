Noslēgusies industrijas konference un pilsētas festivāls "Riga Music Week"

Rīgā noslēdzās starptautiskās mūzikas industrijas konferences un pilsētas festivāla "Riga Music Week" programma, kas šogad apvienoja vairāk nekā nedēļu ilgus mūzikas jaunrades, profesionālās sadarbības un koncertu notikumus.
Mūzikas industrijas notikumu nedēļa Rīgā sākās jau oktobra beigās, kad "Skanstes City" kvartālā tika atklāta starptautiskā mūziķu rezidence CRESCENDO. No 1. līdz 3. novembrim tai pievienojās "Music Latvia" organizētā dziesmu rakstīšanas nometne RIGaLIVE, bet 4. un 5. novembrī programma turpinājās ar "Riga Music Week" konferenci un vairāk nekā 50 Latvijas un ārvalstu mākslinieku koncertiem Tallinas ielas kvartālā. CRESCENDO rezidencē 12 mūziķi četrās starptautiskās komandās radīja jaunu mūziku, ko prezentēja festivālā, savukārt RIGaLIVE jau divpadsmito reizi pulcēja dziesmu autorus un producentus kopīgai skaņdarbu radīšanai. Konferencē piedalījās ap 400 mūzikas industrijas profesionāļu, tostarp pārstāvji no nozīmīgām Eiropas mūzikas organizācijām.
"Šogad mums izdevās Rīgā apvienot vairākus starptautiskus mūzikas industrijas notikumus, kas citkārt norisinās atsevišķi. Vienuviet satikās cilvēki, kuri rada mūziku, palīdz tai nonākt pie klausītājiem un veido iespējas mūziķiem ārpus savas valsts. Tikpat svarīgi, ka šo nedēļu varēja piedzīvot arī rīdzinieki un pilsētas viesi. Otrajā "Riga Music Week" gadā esam spēruši nozīmīgu soli, lai Rīga nostiprinātu savu vietu Eiropas mūzikas kartē," norāda festivāla dibinātāja Agnese Cimuška-Rekke.
"Riga Music Week" norisē iesaistījās plašs Latvijas mūzikas nozares uzņēmumu un organizāciju loks. Festivāla koncertprogrammu veidoja "Summer Sound", "I Love You Records", "Bobe", "Sofar Sounds Riga", "Still Figure", "Every Little Thing", "LAUSKA", "All Folked Up", "TVNET" un "Riga Music Week" komanda. "Kompānija NA" iesaistījās festivāla tehniskajā nodrošinājumā, "Rock Distribution" veidoja mūzikas tehnoloģiju izstādi "Music Tech Expo", savukārt Latvijas Mūzikas informācijas centrs organizēja Baltijas jauno džeza mākslinieku konkursu.
Šovakar, 6. novembrī, "Riga Music Week" turpinās ar satelītpasākumiem dažādās Rīgas kultūrvietās. Programmā būs "Skaņu meža" jauno eksperimentālās mūzikas mākslinieku skate "SNACK", grupas "Very Cool People" koncerts kinoteātrī "Splendid Palace", vācu postpanka grupas "Pink Turns Blue" koncerts klubā "DEPO" un "Riga Music Week Club Night" klubā "M/House of Jazz". Festivāla un Delegate PRO biļešu īpašniekiem partneru pasākumos pieejams ierobežots skaits bezmaksas ieeju.
"Riga Music Week" tiek īstenots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, sadarbībā ar Latvijas mūzikas nozares organizācijām un partneriem. Festivāla atbalstītāju vidū ir "Biļešu Serviss", "LaIPA", "AKKA/LAA" un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.
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Rīgā noslēdzās starptautiskās mūzikas industrijas konferences un pilsētas festivāla "Riga Music Week" programma, kas šogad apvienoja vairāk nekā nedēļu ilgus mūzikas jaunrades, profesionālās sadarbības un koncertu notikumus.
Mūzikas industrijas notikumu nedēļa Rīgā sākās jau oktobra beigās, kad "Skanstes City" kvartālā tika atklāta starptautiskā mūziķu rezidence CRESCENDO. No 1. līdz 3. novembrim tai pievienojās "Music Latvia" organizētā dziesmu rakstīšanas nometne RIGaLIVE, bet 4. un 5. novembrī programma turpinājās ar "Riga Music Week" konferenci un vairāk nekā 50 Latvijas un ārvalstu mākslinieku koncertiem Tallinas ielas kvartālā. CRESCENDO rezidencē 12 mūziķi četrās starptautiskās komandās radīja jaunu mūziku, ko prezentēja festivālā, savukārt RIGaLIVE jau divpadsmito reizi pulcēja dziesmu autorus un producentus kopīgai skaņdarbu radīšanai. Konferencē piedalījās ap 400 mūzikas industrijas profesionāļu, tostarp pārstāvji no nozīmīgām Eiropas mūzikas organizācijām.
"Šogad mums izdevās Rīgā apvienot vairākus starptautiskus mūzikas industrijas notikumus, kas citkārt norisinās atsevišķi. Vienuviet satikās cilvēki, kuri rada mūziku, palīdz tai nonākt pie klausītājiem un veido iespējas mūziķiem ārpus savas valsts. Tikpat svarīgi, ka šo nedēļu varēja piedzīvot arī rīdzinieki un pilsētas viesi. Otrajā "Riga Music Week" gadā esam spēruši nozīmīgu soli, lai Rīga nostiprinātu savu vietu Eiropas mūzikas kartē," norāda festivāla dibinātāja Agnese Cimuška-Rekke.
"Riga Music Week" norisē iesaistījās plašs Latvijas mūzikas nozares uzņēmumu un organizāciju loks. Festivāla koncertprogrammu veidoja "Summer Sound", "I Love You Records", "Bobe", "Sofar Sounds Riga", "Still Figure", "Every Little Thing", "LAUSKA", "All Folked Up", "TVNET" un "Riga Music Week" komanda. "Kompānija NA" iesaistījās festivāla tehniskajā nodrošinājumā, "Rock Distribution" veidoja mūzikas tehnoloģiju izstādi "Music Tech Expo", savukārt Latvijas Mūzikas informācijas centrs organizēja Baltijas jauno džeza mākslinieku konkursu.
Šovakar, 6. novembrī, "Riga Music Week" turpinās ar satelītpasākumiem dažādās Rīgas kultūrvietās. Programmā būs "Skaņu meža" jauno eksperimentālās mūzikas mākslinieku skate "SNACK", grupas "Very Cool People" koncerts kinoteātrī "Splendid Palace", vācu postpanka grupas "Pink Turns Blue" koncerts klubā "DEPO" un "Riga Music Week Club Night" klubā "M/House of Jazz". Festivāla un Delegate PRO biļešu īpašniekiem partneru pasākumos pieejams ierobežots skaits bezmaksas ieeju.
"Riga Music Week" tiek īstenots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, sadarbībā ar Latvijas mūzikas nozares organizācijām un partneriem. Festivāla atbalstītāju vidū ir "Biļešu Serviss", "LaIPA", "AKKA/LAA" un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.
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