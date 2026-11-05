Futbola sabiedrība maz aktualizē vārtsargu bīstamos izgājienus ar celi pa priekšu

Spānijas sporta saime šobrīd sēro par 30 gadus veco futbolistu Hesusu de Migelu, kurš pēc sadursmes ar vārtsargu Hesusu Ovono zaudēja dzīvību. Neveiksmīga apstākļu sakritība vai absolūti bezatbildīga vārtsarga spēle, kas pielīdzināma slepkavībai, – šajā gadījumā atbildes meklēs policija, bet diemžēl līdzīgas bīstamas situācijas futbolā notiek regulāri.