Par 15. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēts Edvards Smiltēns

Par 15. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēts politiskā spēka "Apvienotais saraksts" (AS) pārstāvis Edvards Smiltēns, kurš balsojumā ieguva deputātu vairākuma atbalstu.
Par Smiltēnu nobalsoja 79 deputāti, bet 15 bija pret.
Smiltēns jau iepriekš vadījis parlamentu, 2022. gadā kļūstot par 14. Saeimas priekšsēdētāju. Pēc tam, kad AS nonāca opozīcijā, Saeimas priekšsēdētāja amatu pārņēma Daiga Mieriņa (ZZS).
Pēc premjeres Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunu valdību izveidoja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS), un Smiltēns viņa vadītajā Ministru kabinetā ieņēma tieslietu ministra amatu.
Smiltēnam ir ilga politiskā pieredze. Viņš bijis 10., 11. un 12. Saeimas deputāts, parlamentā tiekot ievēlēts no partiju apvienības "Vienotība". 2011. gadā viņš kļuva par Zemkopības ministrijas parlamentāro sekretāru, bet 2014. gadā ieņēma Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra amatu.
Politiķis kandidēja arī 13. Saeimas vēlēšanās no "Latvijas Reģionu apvienības" saraksta, tomēr šis politiskais spēks nepārvarēja iekļūšanai parlamentā nepieciešamo barjeru.
Savukārt 2020. gadā Smiltēns kandidēja Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās no Nacionālās apvienības (NA) saraksta. Pēc vēlēšanām viņš kļuva par Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku un šajā amatā darbojās vairākus gadus.
15. Saeimas vēlēšanās AS Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, partiju apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) — 15, NA — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.
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Par 15. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēts politiskā spēka "Apvienotais saraksts" (AS) pārstāvis Edvards Smiltēns, kurš balsojumā ieguva deputātu vairākuma atbalstu.
Par Smiltēnu nobalsoja 79 deputāti, bet 15 bija pret.
Smiltēns jau iepriekš vadījis parlamentu, 2022. gadā kļūstot par 14. Saeimas priekšsēdētāju. Pēc tam, kad AS nonāca opozīcijā, Saeimas priekšsēdētāja amatu pārņēma Daiga Mieriņa (ZZS).
Pēc premjeres Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunu valdību izveidoja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS), un Smiltēns viņa vadītajā Ministru kabinetā ieņēma tieslietu ministra amatu.
Smiltēnam ir ilga politiskā pieredze. Viņš bijis 10., 11. un 12. Saeimas deputāts, parlamentā tiekot ievēlēts no partiju apvienības "Vienotība". 2011. gadā viņš kļuva par Zemkopības ministrijas parlamentāro sekretāru, bet 2014. gadā ieņēma Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra amatu.
Politiķis kandidēja arī 13. Saeimas vēlēšanās no "Latvijas Reģionu apvienības" saraksta, tomēr šis politiskais spēks nepārvarēja iekļūšanai parlamentā nepieciešamo barjeru.
Savukārt 2020. gadā Smiltēns kandidēja Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās no Nacionālās apvienības (NA) saraksta. Pēc vēlēšanām viņš kļuva par Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku un šajā amatā darbojās vairākus gadus.
15. Saeimas vēlēšanās AS Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, partiju apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) — 15, NA — desmit, "Progresīvie" — desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.
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