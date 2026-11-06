Rimanta Ziedoņa māsa atklāj, ka brālis sirdī juties vientuļš

Pēc rakstnieka un žurnālista Rimanta Ziedoņa pēkšņās nāves viņa māsa Baiba Ziedone-Jansone nespēj līdz galam aptvert notikušo. Sāpīgākā zaudējuma apziņa nākusi vēlāk, kad viņa sapratusi, ka abu sarunas un tikšanās ir beigušās uz visiem laikiem. Brāļa negaidītā aiziešana tuviniekiem bijusi smags trieciens, raksta žurnāls "Privātā Dzīve".
Viena no Baibas atmiņām par attiecībām ar brāli ir abu biežās vakara sarunas pa tālruni. Viņi mēdza sazvanīties un sarunās pavadīt ilgu laiku. Baiba atklāj, ka Rimants jau ilgstoši dzīvojis ar depresiju. Māsas ieskatā tās galvenais iemesls bijusi vientulības sajūta. Pēc šķiršanās viņam bijusi draudzene, tomēr radies iespaids, ka dziļi sirdī Rimants joprojām juties vientuļš.
Vēsti par Rimanta nāvi Baiba saņēmusi trešdienas rītā, atrodoties Spānijā. Tā bijusi tik negaidīta, ka viņai vajadzējis laiku, lai aptvertu un pieņemtu dzirdēto.
Pēc kāda brīža Baiba piezvanījusi vēlreiz un atkārtoti aprunājusies ar brāļa meitu Evelīnu un viņas mammu Agnesi. Rimants miris slimnīcā, nebija izturējusi viņa sirds.
Plašāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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Pēc rakstnieka un žurnālista Rimanta Ziedoņa pēkšņās nāves viņa māsa Baiba Ziedone-Jansone nespēj līdz galam aptvert notikušo. Sāpīgākā zaudējuma apziņa nākusi vēlāk, kad viņa sapratusi, ka abu sarunas un tikšanās ir beigušās uz visiem laikiem. Brāļa negaidītā aiziešana tuviniekiem bijusi smags trieciens, raksta žurnāls "Privātā Dzīve".
Viena no Baibas atmiņām par attiecībām ar brāli ir abu biežās vakara sarunas pa tālruni. Viņi mēdza sazvanīties un sarunās pavadīt ilgu laiku. Baiba atklāj, ka Rimants jau ilgstoši dzīvojis ar depresiju. Māsas ieskatā tās galvenais iemesls bijusi vientulības sajūta. Pēc šķiršanās viņam bijusi draudzene, tomēr radies iespaids, ka dziļi sirdī Rimants joprojām juties vientuļš.
Vēsti par Rimanta nāvi Baiba saņēmusi trešdienas rītā, atrodoties Spānijā. Tā bijusi tik negaidīta, ka viņai vajadzējis laiku, lai aptvertu un pieņemtu dzirdēto.
Pēc kāda brīža Baiba piezvanījusi vēlreiz un atkārtoti aprunājusies ar brāļa meitu Evelīnu un viņas mammu Agnesi. Rimants miris slimnīcā, nebija izturējusi viņa sirds.
Plašāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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