Rīgas Grāmatu svētkos viesojas “Atdotās” autore, tiek atvērts Daces Judinas jaunākais detektīvromāns.

Rīgas Grāmatu svētku laikā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā lasītāji tikās ar itāļu rakstnieci Donatellu Di Pjetrantonio un iepazina Daces Judinas jaunāko romānu “Atpakaļceļa nav”. Aplūko foto no pasākumiem!
Romāna “Atdotā” autore Donatella Di Pjetrantonio sarunā ar tulkotāju Daci Meieri un izdevēju stāstīja par savu ceļu rakstniecībā un bērnības pieredzi, kas ietekmējusi grāmatas tapšanu. “Atdotā” ir pieaugšanas stāsts par meitenes izcelsmes meklējumiem, nonākšanu svešā lauku vidē un īpašo saikni ar māsu. Romānu no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere.
Savukārt Dace Judina svētkos atvēra izdevniecībā “Latvijas Mediji” klajā nākušo grāmatu “Atpakaļceļa nav” — jau 25. romānu detektīvsērijā “Izmeklē Anna Elizabete”.
Šoreiz ģenerāļa Basa komanda sašķeļas, bet Pūču māju paralizē kiberuzbrukums. Kad Mežmuižas dīķī atrod automašīnu ar diviem līķiem, aizdomas krīt uz Annu un Miku. Notikumi saasinās dubultkāzu dienā — īsi pirms ceremonijas nolaupa abas līgavas, savukārt ceļā uz svinībām lidostā pazūd ģenerālis Bass.
Spraigais detektīvsižets savijas ar stāstu par uzticību, aizvainojumu un manipulācijām, tomēr lasītājus sagaida arī romantiski cerīgs noslēgums.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
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Rīgas Grāmatu svētku laikā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā lasītāji tikās ar itāļu rakstnieci Donatellu Di Pjetrantonio un iepazina Daces Judinas jaunāko romānu “Atpakaļceļa nav”. Aplūko foto no pasākumiem!
Romāna “Atdotā” autore Donatella Di Pjetrantonio sarunā ar tulkotāju Daci Meieri un izdevēju stāstīja par savu ceļu rakstniecībā un bērnības pieredzi, kas ietekmējusi grāmatas tapšanu. “Atdotā” ir pieaugšanas stāsts par meitenes izcelsmes meklējumiem, nonākšanu svešā lauku vidē un īpašo saikni ar māsu. Romānu no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere.
Savukārt Dace Judina svētkos atvēra izdevniecībā “Latvijas Mediji” klajā nākušo grāmatu “Atpakaļceļa nav” — jau 25. romānu detektīvsērijā “Izmeklē Anna Elizabete”.
Šoreiz ģenerāļa Basa komanda sašķeļas, bet Pūču māju paralizē kiberuzbrukums. Kad Mežmuižas dīķī atrod automašīnu ar diviem līķiem, aizdomas krīt uz Annu un Miku. Notikumi saasinās dubultkāzu dienā — īsi pirms ceremonijas nolaupa abas līgavas, savukārt ceļā uz svinībām lidostā pazūd ģenerālis Bass.
Spraigais detektīvsižets savijas ar stāstu par uzticību, aizvainojumu un manipulācijām, tomēr lasītājus sagaida arī romantiski cerīgs noslēgums.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit.
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