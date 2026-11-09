Ukrainai pēc kara būs nedaudz atšķirīgas aprises, paziņo Tramps

Ukrainai pēc kara būs nedaudz atšķirīgas aprises, intervijā telekanāla CBS pārraidei "60 Minutes" sacīja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Es uzskatu, ka mums izdosies to paveikt, un es uzskatu, ka tas notiks, un iznākumā Ukraina iegūs nedaudz atšķirīgas aprises," žurnālistam Rosam Dautatam sacīja Tramps, izsakot savas prognozes par to, kā beigsies Krievijas un Ukrainas karš.
Runājot par gaidāmajām trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām, kas paredzētas Abū Dabī otrdien un trešdien, Tramps sacīja, ka, viņaprāt, "mēs esam ļoti tuvu vienošanās panākšanai".
"Notiks ļoti svarīga tikšanās," sacīja Tramps. "Es ticu, ka šis karš beigsies, un tas beigsies drīz. Un vienīgais iemesls, kāpēc tas beigsies, esmu es," uzsvēra ASV prezidents.
Kad viņam jautāja, ko viņš uzskata par lielāko šķērsli mieram Ukrainā, Tramps norādīja uz attiecībām starp Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
"Tas bija naids starp Zelenski un Putinu," sacīja Tramps.
Kad Dautats norādīja, ka Zelenska attieksme pret Putinu ir "saprotama", ņemot vērā, ka Krievija iebruka Ukrainā, Tramps atturējās komentēt.
"Kad [Putins un Zelenskis] tikās pirmo reizi, pret Krieviju tika izrādīta liela necieņa," sacīja Tramps. "Tāpēc es neko neteikšu."
Kad viņam jautāja, kam no abiem - Putinam vai Zelenskim - viņš uzticas vairāk, Tramps atteicās atbildēt.
"Es labāk to neteikšu, bet es labi saprotos ar abiem," sacīja Tramps. Uz jautājumu, vai Putins viņu "vazā aiz deguna", ASV prezidents atbildēja: "Es tā nedomāju."
Attiecībā uz ātruma ierobežojumiem, kas lielāko daļu oktobra apgrūtināja Ukrainas "Starlink" militāro sakaru sistēmas darbību, Tramps apgalvoja, ka nezina, kas par to ir atbildīgs.
"Tas nebiju es," sacīja Tramps. "Sistēma ir ļoti laba. Varbūt tās ātrums tika samazināts. Es pat nezinu. Man nav pierādīts, ka tas tika samazināts. Saistībā ar šo karu tiek izplatīti daudzi meli. Bet es zinu vienu - kad es par to uzzināju, ātrums atkal palielinājās."
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Ukrainai pēc kara būs nedaudz atšķirīgas aprises, intervijā telekanāla CBS pārraidei "60 Minutes" sacīja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Es uzskatu, ka mums izdosies to paveikt, un es uzskatu, ka tas notiks, un iznākumā Ukraina iegūs nedaudz atšķirīgas aprises," žurnālistam Rosam Dautatam sacīja Tramps, izsakot savas prognozes par to, kā beigsies Krievijas un Ukrainas karš.
Runājot par gaidāmajām trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām, kas paredzētas Abū Dabī otrdien un trešdien, Tramps sacīja, ka, viņaprāt, "mēs esam ļoti tuvu vienošanās panākšanai".
"Notiks ļoti svarīga tikšanās," sacīja Tramps. "Es ticu, ka šis karš beigsies, un tas beigsies drīz. Un vienīgais iemesls, kāpēc tas beigsies, esmu es," uzsvēra ASV prezidents.
Kad viņam jautāja, ko viņš uzskata par lielāko šķērsli mieram Ukrainā, Tramps norādīja uz attiecībām starp Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
"Tas bija naids starp Zelenski un Putinu," sacīja Tramps.
Kad Dautats norādīja, ka Zelenska attieksme pret Putinu ir "saprotama", ņemot vērā, ka Krievija iebruka Ukrainā, Tramps atturējās komentēt.
"Kad [Putins un Zelenskis] tikās pirmo reizi, pret Krieviju tika izrādīta liela necieņa," sacīja Tramps. "Tāpēc es neko neteikšu."
Kad viņam jautāja, kam no abiem - Putinam vai Zelenskim - viņš uzticas vairāk, Tramps atteicās atbildēt.
"Es labāk to neteikšu, bet es labi saprotos ar abiem," sacīja Tramps. Uz jautājumu, vai Putins viņu "vazā aiz deguna", ASV prezidents atbildēja: "Es tā nedomāju."
Attiecībā uz ātruma ierobežojumiem, kas lielāko daļu oktobra apgrūtināja Ukrainas "Starlink" militāro sakaru sistēmas darbību, Tramps apgalvoja, ka nezina, kas par to ir atbildīgs.
"Tas nebiju es," sacīja Tramps. "Sistēma ir ļoti laba. Varbūt tās ātrums tika samazināts. Es pat nezinu. Man nav pierādīts, ka tas tika samazināts. Saistībā ar šo karu tiek izplatīti daudzi meli. Bet es zinu vienu - kad es par to uzzināju, ātrums atkal palielinājās."
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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