"Vienīgais, kuram es varētu uzticēties, esi tu!" Nansija Garkalne uzrunā Justu Sirmo ar īpašu piedāvājumu

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Nansija Garkalne atzīst, ka darbu un pienākumu kļuvis tik daudz, ka vairs nespēj visu paspēt. Ziņas paliek neatbildētas, iespējas aiziet garām, un pati dziedātāja saprot — pienācis laiks meklēt kādu, kurš palīdzētu tikt galā ar ikdienas haosu.
Justs Sirmais iesaka padomāt par menedžera vai asistenta piesaisti, taču Nansijai ir kāds būtisks šķērslis — viņai ir grūti uzticēties svešiem cilvēkiem un nodot kādam kontroli pār savu dzīvi.
"Vienīgais, man liekas, ko es varētu pieņemt par menedžeri, esi tu," negaidīti atzīst Nansija, vēršoties pie Justa.
Tomēr arī šāds piedāvājums nav tik vienkāršs, kā sākumā šķiet. Justs nesteidzas piekrist, bet saruna pamazām nonāk līdz pavisam konkrētai idejai — izmēģināt sadarbību ar kādu asistentu uz vismaz vienu mēnesi. Vai Nansija beidzot būs gatava kādam uzticēt daļu savas ikdienas?
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Nansija Garkalne atzīst, ka darbu un pienākumu kļuvis tik daudz, ka vairs nespēj visu paspēt. Ziņas paliek neatbildētas, iespējas aiziet garām, un pati dziedātāja saprot — pienācis laiks meklēt kādu, kurš palīdzētu tikt galā ar ikdienas haosu.
Justs Sirmais iesaka padomāt par menedžera vai asistenta piesaisti, taču Nansijai ir kāds būtisks šķērslis — viņai ir grūti uzticēties svešiem cilvēkiem un nodot kādam kontroli pār savu dzīvi.
"Vienīgais, man liekas, ko es varētu pieņemt par menedžeri, esi tu," negaidīti atzīst Nansija, vēršoties pie Justa.
Tomēr arī šāds piedāvājums nav tik vienkāršs, kā sākumā šķiet. Justs nesteidzas piekrist, bet saruna pamazām nonāk līdz pavisam konkrētai idejai — izmēģināt sadarbību ar kādu asistentu uz vismaz vienu mēnesi. Vai Nansija beidzot būs gatava kādam uzticēt daļu savas ikdienas?
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