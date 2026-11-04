Vai Magone beidzot uzdrošināsies dzīvot citādi? Dēla vārdi liek aizdomāties

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra", sarunā ar dzīvesstila treneri Vitu Stalīdzāni, Magone atklāj, ka vēlas izrauties no ierastās lauku dzīves, taču viņu joprojām kavē bailes pievilt mammu un dzimtas tradīciju uzliktais pienākums.
Īpaši negaidītu atklāsmi viņai sagādājis 12 gadus vecais dēls, kurš norādījis, ka dzīvnieki mājās patiesībā vairāk vajadzīgi pašai mammai, nevis bērniem.
"Mamma, tev to vajag, ne mums. Tā ir tavu traumu lieta," dēla vārdus atceras Magone.
Šī piezīme likusi viņai aizdomāties, vai visu dzīvi nav centusies atkārtot mammas un iepriekšējo paaudžu dzīves modeli. Taču varbūt pienācis laiks beidzot izvēlēties pašai savu ceļu?
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra", sarunā ar dzīvesstila treneri Vitu Stalīdzāni, Magone atklāj, ka vēlas izrauties no ierastās lauku dzīves, taču viņu joprojām kavē bailes pievilt mammu un dzimtas tradīciju uzliktais pienākums.
Īpaši negaidītu atklāsmi viņai sagādājis 12 gadus vecais dēls, kurš norādījis, ka dzīvnieki mājās patiesībā vairāk vajadzīgi pašai mammai, nevis bērniem.
"Mamma, tev to vajag, ne mums. Tā ir tavu traumu lieta," dēla vārdus atceras Magone.
Šī piezīme likusi viņai aizdomāties, vai visu dzīvi nav centusies atkārtot mammas un iepriekšējo paaudžu dzīves modeli. Taču varbūt pienācis laiks beidzot izvēlēties pašai savu ceļu?
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