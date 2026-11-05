Novembri visā pasaulē uzskata par vīriešu veselības mēnesi.
"Mēness aptiekas" un pētījumu aģentūras "Norstat" aptaujas rezultāti liecina – 43% vīriešu uzskata, ka pie ārsta nav jādodas, ja veselības problēma netraucē ikdienā. Ar veselību saistītus jautājumus paši risina 66% aptaujāto vīriešu, bet 29% gadījumu iniciatīvu uzņemas apkārtējie, visbiežāk sieva, palīdzot pierakstīties pie ārsta vai uz izmeklējumiem. Abu dzimumu aptaujātie ir vienisprātis, ka vīrieši visbiežāk nepietiekamu uzmanību pievērš sirds un asinsvadu, psihiskajai, kā arī prostatas un urīnceļu veselībai.