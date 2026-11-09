Rīgā un Cēsīs izskanējis pasaules mūzikas festivāls "Porta"

Ar plašu muzikālo un ģeogrāfisko vērienu no Namībijas tradīcijām līdz Velsas arfas smalkumam un Kubas temperamentam 4. un 6. novembrī Rīgā un Cēsīs izskanēja 26. pasaules mūzikas festivāls "Porta".
4. novembrī Rīgas koncertvietā "SunsStudio" Āfrikas sauli Latvijas rudens noskaņās ienesa Namībijas Universitātes etnomuzikoloģijas doktora Perminus Matiure vadītā grupa "Stars of the Namibian Desert", kas iepazīstināja ar savas zemes mūzikas un deju tradīcijām. Savukārt latviešu apvienība "Tā kā pērn" turpināja muzikālo ceļojumu vēl citu tautu mūzikā, kas rezultējās ar Namībijas viesu iesaistīšanos latvju dančos.
Arī 6. novembrī Vidzemes koncertzālē "Cēsis" festivāla apmeklētāji nonāca divu atšķirīgu muzikālo pasauļu varā. Koncerta pirmajā daļā īpaši intīmu un niansētu atmosfēru ar savu trīskāršo arfu radīja velsiešu arfiste un dziedātāja Cerys Hafana. Otrajā daļā notika kubiešu čellistes un dziedātājas Ana Carla Maza dzimtajai vietai — Havanas piepilsētai Alamarai — veltītās svītas "Alamar Symphonic Suite" atskaņojums kopā ar kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" vēl diriģenta Normunda Šnē vadībā. Arī šis vakars rezultējās kopīgā dziedāšanā un pat dejā.
Festivāla nedēļā sadarbībā ar Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu norisinājās arī meistarklases, kurās jaunie mūziķi un citi interesenti varēja gūt praktisku pieredzi un iepazīt dažādu pasaules mūzikas tradīciju izpildījuma paņēmienus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Ar plašu muzikālo un ģeogrāfisko vērienu no Namībijas tradīcijām līdz Velsas arfas smalkumam un Kubas temperamentam 4. un 6. novembrī Rīgā un Cēsīs izskanēja 26. pasaules mūzikas festivāls "Porta".
4. novembrī Rīgas koncertvietā "SunsStudio" Āfrikas sauli Latvijas rudens noskaņās ienesa Namībijas Universitātes etnomuzikoloģijas doktora Perminus Matiure vadītā grupa "Stars of the Namibian Desert", kas iepazīstināja ar savas zemes mūzikas un deju tradīcijām. Savukārt latviešu apvienība "Tā kā pērn" turpināja muzikālo ceļojumu vēl citu tautu mūzikā, kas rezultējās ar Namībijas viesu iesaistīšanos latvju dančos.
Arī 6. novembrī Vidzemes koncertzālē "Cēsis" festivāla apmeklētāji nonāca divu atšķirīgu muzikālo pasauļu varā. Koncerta pirmajā daļā īpaši intīmu un niansētu atmosfēru ar savu trīskāršo arfu radīja velsiešu arfiste un dziedātāja Cerys Hafana. Otrajā daļā notika kubiešu čellistes un dziedātājas Ana Carla Maza dzimtajai vietai — Havanas piepilsētai Alamarai — veltītās svītas "Alamar Symphonic Suite" atskaņojums kopā ar kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" vēl diriģenta Normunda Šnē vadībā. Arī šis vakars rezultējās kopīgā dziedāšanā un pat dejā.
Festivāla nedēļā sadarbībā ar Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu norisinājās arī meistarklases, kurās jaunie mūziķi un citi interesenti varēja gūt praktisku pieredzi un iepazīt dažādu pasaules mūzikas tradīciju izpildījuma paņēmienus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu