Gada pirmajos deviņos mēnešos koncertu un citu muzikālo pasākumu apmeklējums sarucis par 23,5%, salīdzinot ar tādu pašu periodu 2025. gadā, informējusi biedrībā "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība" (AKKA/LAA).
Ja šogad pirmajos deviņos mēnešos koncertus un citus muzikālos pasākumus apmeklēja 999 638 cilvēki, tad 2025. gadā attiecīgajā periodā – 1 307 004 cilvēki.
AKKA/LAA atzīmē, ka apmeklējuma samazinājuma tendence iezīmējas no aprīļa, jo katrā mēnesī līdz septembrim uzskaitītais apmeklējums bijis zemāks nekā attiecīgajā mēnesī pērn. Tā saglabājas arī tad, ja no 2025. gada rādītājiem izslēdz pērn notikušo XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 103 038 biļetes.
AKKA/LAA izpilddirektors un Kultūras ministrijas Latvijas Mūzikas padomes priekšsēdētājs Egīls Šēfers uzsver, ka ir sasniegta biļešu cenu kritiskā robeža – daudzi Latvijā vairs nevar atļauties iegādāties biļetes uz pasākumiem, jo lielākā daļa ienākumu jāatvēl pārtikai, apkurei un degvielai, bet kultūras pasākumiem vairs nepietiek naudas.
Apmeklējuma rādītājus vasarā ietekmē arī plašais bezmaksas koncertu piedāvājums, tomēr, pēc Šēfera domām, būtu naivi cerēt, ka kultūras nozare spēs kompensēt finansējuma samazinājumu, vienkārši paaugstinot biļešu cenas. AKKA/LAA izpilddirektora ieskatā pastāv risks nonākt "pie vēl tukšākām zālēm".
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Gada pirmajos deviņos mēnešos koncertu un citu muzikālo pasākumu apmeklējums sarucis par 23,5%, salīdzinot ar tādu pašu periodu 2025. gadā, informējusi biedrībā "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība" (AKKA/LAA).
Ja šogad pirmajos deviņos mēnešos koncertus un citus muzikālos pasākumus apmeklēja 999 638 cilvēki, tad 2025. gadā attiecīgajā periodā – 1 307 004 cilvēki.
AKKA/LAA atzīmē, ka apmeklējuma samazinājuma tendence iezīmējas no aprīļa, jo katrā mēnesī līdz septembrim uzskaitītais apmeklējums bijis zemāks nekā attiecīgajā mēnesī pērn. Tā saglabājas arī tad, ja no 2025. gada rādītājiem izslēdz pērn notikušo XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 103 038 biļetes.
AKKA/LAA izpilddirektors un Kultūras ministrijas Latvijas Mūzikas padomes priekšsēdētājs Egīls Šēfers uzsver, ka ir sasniegta biļešu cenu kritiskā robeža – daudzi Latvijā vairs nevar atļauties iegādāties biļetes uz pasākumiem, jo lielākā daļa ienākumu jāatvēl pārtikai, apkurei un degvielai, bet kultūras pasākumiem vairs nepietiek naudas.
Apmeklējuma rādītājus vasarā ietekmē arī plašais bezmaksas koncertu piedāvājums, tomēr, pēc Šēfera domām, būtu naivi cerēt, ka kultūras nozare spēs kompensēt finansējuma samazinājumu, vienkārši paaugstinot biļešu cenas. AKKA/LAA izpilddirektora ieskatā pastāv risks nonākt "pie vēl tukšākām zālēm".
Aptauja
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