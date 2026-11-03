Mazāko Saeimas frakciju turpmāk vadīs Lībiņa-Egnere

"Jaunās vienotības" (JV) frakciju 15. Saeimā vadīs bijusī tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV), bet viņas vietniece būs Inga Bērziņa.
Zināms, ka līdzšinējam JV Saeimas frakcijas vadītājam Edmundam Jurēvicam ievēlēto deputātu vidū nebija pietiekama atbalsta. Jurēvics pašlaik ir arī JV ietilpstošās partijas "Vienotība" valdes priekšsēdētājs.
15. Saeimas vēlēšanās JV ieguva 6,36% balsu un septiņus deputātu mandātus, kļūstot par mazāko no parlamentā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem.
Savukārt 14. Saeimas vēlēšanās 2022. gadā JV ieguva 26 deputātu mandātus, pēc tam veidojot valdību.
15. Saeimā bez JV ievēlēti arī "Apvienotais saraksts" ar 41 mandātu, "Latvija pirmajā vietā" ar 17 mandātiem, "Suverēnā vara/Apvienība Jaunlatvieši" ar 15 mandātiem, Nacionālā apvienība ar desmit mandātiem un "Progresīvie" ar desmit mandātiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
"Jaunās vienotības" (JV) frakciju 15. Saeimā vadīs bijusī tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV), bet viņas vietniece būs Inga Bērziņa.
Zināms, ka līdzšinējam JV Saeimas frakcijas vadītājam Edmundam Jurēvicam ievēlēto deputātu vidū nebija pietiekama atbalsta. Jurēvics pašlaik ir arī JV ietilpstošās partijas "Vienotība" valdes priekšsēdētājs.
15. Saeimas vēlēšanās JV ieguva 6,36% balsu un septiņus deputātu mandātus, kļūstot par mazāko no parlamentā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem.
Savukārt 14. Saeimas vēlēšanās 2022. gadā JV ieguva 26 deputātu mandātus, pēc tam veidojot valdību.
15. Saeimā bez JV ievēlēti arī "Apvienotais saraksts" ar 41 mandātu, "Latvija pirmajā vietā" ar 17 mandātiem, "Suverēnā vara/Apvienība Jaunlatvieši" ar 15 mandātiem, Nacionālā apvienība ar desmit mandātiem un "Progresīvie" ar desmit mandātiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu