Iznācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs

Mūsdienās cilvēka atstātais mantojums vairs nesastāv tikai no fiziskām lietām un īpašumiem. Pēc aizgājēja paliek arī viņa sociālo tīklu profili, e-pasti un digitālais saturs. Kas notiek ar miruša cilvēka sociālo tīklu kontiem un saturu tīmeklī, un kādas ir tuvinieku iespējas šādā situācijā, lasi šīs nedēļas "Praktiskajā Latvietī"!
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Mūsdienās cilvēka atstātais mantojums vairs nesastāv tikai no fiziskām lietām un īpašumiem. Pēc aizgājēja paliek arī viņa sociālo tīklu profili, e-pasti un digitālais saturs. Kas notiek ar miruša cilvēka sociālo tīklu kontiem un saturu tīmeklī, un kādas ir tuvinieku iespējas šādā situācijā, lasi šīs nedēļas "Praktiskajā Latvietī"!
Vēl jaunākajā numurā:
- Īpašumtiesības zemesgrāmatā – vai ir termiņš
- Kad ārsts liedz vadīt auto
- Ābolu kaudze pie kaimiņu žoga – vai drīkst
- Meliorācija - kas par to atbild
- Kā attīrīt ūdeni ārkārtas apstākļos
- Varikozas vēnas – vai var ārstēt bez operācijas
- Ķirbji – raibi, neparastas formas un gardi!
- Ko celt galdā Mārtiņos – 6 receptes
- Mārtiņdienas tradīcijas
Steidz pēc jaunā Praktiskā Latvieša uz preses tirdzniecības vietām līdz 9. novembrim vai pērc un lasi elektroniski šeit.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem