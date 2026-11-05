Melnais ledus ir klāt: Kur slēpjas visbīstamākās slazdu vietas uz Latvijas ceļiem?

Vakar daudzviet Latvijā novērots apledojums uz ceļa. Visātrāk apledojums var veidoties uz pārvadiem un posmos gar ūdenstilpēm un meža apvidū. Vēlams izvēlēties apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un aprīkot auto ar ziemas riepām, vēsta 360TV raidījums "Sadursme 360".
Ceļu satiksmes eksperts Andris Ķerpe aicina nesteigties, izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Tāpat svarīgi izvairīties no straujas bremzēšanas un asiem stūres pagriezieniem, kas uz slidena ceļa var beigties ar kontroles zaudēšanu pār automašīnu.
Uz apledojuša ceļa automašīnas bremzēšanas ceļš var būt vairākas reizes garāks nekā uz sausa asfalta. Pat šķietami neliela distance var izrādīties nepietiekama, lai laikus apstātos vai izvairītos no sadursmes.
Latvijas Valsts ceļi brīdina, ka ar šādiem apstākļiem jārēķinās arī turpmāk. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes paredz gaisa temperatūras pazemināšanos, kas var veicināt apledojuma veidošanos arvien vairākos ceļu posmos.
Tāpēc autovadītājiem ieteicams pārliecināties, ka automašīna aprīkota ar ziemas riepām, saglabāt drošu distanci un pielāgot braukšanas ātrumu ceļa stāvoklim. Ziemas apstākļos dažas papildu sekundes var izrādīties izšķirošas.
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Vakar daudzviet Latvijā novērots apledojums uz ceļa. Visātrāk apledojums var veidoties uz pārvadiem un posmos gar ūdenstilpēm un meža apvidū. Vēlams izvēlēties apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un aprīkot auto ar ziemas riepām, vēsta 360TV raidījums "Sadursme 360".
Ceļu satiksmes eksperts Andris Ķerpe aicina nesteigties, izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Tāpat svarīgi izvairīties no straujas bremzēšanas un asiem stūres pagriezieniem, kas uz slidena ceļa var beigties ar kontroles zaudēšanu pār automašīnu.
Uz apledojuša ceļa automašīnas bremzēšanas ceļš var būt vairākas reizes garāks nekā uz sausa asfalta. Pat šķietami neliela distance var izrādīties nepietiekama, lai laikus apstātos vai izvairītos no sadursmes.
Latvijas Valsts ceļi brīdina, ka ar šādiem apstākļiem jārēķinās arī turpmāk. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes paredz gaisa temperatūras pazemināšanos, kas var veicināt apledojuma veidošanos arvien vairākos ceļu posmos.
Tāpēc autovadītājiem ieteicams pārliecināties, ka automašīna aprīkota ar ziemas riepām, saglabāt drošu distanci un pielāgot braukšanas ātrumu ceļa stāvoklim. Ziemas apstākļos dažas papildu sekundes var izrādīties izšķirošas.
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