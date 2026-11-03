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#partijas #saeima

Par 15. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēts Edvards Smiltēns

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 03. novembris, 15:45
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2026. gada 03. novembris, 15:45
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edvards Smiltēns.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edvards Smiltēns.
Foto: Kaspars Krafts/LETA

Par 15. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēts politiskā spēka "Apvienotais saraksts" (AS) pārstāvis Edvards Smiltēns, kurš balsojumā ieguva deputātu vairākuma atbalstu.

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Par Smiltēnu nobalsoja 79 deputāti, bet 15 bija pret.

Smiltēns jau iepriekš vadījis parlamentu, 2022. gadā kļūstot par 14. Saeimas priekšsēdētāju. Pēc tam, kad AS nonāca opozīcijā, Saeimas priekšsēdētāja amatu pārņēma Daiga Mieriņa (ZZS).

Pēc premjeres Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunu valdību izveidoja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS), un Smiltēns viņa vadītajā Ministru kabinetā ieņēma tieslietu ministra amatu.

Smiltēnam ir ilga politiskā pieredze. Viņš bijis 10., 11. un 12. Saeimas deputāts, parlamentā tiekot ievēlēts no partiju apvienības "Vienotība". 2011. gadā viņš kļuva par Zemkopības ministrijas parlamentāro sekretāru, bet 2014. gadā ieņēma Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra amatu.

Politiķis kandidēja arī 13. Saeimas vēlēšanās no "Latvijas Reģionu apvienības" saraksta, tomēr šis politiskais spēks nepārvarēja iekļūšanai parlamentā nepieciešamo barjeru.

Savukārt 2020. gadā Smiltēns kandidēja Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās no Nacionālās apvienības (NA) saraksta. Pēc vēlēšanām viņš kļuva par Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku un šajā amatā darbojās vairākus gadus.

+25 foto
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
15. Saeimas pirmā sēde
Otrdien, 3. novembrī, uz pirmo Saeimas sēdi sanāca visi 100 15. Saeimā ievēlētie deputāti.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Bergmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks, Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Agnese Lāce.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Jūlija Stepaņenko.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Liene Apine.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Vējonis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Andrejs Pagors.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Rinkēvičs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Atmane.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rolands Keišs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Braže.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ilze Indriksone.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ivars Āboliņš.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
1 / 25
Foto: Kaspars Krafts/LETA

15. Saeimas vēlēšanās AS Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, partiju apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) — 15, NA — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.

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#partijas #saeima
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Par 15. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēts politiskā spēka "Apvienotais saraksts" (AS) pārstāvis Edvards Smiltēns, kurš balsojumā ieguva deputātu vairākuma atbalstu.

Reklāma

Par Smiltēnu nobalsoja 79 deputāti, bet 15 bija pret.

Smiltēns jau iepriekš vadījis parlamentu, 2022. gadā kļūstot par 14. Saeimas priekšsēdētāju. Pēc tam, kad AS nonāca opozīcijā, Saeimas priekšsēdētāja amatu pārņēma Daiga Mieriņa (ZZS).

Pēc premjeres Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunu valdību izveidoja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS), un Smiltēns viņa vadītajā Ministru kabinetā ieņēma tieslietu ministra amatu.

Smiltēnam ir ilga politiskā pieredze. Viņš bijis 10., 11. un 12. Saeimas deputāts, parlamentā tiekot ievēlēts no partiju apvienības "Vienotība". 2011. gadā viņš kļuva par Zemkopības ministrijas parlamentāro sekretāru, bet 2014. gadā ieņēma Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra amatu.

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Ieteiktie raksti

Politiķis kandidēja arī 13. Saeimas vēlēšanās no "Latvijas Reģionu apvienības" saraksta, tomēr šis politiskais spēks nepārvarēja iekļūšanai parlamentā nepieciešamo barjeru.

Savukārt 2020. gadā Smiltēns kandidēja Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās no Nacionālās apvienības (NA) saraksta. Pēc vēlēšanām viņš kļuva par Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku un šajā amatā darbojās vairākus gadus.

+25 foto
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
15. Saeimas pirmā sēde
Otrdien, 3. novembrī, uz pirmo Saeimas sēdi sanāca visi 100 15. Saeimā ievēlētie deputāti.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Bergmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks, Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Agnese Lāce.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Jūlija Stepaņenko.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Liene Apine.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Vējonis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Andrejs Pagors.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Rinkēvičs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Atmane.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rolands Keišs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Braže.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ilze Indriksone.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ivars Āboliņš.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
1 / 25
Foto: Kaspars Krafts/LETA

15. Saeimas vēlēšanās AS Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, partiju apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) — 15, NA — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.

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Saeima Deputāti
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#partijas #saeima
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