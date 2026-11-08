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#dzīvesstils #raidījumi #slavenības #šovi #tv

Miljonārs Čiris par vilšanos veselības aprūpes sistēmā un cīņu ar vēzi

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 08. novembris, 19:45
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2026. gada 08. novembris, 19:45
Čiris.
Čiris.
Foto: Ekrānuzņēmums/360TV/Slavenības. Bez filtra

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra", sarunā ar Andri Buli, miljonārs Čiris atklājis smagu un personīgu pieredzi — cīņu ar prostatas vēzi, kas likusi pārvērtēt attieksmi pret savu veselību. Viņš atzīst, ka sākotnēji nav pietiekami nopietni uztvēris izmeklējumu rezultātus, bet vēlāk piedzīvotais viņu pamatīgi satricinājis.

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Čiris neslēpj arī vilšanos par veselības aprūpes sistēmu — pēc magnētiskās rezonanses un biopsijas nācies gaidīt ārstu konsīlija slēdzienu. Meklējot atbildes un cenšoties labāk izprast diagnozi, viņš pat vērsies pie mākslīgā intelekta, kas kļuvis par sava veida sarunu partneri sarežģītajā situācijā.

"Tev vajadzīgs sarunu partneris, kas tev atbild uz jautājumiem," savu pieredzi raksturo Čiris. Tomēr viņš uzsver, ka ar mākslīgā intelekta sniegto informāciju vien nepietiek un lēmumi par ārstēšanu jāpieņem, izvērtējot situāciju ar veselo saprātu un speciālistu palīdzību.

Tagad Čiris vēlas arī citiem atgādināt — ja rodas aizdomas par veselības problēmām, nedrīkst gaidīt, ka viss atrisināsies pats no sevis.

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#dzīvesstils #raidījumi #slavenības #šovi #tv
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra", sarunā ar Andri Buli, miljonārs Čiris atklājis smagu un personīgu pieredzi — cīņu ar prostatas vēzi, kas likusi pārvērtēt attieksmi pret savu veselību. Viņš atzīst, ka sākotnēji nav pietiekami nopietni uztvēris izmeklējumu rezultātus, bet vēlāk piedzīvotais viņu pamatīgi satricinājis.

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Čiris neslēpj arī vilšanos par veselības aprūpes sistēmu — pēc magnētiskās rezonanses un biopsijas nācies gaidīt ārstu konsīlija slēdzienu. Meklējot atbildes un cenšoties labāk izprast diagnozi, viņš pat vērsies pie mākslīgā intelekta, kas kļuvis par sava veida sarunu partneri sarežģītajā situācijā.

"Tev vajadzīgs sarunu partneris, kas tev atbild uz jautājumiem," savu pieredzi raksturo Čiris. Tomēr viņš uzsver, ka ar mākslīgā intelekta sniegto informāciju vien nepietiek un lēmumi par ārstēšanu jāpieņem, izvērtējot situāciju ar veselo saprātu un speciālistu palīdzību.

Tagad Čiris vēlas arī citiem atgādināt — ja rodas aizdomas par veselības problēmām, nedrīkst gaidīt, ka viss atrisināsies pats no sevis.

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Izklaide 360TV Slavenību dzīve
Tēmturi
#dzīvesstils #raidījumi #slavenības #šovi #tv
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