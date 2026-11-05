Vienas no bīstamākajām situācijām futbolā – pretējo komandu spēlētāji lielā ātrumā frontāli tuvojas neitrālai bumbai, vārtsargam ir priekšrocība, jo viņš skatās uz priekšu un var izvēlēties savu rīcību. Šādas situācijas futbolā ir ikdiena, un vārtsargi teju vienmēr lēcienā iet ar celi pa priekšu, jo tā ir drošāk, ka tiks līdz bumbai un ka kļūda nenovedīs pie vārtu zaudējuma. Tā darīja arī Hesuss Ovono, triecoties Hesusa de Migela ķermenī. Diemžēl šoreiz sekas ir traģiskas un uzbrucējs no gūtajiem ievainojumiem miris.
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AP/Scanpix