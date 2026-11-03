Viltīga shēma degvielas uzpildes stacijās — aizdomās par 15 zādzībām aizturēts Igaunijas pilsonis

Galvaspilsētā aizturēts 40 gadus vecs Igaunijas pilsonis, kuru tur aizdomās par 15 degvielas zādzībām uzpildes stacijās, izmantojot svešas automašīnu numura zīmes, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Degvielas zādzības no Rīgas uzpildes stacijām, izmantojot svešas numura zīmes, novedušas pie aizturēšanas. Valsts policija aizdomās par 15 zādzību epizodēm aizturējusi četrdesmitgadīgu Igaunijas pilsoni.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis degvielu uzpildes stacijās, iespējams, zadzis, izmantojot neatbilstošas automašīnas valsts reģistrācijas numura zīmes.
25. oktobrī likumsargi viņu apturēja Purvciemā, kur vīrietis vadīja automašīnu "Volvo", lai gan viņam bija spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību liegums.
Automašīnas apskates laikā atrasts numura zīmju komplekts, kas, iespējams, izmantots zādzību izdarīšanā. Vīrietis atzīts par aizdomās turēto 15 noziedzīgu nodarījumu epizodēs, kā arī par transportlīdzekļa vadīšanu tiesību lieguma laikā.
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Galvaspilsētā aizturēts 40 gadus vecs Igaunijas pilsonis, kuru tur aizdomās par 15 degvielas zādzībām uzpildes stacijās, izmantojot svešas automašīnu numura zīmes, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Degvielas zādzības no Rīgas uzpildes stacijām, izmantojot svešas numura zīmes, novedušas pie aizturēšanas. Valsts policija aizdomās par 15 zādzību epizodēm aizturējusi četrdesmitgadīgu Igaunijas pilsoni.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis degvielu uzpildes stacijās, iespējams, zadzis, izmantojot neatbilstošas automašīnas valsts reģistrācijas numura zīmes.
25. oktobrī likumsargi viņu apturēja Purvciemā, kur vīrietis vadīja automašīnu "Volvo", lai gan viņam bija spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību liegums.
Automašīnas apskates laikā atrasts numura zīmju komplekts, kas, iespējams, izmantots zādzību izdarīšanā. Vīrietis atzīts par aizdomās turēto 15 noziedzīgu nodarījumu epizodēs, kā arī par transportlīdzekļa vadīšanu tiesību lieguma laikā.
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