Piektdien un sestdien, 6. un 7. novembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies Rīgas Grāmatu svētki "Rudens 2026".
Valmierā – "Vientulīgie rietumi"
Piektdien, 6. novembrī, Valmieras teātra Apaļajā zālē pirmizrādi svinēs īru izcelsmes britu dramaturga Mārtina Makdonas luga "Vientulīgie rietumi" Toma Treiņa režijā. Tā ir tumša, bet asprātīga un aizkustinoša parodija par cilvēkiem, kuri met bezgalīgas cilpas savos destruktīvajos uzvedības modeļos. Lomās – Tomass Ralfs Ābolkalns, Anna Nele Āboliņa, Sandis Runge, Ģirts Rāviņš.
Piektdien, 6. novembrī, Valmieras teātra Apaļajā zālē pirmizrādi svinēs īru izcelsmes britu dramaturga Mārtina Makdonas luga "Vientulīgie rietumi" Toma Treiņa režijā. Tā ir tumša, bet asprātīga un aizkustinoša parodija par cilvēkiem, kuri met bezgalīgas cilpas savos destruktīvajos uzvedības modeļos. Lomās – Tomass Ralfs Ābolkalns, Anna Nele Āboliņa, Sandis Runge, Ģirts Rāviņš.
LNSO un itāļi
Piektdien, 6. novembrī, Rīgas Kongresu namā notiks koncerts "LNSO, Ibērs, Bartoks un itāļi". Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra atskaņojumā itāļu diriģenta Mikēles Gambas vadībā skanēs Otorīno Respīgi svīta "Senas dejas un ārijas", Bēlas Bartoka hrestomātiskais Koncerts orķestrim, savukārt Žaka Ibēra Flautas koncertā solista lomā uz skatuves pievienosies flautists Tommāso Pratola.
Atklājot grāmatu pasauli
To laikā lasītāji varēs satikt latviešu un ārvalstu rakstniekus, iepazīt jaunākās grāmatas, piedalīties diskusijās un radošajās darbnīcās, kā arī atklāt grāmatu pasauli kopā ar bērniem. Svētku programma pievērsīsies gan literatūras daudzveidībai, gan grāmatu un lasīšanas nozīmei.
Piektdien, 6. novembrī, dienas gaitā apmeklētāji varēs pievērsties gan grāmatu vēsturei un vizuālajai kultūrai, gan literatūras tapšanas noslēpumiem un pētniecības nozīmei.
Plkst. 18, turpinot Grāmatu svētkos pavasarī aizsākto tradīciju, izdevniecība "Liels un mazs" un Jāņa Rozes apgāds rīkos pasākumu "Kā es (ne)kļuvu par rakstnieku", kurā trīs autori, kas ir arī grāmatu tulkotāji, dalīsies pieredzes stāstos par rakstnieka veidošanās ceļu. Sarunā piedalīsies lietuviešu rakstniece Akvilina Cicēnaite, igauņu rakstnieks Anti Sārs un Spānijā dzīvojošais ASV autors Lorenss Šimels.
Pasākums notiks angļu valodā, un to līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa".
Savukārt Ziedoņa zālē no plkst. 13 līdz 17.30 norisināsies starptautiskais simpozijs "Tiesības uz lasīšanu. Turpinājums", kas pievērsīsies lasīšanas veicināšanas stratēģiju piemēriem, izzinot arī citu valstu pieredzi.
Diskusijā "No vērotāja līdz aizstāvim. Kā lasīšana veido valsti?" tiks meklētas atbildes uz jautājumu, kā lasīšana stiprina sabiedrības noturību. Tā sāksies ar ziņojumu no Ukrainas par to, ko grāmatas un lasīšana nozīmē tautai, kura aizstāv savu pastāvēšanu, brīvību un neatkarību.
Sestdien, 7. novembrī, svētku programmā līdzās grāmatu atvēršanas pasā-
kumiem un sarunām ar autoriem būs iespēja iepazīt dažādu valstu literatūru, diskutēt par valodu un tulkošanu, kā arī paraudzīties uz grāmatām no neierastiem skatpunktiem.
Rīgas grāmatu svētkos "Rudens 2026" padomāts arī par jaunākajiem lasītājiem un ģimenēm. 7. novembrī bērnus un jauniešus gaidīs radošās darbnīcas, grāmatu prezentācijas, lasījumi un iespēja pašiem iesaistīties stāstu veidošanā.
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Piektdien un sestdien, 6. un 7. novembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies Rīgas Grāmatu svētki "Rudens 2026".
Valmierā – "Vientulīgie rietumi"
Piektdien, 6. novembrī, Valmieras teātra Apaļajā zālē pirmizrādi svinēs īru izcelsmes britu dramaturga Mārtina Makdonas luga "Vientulīgie rietumi" Toma Treiņa režijā. Tā ir tumša, bet asprātīga un aizkustinoša parodija par cilvēkiem, kuri met bezgalīgas cilpas savos destruktīvajos uzvedības modeļos. Lomās – Tomass Ralfs Ābolkalns, Anna Nele Āboliņa, Sandis Runge, Ģirts Rāviņš.
Piektdien, 6. novembrī, Valmieras teātra Apaļajā zālē pirmizrādi svinēs īru izcelsmes britu dramaturga Mārtina Makdonas luga "Vientulīgie rietumi" Toma Treiņa režijā. Tā ir tumša, bet asprātīga un aizkustinoša parodija par cilvēkiem, kuri met bezgalīgas cilpas savos destruktīvajos uzvedības modeļos. Lomās – Tomass Ralfs Ābolkalns, Anna Nele Āboliņa, Sandis Runge, Ģirts Rāviņš.
LNSO un itāļi
Piektdien, 6. novembrī, Rīgas Kongresu namā notiks koncerts "LNSO, Ibērs, Bartoks un itāļi". Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra atskaņojumā itāļu diriģenta Mikēles Gambas vadībā skanēs Otorīno Respīgi svīta "Senas dejas un ārijas", Bēlas Bartoka hrestomātiskais Koncerts orķestrim, savukārt Žaka Ibēra Flautas koncertā solista lomā uz skatuves pievienosies flautists Tommāso Pratola.
Atklājot grāmatu pasauli
To laikā lasītāji varēs satikt latviešu un ārvalstu rakstniekus, iepazīt jaunākās grāmatas, piedalīties diskusijās un radošajās darbnīcās, kā arī atklāt grāmatu pasauli kopā ar bērniem. Svētku programma pievērsīsies gan literatūras daudzveidībai, gan grāmatu un lasīšanas nozīmei.
Piektdien, 6. novembrī, dienas gaitā apmeklētāji varēs pievērsties gan grāmatu vēsturei un vizuālajai kultūrai, gan literatūras tapšanas noslēpumiem un pētniecības nozīmei.
Plkst. 18, turpinot Grāmatu svētkos pavasarī aizsākto tradīciju, izdevniecība "Liels un mazs" un Jāņa Rozes apgāds rīkos pasākumu "Kā es (ne)kļuvu par rakstnieku", kurā trīs autori, kas ir arī grāmatu tulkotāji, dalīsies pieredzes stāstos par rakstnieka veidošanās ceļu. Sarunā piedalīsies lietuviešu rakstniece Akvilina Cicēnaite, igauņu rakstnieks Anti Sārs un Spānijā dzīvojošais ASV autors Lorenss Šimels.
Pasākums notiks angļu valodā, un to līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa".
Savukārt Ziedoņa zālē no plkst. 13 līdz 17.30 norisināsies starptautiskais simpozijs "Tiesības uz lasīšanu. Turpinājums", kas pievērsīsies lasīšanas veicināšanas stratēģiju piemēriem, izzinot arī citu valstu pieredzi.
Diskusijā "No vērotāja līdz aizstāvim. Kā lasīšana veido valsti?" tiks meklētas atbildes uz jautājumu, kā lasīšana stiprina sabiedrības noturību. Tā sāksies ar ziņojumu no Ukrainas par to, ko grāmatas un lasīšana nozīmē tautai, kura aizstāv savu pastāvēšanu, brīvību un neatkarību.
Sestdien, 7. novembrī, svētku programmā līdzās grāmatu atvēršanas pasā-
kumiem un sarunām ar autoriem būs iespēja iepazīt dažādu valstu literatūru, diskutēt par valodu un tulkošanu, kā arī paraudzīties uz grāmatām no neierastiem skatpunktiem.
Rīgas grāmatu svētkos "Rudens 2026" padomāts arī par jaunākajiem lasītājiem un ģimenēm. 7. novembrī bērnus un jauniešus gaidīs radošās darbnīcas, grāmatu prezentācijas, lasījumi un iespēja pašiem iesaistīties stāstu veidošanā.
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