Alkoholu pērk mazāk, taču nozare apšauba jauno ierobežojumu nopelnus

Pagājušajā gadā pieņemtie alkohola aprites ierobežojumi nav snieguši iecerēto efektu, pavēstīja Latvijas Alkohola nozares asociācijā.
Alkohola nozares asociācijā norāda, ka pēc ierobežojumu stāšanās spēkā alkohola patēriņa samazināšanās temps Latvijā nav paātrinājies, bet palēninājies no 5,36% līdz 4,11%. Līdzīga tendence vērojama arī pārējās Baltijas valstīs. Vienlaikus ieviestie ierobežojumi radījuši papildu administratīvo slogu un neplānotas izmaksas tirgotājiem.
Asociācijas apkopotie dati par pēdējiem trīs gadiem liecina par pastāvīgu tīrā alkohola patēriņa apjoma samazināšanās tendenci visās trīs Baltijas valstīs — Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Salīdzinot periodu no 2025. gada 1. augusta līdz 2026. gada 31. jūlijam ar to pašu periodu gadu iepriekš, Latvijā patēriņam nodotā tīrā alkohola apjoms samazinājies par 4,11%, Lietuvā — par 3,68%, bet Igaunijā — par 2,65%. Līdzīga, pat straujāka samazinājuma tendence bija vērojama arī iepriekšējā periodā, kad Latvijā kritums sasniedza 5,36%, Lietuvā — 4,82%, bet Igaunijā — 4,05%.
Jaunie alkohola tirdzniecības laika ierobežojumi, kas stājās spēkā 2025. gada 1. augustā, radījuši papildu administratīvo slogu gan uzņēmējiem, gan valsts pārvaldes iestādēm un ieviesto ierobežojumu uzraugošajām iestādēm, uzskata asociācijā.
Alkohola nozares pārstāvji atzīmē, ka normu interpretācijai un skaidrošanai bija nepieciešami papildu valsts pārvaldes resursi, savukārt kontrolējošajām institūcijām nācies veltīt laiku jauno prasību uzraudzībai. Īpaši tas skar mazos lauku veikalus, kas bieži ir vienīgā tirdzniecības vieta ciemā un kuriem jauno prasību ievērošana rada nesamērīgu birokrātisko slogu un papildu izmaksas. Rezultātā daļa publisko un privāto resursu tiek novirzīta administratīvu jautājumu risināšanai, nevis pamatfunkciju veikšanai un sabiedrības veselības mērķu sasniegšanai.
Alkohola patēriņa apjoms turpina samazināties, norāda asociācijā, piebilstot, ka pēc jauno ierobežojumu ieviešanas krituma temps ir nevis paātrinājies, bet gan palēninājies. Līdzīga situācija vērojama arī kaimiņvalstīs, kas liecina par plašāku, visam Baltijas reģionam raksturīgu tendenci. Asociācijā uzskata, ka alkohola patēriņa samazināšanos ietekmē nevis administratīvie ierobežojumi, bet citi faktori, tostarp patērētāju paradumu maiņa un kopējās tirgus tendences.
Latvijas Alkohola nozares asociācijas izpilddirektors Dāvis Vītols uzsver, ka alkohola apjoma samazināšanās Baltijas valstīs ir ilgstoša tendence, kas bija vērojama jau pirms jauno tirdzniecības ierobežojumu ieviešanas Latvijā.
No 2025. gada 1. augusta alkoholiskos dzērienus no pirmdienas līdz sestdienai var iegādāties no plkst. 10 līdz 20, bet svētdienās — no plkst. 10 līdz 18.
Latvijas Alkohola nozares asociācija ir Eiropas Alkohola nozares asociācijas "SpiritsEurope" biedrs un Latvijas pārstāvis. Asociācijas mērķis ir aizstāvēt alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju intereses.
Latvijas Alkohola nozares asociācija reģistrēta 2003. gadā. Patlaban asociācijā ir 12 biedri un divi asociētie biedri.
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Pagājušajā gadā pieņemtie alkohola aprites ierobežojumi nav snieguši iecerēto efektu, pavēstīja Latvijas Alkohola nozares asociācijā.
Alkohola nozares asociācijā norāda, ka pēc ierobežojumu stāšanās spēkā alkohola patēriņa samazināšanās temps Latvijā nav paātrinājies, bet palēninājies no 5,36% līdz 4,11%. Līdzīga tendence vērojama arī pārējās Baltijas valstīs. Vienlaikus ieviestie ierobežojumi radījuši papildu administratīvo slogu un neplānotas izmaksas tirgotājiem.
Asociācijas apkopotie dati par pēdējiem trīs gadiem liecina par pastāvīgu tīrā alkohola patēriņa apjoma samazināšanās tendenci visās trīs Baltijas valstīs — Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Salīdzinot periodu no 2025. gada 1. augusta līdz 2026. gada 31. jūlijam ar to pašu periodu gadu iepriekš, Latvijā patēriņam nodotā tīrā alkohola apjoms samazinājies par 4,11%, Lietuvā — par 3,68%, bet Igaunijā — par 2,65%. Līdzīga, pat straujāka samazinājuma tendence bija vērojama arī iepriekšējā periodā, kad Latvijā kritums sasniedza 5,36%, Lietuvā — 4,82%, bet Igaunijā — 4,05%.
Jaunie alkohola tirdzniecības laika ierobežojumi, kas stājās spēkā 2025. gada 1. augustā, radījuši papildu administratīvo slogu gan uzņēmējiem, gan valsts pārvaldes iestādēm un ieviesto ierobežojumu uzraugošajām iestādēm, uzskata asociācijā.
Alkohola nozares pārstāvji atzīmē, ka normu interpretācijai un skaidrošanai bija nepieciešami papildu valsts pārvaldes resursi, savukārt kontrolējošajām institūcijām nācies veltīt laiku jauno prasību uzraudzībai. Īpaši tas skar mazos lauku veikalus, kas bieži ir vienīgā tirdzniecības vieta ciemā un kuriem jauno prasību ievērošana rada nesamērīgu birokrātisko slogu un papildu izmaksas. Rezultātā daļa publisko un privāto resursu tiek novirzīta administratīvu jautājumu risināšanai, nevis pamatfunkciju veikšanai un sabiedrības veselības mērķu sasniegšanai.
Alkohola patēriņa apjoms turpina samazināties, norāda asociācijā, piebilstot, ka pēc jauno ierobežojumu ieviešanas krituma temps ir nevis paātrinājies, bet gan palēninājies. Līdzīga situācija vērojama arī kaimiņvalstīs, kas liecina par plašāku, visam Baltijas reģionam raksturīgu tendenci. Asociācijā uzskata, ka alkohola patēriņa samazināšanos ietekmē nevis administratīvie ierobežojumi, bet citi faktori, tostarp patērētāju paradumu maiņa un kopējās tirgus tendences.
Latvijas Alkohola nozares asociācijas izpilddirektors Dāvis Vītols uzsver, ka alkohola apjoma samazināšanās Baltijas valstīs ir ilgstoša tendence, kas bija vērojama jau pirms jauno tirdzniecības ierobežojumu ieviešanas Latvijā.
No 2025. gada 1. augusta alkoholiskos dzērienus no pirmdienas līdz sestdienai var iegādāties no plkst. 10 līdz 20, bet svētdienās — no plkst. 10 līdz 18.
Latvijas Alkohola nozares asociācija ir Eiropas Alkohola nozares asociācijas "SpiritsEurope" biedrs un Latvijas pārstāvis. Asociācijas mērķis ir aizstāvēt alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju intereses.
Latvijas Alkohola nozares asociācija reģistrēta 2003. gadā. Patlaban asociācijā ir 12 biedri un divi asociētie biedri.
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