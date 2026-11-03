Lindes un Hopštēdtera uzņēmumos noformēti 95 izsaukumi uzturēšanās atļauju pieprasīšanai

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) pārbaudē secinājusi, ka uzņēmēji Ņina Linde un Džeralds Hopštēdters kā AS "Lights" un AS "Gtech" amatpersonas laikā no 2018. līdz 2026. gadam noformējuši divus ielūgumus un 95 izsaukumus termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai saistībā ar ieguldījumiem uzņēmuma pamatkapitālā personām no Indijas, Ķīnas un Vjetnamas.
Patlaban PMLP turpinot sadarbību ar kompetentajām iestādēm visu apstākļu izvērtēšanai. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) tviterī norādījis, ka PMLP turpinot papildu pārbaudes, lai saprastu, vai nav saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka Linde ir "Lights" valdes priekšsēdētāja, kur padomes priekšsēdētājs ir Džeralds Hopštēdters, bet padomes priekšsēdētāja vietniece Dorisa Hopštēdtere. Uzņēmuma īpašniece ir Linde, bet ieguldītāji pašlaik ir 11 ārzemnieki, tostarp, Hopštēdters. Uzņēmums pērn strādājis ar 159 569 eiro zaudējumiem.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Gtech" valdes priekšsēdētājs ir Džeralds Hopštēdters, bet padomes priekšsēdētāja Dorisa Hopštēdtere. Uzņēmuma īpašnieks ir Hopštēdters, bet ieguldītāji pašlaik ir deviņi ārzemnieki, tostarp, Indijas izcelsmes uzņēmējs Kanans Višvanats, kurš 2023. gada 14. septembrī ar Saeimas lēmumu ieguva Latvijas pilsonību. Šīm deviņām personām pieder akcijas bez balstiesībām. Uzņēmums pērn strādāja ar 101 448 eiro zaudējumiem.
Iekšlietu ministrs uzdeva PMLP un Finanšu izlūkošanas dienestam (FID) atbilstoši katras iestādes kompetencei pārbaudīt publiski izskanējušo informāciju par Džeralda Hopštēdtera, Dorisas Hopštēdteres un Lindes iesaisti uzturēšanās atļauju iegūšanā vairākiem desmitiem trešo valstu valstspiederīgo. Politiķis vēlas noskaidrot, vai minētās personas ir rīkojušās tiesiski, veicinot reālu uzņēmējdarbību, vai arī uzturēšanās atļauju iegūšanas iespējas izmantotas ļaunprātīgi, radot formālu pamatu tiesībām uzturēties Latvijā.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka Linde ir līdzīpašniece un valdes priekšsēdētāja SIA "Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts".
Latvijas Televīzija ziņoja, ka apmaiņā pret 50 000 eiro lielu ieguldījumu vēl neeksistējošā luksusa pansionātā Spuņciemā Linde nodarbojusies ar Latvijas uzturēšanās atļauju tirgošanu trešo valstu pilsoņiem, dokumentu noformēšanas pakalpojumus saucot arī par "zelta vīzām". Nopērkot pansionāta daļas projektā Spuņciemā, pircējam apmaiņā piedāvāta uzturēšanās atļauja Eiropas Savienībā. Konkrētie pakalpojumi un uzņēmums ved pie Lindes, kas ir cieši saistīta ar pilsonības piešķiršanas skandālu Indijas pilsonei Divjai Višvanatai.
AS "Lights Medical" izpilddirektore ir Linde, bet attīstības vadītājs ir Džeralds Hopštēdters.
PMLP iepriekš apstiprināja, ka uzņēmums "Lights Medical" ir uzaicinājis trešo valstu pilsoņus. Pārvaldē uzsvēra, ka katra persona pirms uzturēšanās atļaujas piešķiršanas tiek individuāli un rūpīgi pārbaudīta gan pārvaldē, gan valsts drošības iestādēs. Atbilstoši ministra dotajam uzdevumam šīs pārbaudes konkrētajos gadījumos PMLP veiks atkārtoti.
PMLP uzsvērusi, ka uzturēšanās atļauju izsniegšanas un kontroles process ir stingri reglamentēts normatīvajos aktos. Pirms atļaujas piešķiršanas pārvalde izvērtē uzturēšanās tiesisko pamatu un iesniegtos dokumentus, kā arī obligāti pieprasa un izvērtē valsts drošības iestāžu sniegto atzinumu. Šajos gadījumos katrs lēmums tiek pieņemts, stingri piemērojot "četru acu principu", norāda pārvaldē. Tāpat pārvalde regulāri veic iepriekš pieņemto lēmumu pēcpārbaudes, izlases kārtībā auditējot noteiktu procentuālo lēmumu daļu.
Vienlaikus pārvalde vērsusi uzmanību, ka uzaicinātājs ir atbildīgs par to, lai ārzemnieka ieceļošana un uzturēšanās Latvijā atbilstu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas mērķim, kā arī uzaicināšanas iespējas tiktu izmantotas godprātīgi, nepieļaujot to ļaunprātīgu izmantošanu.
"Firmas.lv" informācija arī liecina, ka SIA "Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts" padomes loceklis ir Indijas izcelsmes uzņēmējs Kanans Višvanats, kurš 2023. gada 14. septembrī ar Saeimas lēmumu ieguva Latvijas pilsonību. Saeima nesen pieņēma un pēc tam steigā atcēla likumu, kas Latvijas pilsonību īpašā kārtībā būtu piešķīris arī Višvanata sievai Divjai Višvanatai. Par pilsonības piešķiršanu viņai sākta pārbaude prokuratūrā.
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Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) pārbaudē secinājusi, ka uzņēmēji Ņina Linde un Džeralds Hopštēdters kā AS "Lights" un AS "Gtech" amatpersonas laikā no 2018. līdz 2026. gadam noformējuši divus ielūgumus un 95 izsaukumus termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai saistībā ar ieguldījumiem uzņēmuma pamatkapitālā personām no Indijas, Ķīnas un Vjetnamas.
Patlaban PMLP turpinot sadarbību ar kompetentajām iestādēm visu apstākļu izvērtēšanai. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) tviterī norādījis, ka PMLP turpinot papildu pārbaudes, lai saprastu, vai nav saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka Linde ir "Lights" valdes priekšsēdētāja, kur padomes priekšsēdētājs ir Džeralds Hopštēdters, bet padomes priekšsēdētāja vietniece Dorisa Hopštēdtere. Uzņēmuma īpašniece ir Linde, bet ieguldītāji pašlaik ir 11 ārzemnieki, tostarp, Hopštēdters. Uzņēmums pērn strādājis ar 159 569 eiro zaudējumiem.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Gtech" valdes priekšsēdētājs ir Džeralds Hopštēdters, bet padomes priekšsēdētāja Dorisa Hopštēdtere. Uzņēmuma īpašnieks ir Hopštēdters, bet ieguldītāji pašlaik ir deviņi ārzemnieki, tostarp, Indijas izcelsmes uzņēmējs Kanans Višvanats, kurš 2023. gada 14. septembrī ar Saeimas lēmumu ieguva Latvijas pilsonību. Šīm deviņām personām pieder akcijas bez balstiesībām. Uzņēmums pērn strādāja ar 101 448 eiro zaudējumiem.
Iekšlietu ministrs uzdeva PMLP un Finanšu izlūkošanas dienestam (FID) atbilstoši katras iestādes kompetencei pārbaudīt publiski izskanējušo informāciju par Džeralda Hopštēdtera, Dorisas Hopštēdteres un Lindes iesaisti uzturēšanās atļauju iegūšanā vairākiem desmitiem trešo valstu valstspiederīgo. Politiķis vēlas noskaidrot, vai minētās personas ir rīkojušās tiesiski, veicinot reālu uzņēmējdarbību, vai arī uzturēšanās atļauju iegūšanas iespējas izmantotas ļaunprātīgi, radot formālu pamatu tiesībām uzturēties Latvijā.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka Linde ir līdzīpašniece un valdes priekšsēdētāja SIA "Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts".
Latvijas Televīzija ziņoja, ka apmaiņā pret 50 000 eiro lielu ieguldījumu vēl neeksistējošā luksusa pansionātā Spuņciemā Linde nodarbojusies ar Latvijas uzturēšanās atļauju tirgošanu trešo valstu pilsoņiem, dokumentu noformēšanas pakalpojumus saucot arī par "zelta vīzām". Nopērkot pansionāta daļas projektā Spuņciemā, pircējam apmaiņā piedāvāta uzturēšanās atļauja Eiropas Savienībā. Konkrētie pakalpojumi un uzņēmums ved pie Lindes, kas ir cieši saistīta ar pilsonības piešķiršanas skandālu Indijas pilsonei Divjai Višvanatai.
AS "Lights Medical" izpilddirektore ir Linde, bet attīstības vadītājs ir Džeralds Hopštēdters.
PMLP iepriekš apstiprināja, ka uzņēmums "Lights Medical" ir uzaicinājis trešo valstu pilsoņus. Pārvaldē uzsvēra, ka katra persona pirms uzturēšanās atļaujas piešķiršanas tiek individuāli un rūpīgi pārbaudīta gan pārvaldē, gan valsts drošības iestādēs. Atbilstoši ministra dotajam uzdevumam šīs pārbaudes konkrētajos gadījumos PMLP veiks atkārtoti.
PMLP uzsvērusi, ka uzturēšanās atļauju izsniegšanas un kontroles process ir stingri reglamentēts normatīvajos aktos. Pirms atļaujas piešķiršanas pārvalde izvērtē uzturēšanās tiesisko pamatu un iesniegtos dokumentus, kā arī obligāti pieprasa un izvērtē valsts drošības iestāžu sniegto atzinumu. Šajos gadījumos katrs lēmums tiek pieņemts, stingri piemērojot "četru acu principu", norāda pārvaldē. Tāpat pārvalde regulāri veic iepriekš pieņemto lēmumu pēcpārbaudes, izlases kārtībā auditējot noteiktu procentuālo lēmumu daļu.
Vienlaikus pārvalde vērsusi uzmanību, ka uzaicinātājs ir atbildīgs par to, lai ārzemnieka ieceļošana un uzturēšanās Latvijā atbilstu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas mērķim, kā arī uzaicināšanas iespējas tiktu izmantotas godprātīgi, nepieļaujot to ļaunprātīgu izmantošanu.
"Firmas.lv" informācija arī liecina, ka SIA "Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts" padomes loceklis ir Indijas izcelsmes uzņēmējs Kanans Višvanats, kurš 2023. gada 14. septembrī ar Saeimas lēmumu ieguva Latvijas pilsonību. Saeima nesen pieņēma un pēc tam steigā atcēla likumu, kas Latvijas pilsonību īpašā kārtībā būtu piešķīris arī Višvanata sievai Divjai Višvanatai. Par pilsonības piešķiršanu viņai sākta pārbaude prokuratūrā.
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