Latvijā reģistrēts šosezon pirmais nāves gadījums pacientam ar gripu

Saslimstība ar gripu Latvijā aizvadītajā nedēļā pieaugusi līdz 15 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, un reģistrēts šosezon pirmais nāves gadījums pacientam ar apstiprinātu gripas infekciju, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) monitoringa dati.
Patlaban gripas aktivitāte joprojām ir zem epidēmijas sliekšņa. Salīdzinoši nedēļu iepriekš saslimstība bija 9,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
Saslimstības pieaugums galvenokārt novērots bērniem vecumā no pieciem līdz 14 gadiem, šajā grupā sasniedzot 57,7 gadījumus uz 100 000 attiecīgā vecuma iedzīvotāju. Kopš monitoringa sezonas sākuma gripas gadījumi reģistrēti piecās no desmit monitoringā iesaistītajām teritorijām — Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Rīgā un Ventspilī.
Gripas pozitīvo paraugu īpatsvars laboratorijās pieaudzis no 2,5% līdz 4,6%. Kopš monitoringa sezonas sākuma laboratoriski apstiprināti tikai A tipa gripas vīrusi. Visos paraugos, kuriem noteikts vīrusa apakštips, identificēts A(H1)pdm.
Saslimstība ar citām akūtām elpceļu infekcijām saglabājusies iepriekšējās nedēļas līmenī — 992,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Visaugstākā saslimstība reģistrēta bērniem, īpaši vecuma grupā līdz četriem gadiem. Pacienti ar elpceļu infekciju simptomiem veidoja 15,4% no kopējā ambulatoro apmeklējumu skaita, salīdzinot ar 15,3% nedēļu iepriekš.
Saslimstība ar pneimoniju pieaugusi no astoņiem līdz 11 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Monitoringā iesaistītajās ambulatorajās iestādēs reģistrētie saslimstības rādītāji nepārsniedz iepriekšējo piecu sezonu vidējos rādītājus attiecīgajā periodā.
Ar smagu akūtu elpceļu infekciju monitoringā iesaistītajās slimnīcās stacionēti 110 pacienti, salīdzinot ar 165 pacientiem nedēļu iepriekš. Viņu īpatsvars no kopējā stacionēto pacientu skaita samazinājies no 3,8% līdz 2,5%.
Covid-19 pozitīvo paraugu īpatsvars aizvadītajā nedēļā pieaudzis no 0,5% līdz 3,4%.
Ar Covid-19 slimnīcās ievietoti seši pacienti, salīdzinot ar vienu pacientu nedēļu iepriekš. Aizvadītajā nedēļā pacientiem ar Covid-19 diagnozi nāves gadījumi nav reģistrēti, taču kopumā šīs sezonas laikā pacientiem ar šo diagnozi reģistrēti divi nāves gadījumi.
Respiratori sincitiālais vīruss (RSV) aizvadītajā nedēļā izmeklētajos paraugos nav konstatēts, bet nedēļu iepriekš pozitīvi bija 0,5% paraugu.
Pirmsskolas izglītības iestāžu vidējais apmeklējums pieaudzis no 64,9% līdz 74,7%. Savukārt vispārējās izglītības iestādēs vidējais apmeklējums pēc skolēnu brīvlaika bija 91,5%.
Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka līdz 3. novembrim Latvijā pret sezonālo gripu ar valsts apmaksātām vakcīnām vakcinēti 39 122 iedzīvotāji, salīdzinot ar 18 779 nedēļu iepriekš. Pret Covid-19 vakcinēti 2700 iedzīvotāji, salīdzinot ar 1764 nedēļu iepriekš.
SPKC norāda, ka Eiropā aizkavējies pretgripas vakcīnu ražošanas process, tāpēc Latvijā vakcīnas piegādā pakāpeniski un nedaudz vēlāk nekā ierasts. Riska grupu pacienti par vakcinācijas iespējām aicināti interesēties sava ģimenes ārsta praksē.
Ārstniecības iestādēm, kuras pasūtījušas degunā ievadāmo gripas vakcīnu "Fluenz", tā ir piegādāta. Vakcīna paredzēta bērniem no divu līdz 17 gadu vecumam ieskaitot, kuri pieder noteiktām veselības riska grupām.
Turpinās vakcinācija ar "Efluelda", kas paredzēta iedzīvotājiem no 60 gadu vecuma un cilvēkiem ar vidēju vai smagu imūnsupresiju. Lai nodrošinātu vakcīnas pieejamību, ģimenes ārstu praksēm paredzētas papildu piegādes. Līdz 6. novembrim Latvijā plānots saņemt vakcīnu "Vaxigrip", kas paredzēta citām valsts apmaksātas vakcinācijas mērķa grupām, tai skaitā pieaugušajiem un bērniem ar hroniskām slimībām.
Ārstniecības iestādēm šosezon jau piegādātas pielāgotās "Comirnaty XFG" vakcīnas pret Covid-19. Vakcinācija pret Covid-19 ikvienam iedzīvotājam ir bez maksas. Pret gripu un Covid-19 iespējams vakcinēties vienā ārsta apmeklējumā.
Lai mazinātu elpceļu infekciju izplatību, SPKC iesaka regulāri mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni, vēdināt telpas un tīrīt virsmas, kurām cilvēki bieži pieskaras.
Klepojot vai šķaudot, muti un degunu ieteicams aizsegt ar vienreizlietojamu salveti vai saliektu elkoni.
Ja parādās klepus, iesnas, kakla sāpes vai paaugstināta ķermeņa temperatūra, ieteicams palikt mājās, izvairīties no cieša kontakta ar citiem un vajadzības gadījumā sazināties ar ģimenes ārstu. Īpaši svarīgi no inficēšanās pasargāt seniorus, grūtnieces, mazus bērnus un cilvēkus ar hroniskām slimībām.
SPKC atgādina, ka vakcinācija ir efektīvākais veids, kā mazināt smagas gripas, komplikāciju un hospitalizācijas risku. Tā īpaši ieteicama cilvēkiem ar paaugstinātu smagas slimības gaitas risku. Pret gripu jāvakcinējas katru gadu, jo vīrusi mainās un vakcīnu sastāvu ik sezonu pielāgo cirkulējošajiem vīrusiem.
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Saslimstība ar gripu Latvijā aizvadītajā nedēļā pieaugusi līdz 15 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, un reģistrēts šosezon pirmais nāves gadījums pacientam ar apstiprinātu gripas infekciju, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) monitoringa dati.
Patlaban gripas aktivitāte joprojām ir zem epidēmijas sliekšņa. Salīdzinoši nedēļu iepriekš saslimstība bija 9,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
Saslimstības pieaugums galvenokārt novērots bērniem vecumā no pieciem līdz 14 gadiem, šajā grupā sasniedzot 57,7 gadījumus uz 100 000 attiecīgā vecuma iedzīvotāju. Kopš monitoringa sezonas sākuma gripas gadījumi reģistrēti piecās no desmit monitoringā iesaistītajām teritorijām — Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Rīgā un Ventspilī.
Gripas pozitīvo paraugu īpatsvars laboratorijās pieaudzis no 2,5% līdz 4,6%. Kopš monitoringa sezonas sākuma laboratoriski apstiprināti tikai A tipa gripas vīrusi. Visos paraugos, kuriem noteikts vīrusa apakštips, identificēts A(H1)pdm.
Saslimstība ar citām akūtām elpceļu infekcijām saglabājusies iepriekšējās nedēļas līmenī — 992,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Visaugstākā saslimstība reģistrēta bērniem, īpaši vecuma grupā līdz četriem gadiem. Pacienti ar elpceļu infekciju simptomiem veidoja 15,4% no kopējā ambulatoro apmeklējumu skaita, salīdzinot ar 15,3% nedēļu iepriekš.
Saslimstība ar pneimoniju pieaugusi no astoņiem līdz 11 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Monitoringā iesaistītajās ambulatorajās iestādēs reģistrētie saslimstības rādītāji nepārsniedz iepriekšējo piecu sezonu vidējos rādītājus attiecīgajā periodā.
Ar smagu akūtu elpceļu infekciju monitoringā iesaistītajās slimnīcās stacionēti 110 pacienti, salīdzinot ar 165 pacientiem nedēļu iepriekš. Viņu īpatsvars no kopējā stacionēto pacientu skaita samazinājies no 3,8% līdz 2,5%.
Covid-19 pozitīvo paraugu īpatsvars aizvadītajā nedēļā pieaudzis no 0,5% līdz 3,4%.
Ar Covid-19 slimnīcās ievietoti seši pacienti, salīdzinot ar vienu pacientu nedēļu iepriekš. Aizvadītajā nedēļā pacientiem ar Covid-19 diagnozi nāves gadījumi nav reģistrēti, taču kopumā šīs sezonas laikā pacientiem ar šo diagnozi reģistrēti divi nāves gadījumi.
Respiratori sincitiālais vīruss (RSV) aizvadītajā nedēļā izmeklētajos paraugos nav konstatēts, bet nedēļu iepriekš pozitīvi bija 0,5% paraugu.
Pirmsskolas izglītības iestāžu vidējais apmeklējums pieaudzis no 64,9% līdz 74,7%. Savukārt vispārējās izglītības iestādēs vidējais apmeklējums pēc skolēnu brīvlaika bija 91,5%.
Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka līdz 3. novembrim Latvijā pret sezonālo gripu ar valsts apmaksātām vakcīnām vakcinēti 39 122 iedzīvotāji, salīdzinot ar 18 779 nedēļu iepriekš. Pret Covid-19 vakcinēti 2700 iedzīvotāji, salīdzinot ar 1764 nedēļu iepriekš.
SPKC norāda, ka Eiropā aizkavējies pretgripas vakcīnu ražošanas process, tāpēc Latvijā vakcīnas piegādā pakāpeniski un nedaudz vēlāk nekā ierasts. Riska grupu pacienti par vakcinācijas iespējām aicināti interesēties sava ģimenes ārsta praksē.
Ārstniecības iestādēm, kuras pasūtījušas degunā ievadāmo gripas vakcīnu "Fluenz", tā ir piegādāta. Vakcīna paredzēta bērniem no divu līdz 17 gadu vecumam ieskaitot, kuri pieder noteiktām veselības riska grupām.
Turpinās vakcinācija ar "Efluelda", kas paredzēta iedzīvotājiem no 60 gadu vecuma un cilvēkiem ar vidēju vai smagu imūnsupresiju. Lai nodrošinātu vakcīnas pieejamību, ģimenes ārstu praksēm paredzētas papildu piegādes. Līdz 6. novembrim Latvijā plānots saņemt vakcīnu "Vaxigrip", kas paredzēta citām valsts apmaksātas vakcinācijas mērķa grupām, tai skaitā pieaugušajiem un bērniem ar hroniskām slimībām.
Ārstniecības iestādēm šosezon jau piegādātas pielāgotās "Comirnaty XFG" vakcīnas pret Covid-19. Vakcinācija pret Covid-19 ikvienam iedzīvotājam ir bez maksas. Pret gripu un Covid-19 iespējams vakcinēties vienā ārsta apmeklējumā.
Lai mazinātu elpceļu infekciju izplatību, SPKC iesaka regulāri mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni, vēdināt telpas un tīrīt virsmas, kurām cilvēki bieži pieskaras.
Klepojot vai šķaudot, muti un degunu ieteicams aizsegt ar vienreizlietojamu salveti vai saliektu elkoni.
Ja parādās klepus, iesnas, kakla sāpes vai paaugstināta ķermeņa temperatūra, ieteicams palikt mājās, izvairīties no cieša kontakta ar citiem un vajadzības gadījumā sazināties ar ģimenes ārstu. Īpaši svarīgi no inficēšanās pasargāt seniorus, grūtnieces, mazus bērnus un cilvēkus ar hroniskām slimībām.
SPKC atgādina, ka vakcinācija ir efektīvākais veids, kā mazināt smagas gripas, komplikāciju un hospitalizācijas risku. Tā īpaši ieteicama cilvēkiem ar paaugstinātu smagas slimības gaitas risku. Pret gripu jāvakcinējas katru gadu, jo vīrusi mainās un vakcīnu sastāvu ik sezonu pielāgo cirkulējošajiem vīrusiem.
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